Detuvieron en Villa Luzuriaga al último miembro de una banda que cometía salideras bancarias en CABA

Detuvieron al “Gordo Tin”, integrante de una banda que cometía salideras bancarias en CABA

La captura de un prófugo en Villa Luzuriaga marcó el cierre de una investigación que había comenzado semanas antes con el desmantelamiento de una banda dedicada a las salideras bancarias en la zona norte de la Capital Federal. El operativo, coordinado por la División Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO), permitió identificar y detener a un tercer integrante del grupo, conocido como “Gordo Tin”, quien había logrado evadir los allanamientos iniciales.

En agosto, la DICCO llevó a cabo cinco allanamientos en la localidad de Moreno, donde resultaron detenidos dos sujetos apodados “Tiki” y “Boli”.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Seguridad, Las pesquisas posteriores, impulsadas por la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, bajo la dirección de José María Campagnoli, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de Karina Zucconi, permitieron reconstruir la estructura de la organización y detectar la fuga de un tercer implicado.

El trabajo de los investigadores incluyó tareas de campo, análisis de redes sociales y estudios informativos, lo que posibilitó localizar al prófugo en el partido de La Matanza. Una vez identificado el domicilio en la calle América al 2000, los agentes establecieron una vigilancia discreta.

La detención, por parte de los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se concretó en la vía pública, donde se le incautaron un teléfono celular y un chip de telefonía.

Las autoridades confirmaron que la organización criminal no solo se dedicaba a las salideras bancarias, sino que también mantenía actividades relacionadas con el narcotráfico, gestionando un punto de acopio de estupefacientes, armas de fuego y dinero procedente de ventas ilícitas.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el detenido, de nacionalidad argentina y 33 años de edad, quedó a disposición de la justicia por el delito de “Robo con utilización de armas”.

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna en La Matanza

Dos hombres fueron detenidos hace una semana tras varios allanamientos en el partido de La Matanza por su vinculación con un ataque armado ocurrido el 3 de agosto en Villa Luzuriaga. La aprehensión se dio por “tentativa de homicidio agravado”.

El hecho que motivó la pesquisa ocurrió el 3 de agosto, cuando A. F. A., un joven de 23 años, se encontraba en la esquina de Avenida Cristianía y Briux junto a un grupo de amigos. En ese momento, dos motociclistas armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego, hiriendo a Allende en una pierna. El ataque quedó registrado en un video que muestra cómo los agresores, sin detenerse ni regresar, dispararon a quemarropa y luego huyeron de la escena.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital zonal, donde los médicos confirmaron que no existía riesgo vital y que el joven se encontraba fuera de peligro. El personal sanitario realizó los chequeos pertinentes antes de emitir el parte médico.

La labor de los efectivos policiales incluyó el análisis de imágenes de videovigilancia urbana, entrevistas a testigos y el rastreo de vehículos. Estas tareas permitieron individualizar la moto utilizada en el hecho y determinar la titularidad del rodado, lo que resultó fundamental para identificar a quienes serían los autores materiales del ataque.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Castillo, y la UFIYJ N°11, bajo la fiscal Sánchez, emitieron dos órdenes de allanamiento y detención. Los procedimientos culminaron con la aprehensión de C.G.M., de 29 años, y M.M.O., de 25 años. Durante los registros domiciliarios, la policía incautó cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes en el marco de la instrucción penal.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes.

La investigación policial permitió identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa