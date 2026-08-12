Dentro de un bufete jurídico asesinan a estudiante de derecho en Honduras

Un hombre armado habría ingresado directamente al bufete donde estaba Fernández. (FOTO: Infobae)

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Un estudiante de la carrera de Derecho fue asesinado a balazos este martes en el interior de un bufete jurídico ubicado en una plaza comercial del barrio El Centro de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en un ataque que es investigado por las autoridades para determinar el móvil e identificar al responsable.

La víctima fue identificada como Marvin Omar Fernández, de 45 años, quien se encontraba dentro de una de las oficinas cuando un hombre ingresó al establecimiento y le disparó en reiteradas ocasiones, según los primeros testimonios recabados en el lugar.

Después del ataque, el responsable escapó de la escena. Testigos aseguraron que durante la huida al sospechoso se le habría caído un teléfono celular, elemento que podría convertirse en una pieza importante para las investigaciones si las autoridades confirman que pertenecía al atacante.

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Ataque ocurrió dentro de un bufete jurídico

De acuerdo con la información preliminar, Fernández se encontraba en una plaza comercial situada en el barrio El Centro, donde funcionan al menos dos bufetes jurídicos.

Testigos relataron que un individuo llegó al establecimiento e ingresó directamente a la oficina donde permanecía la víctima.

Una vez en el interior, el atacante habría disparado varias veces contra Fernández, provocándole heridas en la cabeza y el pecho.

Tras cometer el crimen, el hombre salió del lugar y escapó antes de que pudieran llegar los organismos de seguridad.

El ataque generó alarma entre las personas que se encontraban en la plaza y otros establecimientos cercanos, mientras se solicitaba asistencia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

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Marvin Omar Fernández fue asesinado dentro de un bufete jurídico en San Pedro Sula. (FOTO: Más Noticias)

Paramédicos confirmaron su muerte

Personal de emergencia se desplazó hasta el lugar después de recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego.

Uno de los paramédicos que atendió la emergencia explicó que, cuando el equipo llegó para evaluar a Fernández, el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, la escena quedó bajo resguardo de las autoridades policiales para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y la recopilación de posibles evidencias relacionadas con el homicidio.

Personal forense también fue requerido para efectuar el levantamiento del cuerpo y continuar con los procedimientos establecidos en este tipo de casos.

Teléfono habría quedado en la escena

Uno de los elementos que podría resultar relevante para la investigación es un supuesto teléfono celular que el atacante habría perdido mientras escapaba.

Según el relato de un testigo, el dispositivo cayó cuando el sospechoso abandonaba el establecimiento después de disparar contra el estudiante universitario.

Corresponderá a los investigadores determinar si efectivamente el aparato pertenece al responsable y establecer si su contenido puede proporcionar información que ayude a identificarlo o reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

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Las autoridades no habían informado inicialmente sobre capturas relacionadas con el hecho ni habían establecido públicamente cuál habría sido el motivo del crimen.

Las autoridades acordonaron la escena para realizar las investigaciones correspondientes. (FOTO: Canal 6)

Autoridades investigan el homicidio

El asesinato de Marvin Omar Fernández se suma a los hechos violentos registrados en la zona norte de Honduras y genera nuevas interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el ataque.

Los investigadores deberán establecer si el agresor conocía previamente a la víctima, por qué se dirigió al bufete donde se encontraba y si otras personas tuvieron algún grado de participación en el crimen.

De acuerdo con cifras citadas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), un promedio de seis personas pierde la vida diariamente en hechos violentos en el país.

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Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan recopilar testimonios, posibles grabaciones de cámaras de seguridad y evidencia encontrada en la escena para reconstruir los últimos momentos de Fernández e identificar al responsable.

El caso permanece bajo investigación y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el móvil del homicidio y establecer las responsabilidades penales correspondientes.