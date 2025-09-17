“Vas a estar enterrado”: amenazó de muerte a su ex, baleó su auto y terminó detenida en La Matanza

La mujer fue detenida tras un allanamiento en una vivienda ubicada en La Rioja y 25 de Mayo

Un hombre denunció a su ex pareja luego de recibir agresiones y vivir con miedo. Una serie de hechos que incluyeron amenazas con un arma de fuego y diferentes daños materiales fueron el punto de quiebre para que se anime a pedir ayuda. La investigación policial en el Barrio Almafuerte de San Justo, partido de La Matanza, culminó con la detención de la mujer y el secuestro de una pistola semiautomática, municiones y dinero en efectivo. La agresora está vinculada a la venta de drogas en la zona.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la investigación, la causa se originó a partir de la denuncia presentada el martes 9 de septiembre por un hombre de 39 años, quien relató haber mantenido una relación de 17 años con una mujer, con la que tiene dos hijos, de 16 y 14 años.

En línea con su relato, el vínculo se tornó violento durante el último año, con diferentes episodios de agresión verbal y física, incluido un hecho en el que la mujer usó un cuchillo para amedrentarlo.

El hombre indicó que, aunque intentó separarse en varias ocasiones, no logró concretarlo debido a que ella habría amenazado con quitarse la vida en repetidas oportunidades. Finalmente, en febrero de 2025, decidió poner fin a la relación ante la escalada de violencia.

Tras la separación, el denunciante afirmó que cada encuentro casual en la vía pública derivaba en nuevas amenazas verbales.

El 8 de septiembre, alrededor de las 22:00, el hombre visitó el domicilio de su ex, acompañado de su nueva pareja, lo que provocó la molestia de su hija. En consecuencia, la madre de la menor comenzó a enviarle audios al denunciante.

En esos mensajes, la mujer expresa: “Anda y enchalecate, este es mi barrio, el día que le des un sopapo a mi hija, vas a estar enterrado en el Villegas, vas a tocar de la villa, hoy me vas a conocer”.

Más tarde, cerca de las 23:00, el hombre escuchó gritos e insultos provenientes del exterior de su vivienda y reconoció la voz de su ex pareja. Al salir, observó que su automóvil presentaba rayones en el capó y las puertas.

A las 4:00 del día siguiente, escuchó varias detonaciones y, al revisar el vehículo, constató que tenía cuatro impactos de bala en la cubierta, las llantas, la puerta trasera y el guardabarros.

En la vivienda de la mujer encontraron una pistola de la marca Bersa (Foto de referencia)

Ante estos hechos, decidió radicar la denuncia por temor a su integridad física. La intervención de la DDI La Matanza se produjo a solicitud del Ministerio Público Fiscal, que encomendó esclarecer los hechos.

Las tareas investigativas incluyeron la recolección de testimonios que describieron a la mujer como una persona de carácter sumamente agresivo, conocida en el barrio por exhibir armas de fuego. Además, las pesquisas arrojaron indicios de una posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.

Con estos elementos, se emitió una orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de la mujer. El operativo permitió incautar tres teléfonos celulares, USD 600, una pistola semiautomática Bersa Mini Thunder calibre 40 con la numeración suprimida, 16 proyectiles calibre 40 mm, y un proyectil calibre 9 mm.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 03 a cargo de Ruben Norberto Ochipinti y la UFI Especializada N° 01, se realizó este martes 16 de septiembre en una vivienda ubicada en la intersección de La Rioja y 25 de Mayo.

La agresora, de 40 años, fue detenida y trasladada a sede judicial, donde se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes.

La autoridad judicial interviniente dispuso la continuidad de las actuaciones y el resguardo de los elementos secuestrados.