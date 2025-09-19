Crimen y Justicia

Retuvo a su hija y a su pareja en su departamento y ahora lo imputarán por privación ilegítima de libertad: cómo liberaron a las víctimas

El hecho ocurrió en las últimas horas en Parque Patricios. El sospechoso quedó detenido. Tenía antecedentes por violencia de género

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
El operativo para liberar a
El operativo para liberar a las rehenes

Un hombre será imputado en las próximas horas por el delito de privación ilegítima de la libertad tras haber retenido a su hija menor de edad y a su pareja dentro de un departamento de la calle Chiclana, en el barrio porteño de Parque Patricios. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el acusado permanece detenido luego de un intenso operativo desplegado por la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que concluyó con ambas víctimas liberadas ilesas.

El episodio se desarrolló en la tarde del jueves, cuando vecinos alertaron a las autoridades acerca de una situación de encierro en un edificio de Chiclana al 3000. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad constataron que un hombre se encontraba en el interior del departamento junto a su hija menor de edad y a su pareja, a quienes impedía salir. Tras una evaluación inicial, se solicitó la presencia del DOEM, un mediador y personal de bomberos ante la posibilidad de un enfrentamiento o una situación de riesgo para los familiares.

Los bomberos accedieron a la terraza del edificio y llevaron a cabo maniobras de anclaje precautorias, a la espera del ingreso del grupo táctico. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, los efectivos confirmaron que tanto la mujer como la niña eran retenidas contra su voluntad en el living comedor del domicilio. Otro grupo permaneció apostado en el piso inferior inmediato para asegurar el perímetro y asistir en caso de ser necesario.

La operación se resolvió en pocos minutos. El DOEM ingresó al departamento, tomó contacto con el hombre y con las víctimas, y logró reducir al acusado. Todos los intervinientes, incluidas las personas rescatadas, resultaron ilesos. Después del rescate, el personal policial trasladó al detenido a una dependencia judicial.

Los agentes en la terraza
Los agentes en la terraza del edificio

La auxiliar fiscal Cecilia Mollo, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste, intervino en el caso, dispuso su inmediata detención y ordenó recabar los testimonios de la mujer y de la menor para continuar con la investigación. La causa judicial quedó caratulada como privación ilegítima de la libertad, delito por el cual el acusado será indagado formalmente en las próximas horas.

El contexto del caso se agrava debido a los antecedentes del detenido. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, en agosto pasado la misma mujer lo denunció por un episodio de violencia de género. En esa oportunidad, el hombre fue arrestado y sometido a medidas restrictivas de acercamiento, las cuales habría incumplido antes del nuevo incidente.

Fuentes oficiales destacaron que la respuesta de las fuerzas de seguridad y la articulación con el DOEM permitieron resguardar la integridad de las víctimas y resolver la situación sin registrar heridos. La fiscalía reunirá en las próximas horas testimonios y pruebas claves en los próximos días para definir la situación procesal del imputado, mientras la familia quedó bajo resguardo y seguimiento.

La investigación quedó radicada en la Unidad de Flagrancia Oeste, que analiza tanto la denuncia por violencia de género anterior como el reciente episodio de privación de la libertad, con intervención de la fiscal Cecilia Mollo. El domicilio de Chiclana al 3000, en Parque Patricios, quedará bajo consigna hasta que avance la causa y se tomen las medidas de protección pertinentes.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresPrivación de la libertadSecuestroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron al abogado que vendía el servicio de “mensajero” a narcos de alto perfil

Iván Carlos Méndez fue acusado este viernes por el fiscal de la Procunar Matías Scilabra y quedó en prisión preventiva por seis meses

Imputaron al abogado que vendía

El gobierno de Santa Fe subastó bienes incautados en delitos y recaudó más de 1.200 millones de pesos: cuál fue la venta más cara

En el catálogo había desde vehículos hasta inmuebles y joyas. El evento convocó a 3.910 personas

El gobierno de Santa Fe

“Era perversa”: los detalles de cómo la maestra jardinera estafadora también le robaba a sus amigas y la familia de su novio

La docente tiene orden de captura internacional luego de que la Justicia confirmara que le robó a sus excompañeras de trabajo. La buscan en Europa, a donde se fue en agosto de 2024

“Era perversa”: los detalles de

Misteriosa desaparición de un joven en Villa Lynch: llegó al trabajo, salió a comprar y nunca volvió

Su nombre es Sergio Leonel Ramos. Tiene 20 años y trabaja en una verdulería. Fue visto por última vez el lunes. Las sospechas de la familia

Misteriosa desaparición de un joven

Un custodio de Cristina Kirchner se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron robarle en José León Suárez

El hecho ocurrió en la autopista Camino del Buen Ayre durante la noche del jueves. El sargento resultó ileso

Un custodio de Cristina Kirchner
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno nombró a la

El Gobierno nombró a la Virgen de Luján “Comandante Generala” de la Gendarmería Nacional

El Banco Central tuvo otra jornada de ventas y desembolsó USD 678 millones en el mercado para frenar al dólar

Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei por las críticas a su propuesta fiscal: “Miente descaradamente”

Coimas en la ANDIS: Spagnuolo borró datos de su teléfono celular un día antes del allanamiento

Volvió la brecha: con las ventas del Banco Central reapareció la diferencia entre las distintas cotizaciones del dólar

INFOBAE AMÉRICA
Israel amplió su ofensiva militar

Israel amplió su ofensiva militar en Ciudad de Gaza y abatió a un jefe de Inteligencia de Hamas

Canadá celebró el inicio de las consultas de Estados Unidos y México para renovar el T-MEC en 2026: “Es una buena señal”

El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso las sanciones contra el régimen de Irán por su programa nuclear

Esther García, histórica productora de Almodóvar, recibe un reconocimiento a su trayectoria en San Sebastián

TELESHOW
Se divulgó el parte médico

Se divulgó el parte médico oficial de Thiago Medina tras la operación

Thiago Medina ya salió de la cirugía: Daniela Celis dio detalles sobre su salud

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana