Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna La Matanza: el video del ataque

Detuvieron a dos sospechosos de disparar en la pierna a un joven en La Matanza

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras varios allanamientos en el partido de La Matanza por su vinculación con un ataque armado ocurrido el 3 de agosto en Villa Luzuriaga. La aprehensión se dio por “tentativa de homicidio agravado”.

Todo comenzó cuando A.F.A., un hombre de 23 años, se encontraba en la esquina de Avenida Cristianía y Briux, acompañado por un grupo de amigos. De forma repentina, dos motociclistas armados se presentaron en el lugar y abrieron fuego, alcanzando a Allende en una pierna.

El joven fue llevado al hospital zonal donde quedó fuera de peligro. Allí, tras los chequeos pertinentes, personal médico informó que no existía riesgo vital.

El video muestra el momento en que la víctima es baleada en la pierna por motociclistas armados

De acuerdo con lo que se puede ver en el video que encabeza la nota, el joven estaba sentado con sus amigos en la calle cuando pasó la moto con los hombres armados. Se ve como, quien iba atrás en el vehículo, disparó a quemarropa impactando una pierna de la víctima. En ningún momento frenó o regresó, sino que, tras gatillar, decidieron huir.

La investigación, encabezada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, permitió identificar a los sospechosos y recuperar elementos clave para el avance de la causa, de acuerdo con la información oficial.

Las tareas de los efectivos policiales incluyeron análisis de imágenes de videovigilancia urbana, entrevistas a testigos y rastreo de vehículos. Tras estas labores, se consiguió individualizar la moto utilizada en el hecho y determinar la titularidad del rodado, lo que a su vez llevó a la identificación de quienes serían los autores del ataque.

Con base en las pruebas colectadas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Castillo, y la UFIYJ N°11, bajo la fiscal Sánchez, emitieron dos órdenes de allanamiento y detención.

La investigación policial permitió identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa

Los procedimientos resultaron en la aprehensión de C.G.M., un hombre de 29 años, y M.M.O., de 25 años. Durante los registros domiciliarios se incautaron cuatro teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de la instrucción penal.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes.

Otra detención en La Matanza

Un hombre de 42 años, de nacionalidad italiana, fue detenido en Ramos Mejía, partido de La Matanza, por su presunta vinculación con amenazas dirigidas a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de las políticas de prevención y neutralización de actos terroristas definidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación se inició luego de una llamada anónima recibida en la sede diplomática israelí, durante la que un individuo realizó intimidaciones y expresó mensajes de odio hacia la comunidad judía. Entre las expresiones, se registró la frase: “Son todos unos genocidas”.

Tras la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo y la Secretaría N°8 de Martín Fernando Canero, ordenó una pesquisa que permitió al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificar al sospechoso y ubicar su domicilio en Ramos Mejía.

La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda de la calle Ecuador al 1500. En el lugar, los agentes secuestraron un teléfono celular, una computadora de escritorio, una notebook, un pendrive, tres libros sobre anarquismo y una camiseta con consignas asociadas a grupos de resistencia antiderecha.

El detenido, que posee cuatro nombres en su documentación, quedó a disposición de la justicia bajo la imputación del delito de “amenazas”.