Retuvo a su hija y a su pareja en su departamento y ahora lo imputarán por privación ilegítima de libertad: cómo liberaron a las víctimas

El operativo para liberar a las rehenes

Un hombre será imputado en las próximas horas por el delito de privación ilegítima de la libertad tras haber retenido a su hija menor de edad y a su pareja dentro de un departamento de la calle Chiclana, en el barrio porteño de Parque Patricios. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el acusado permanece detenido luego de un intenso operativo desplegado por la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que concluyó con ambas víctimas liberadas ilesas.

El episodio se desarrolló en la tarde del jueves, cuando vecinos alertaron a las autoridades acerca de una situación de encierro en un edificio de Chiclana al 3000. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad constataron que un hombre se encontraba en el interior del departamento junto a su hija menor de edad y a su pareja, a quienes impedía salir. Tras una evaluación inicial, se solicitó la presencia del DOEM, un mediador y personal de bomberos ante la posibilidad de un enfrentamiento o una situación de riesgo para los familiares.

Los bomberos accedieron a la terraza del edificio y llevaron a cabo maniobras de anclaje precautorias, a la espera del ingreso del grupo táctico. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, los efectivos confirmaron que tanto la mujer como la niña eran retenidas contra su voluntad en el living comedor del domicilio. Otro grupo permaneció apostado en el piso inferior inmediato para asegurar el perímetro y asistir en caso de ser necesario.

La operación se resolvió en pocos minutos. El DOEM ingresó al departamento, tomó contacto con el hombre y con las víctimas, y logró reducir al acusado. Todos los intervinientes, incluidas las personas rescatadas, resultaron ilesos. Después del rescate, el personal policial trasladó al detenido a una dependencia judicial.

Los agentes en la terraza del edificio

La auxiliar fiscal Cecilia Mollo, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste, intervino en el caso, dispuso su inmediata detención y ordenó recabar los testimonios de la mujer y de la menor para continuar con la investigación. La causa judicial quedó caratulada como privación ilegítima de la libertad, delito por el cual el acusado será indagado formalmente en las próximas horas.

El contexto del caso se agrava debido a los antecedentes del detenido. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, en agosto pasado la misma mujer lo denunció por un episodio de violencia de género. En esa oportunidad, el hombre fue arrestado y sometido a medidas restrictivas de acercamiento, las cuales habría incumplido antes del nuevo incidente.

Fuentes oficiales destacaron que la respuesta de las fuerzas de seguridad y la articulación con el DOEM permitieron resguardar la integridad de las víctimas y resolver la situación sin registrar heridos. La fiscalía reunirá en las próximas horas testimonios y pruebas claves en los próximos días para definir la situación procesal del imputado, mientras la familia quedó bajo resguardo y seguimiento.

La investigación quedó radicada en la Unidad de Flagrancia Oeste, que analiza tanto la denuncia por violencia de género anterior como el reciente episodio de privación de la libertad, con intervención de la fiscal Cecilia Mollo. El domicilio de Chiclana al 3000, en Parque Patricios, quedará bajo consigna hasta que avance la causa y se tomen las medidas de protección pertinentes.