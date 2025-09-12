Crimen y Justicia

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna La Matanza: el video del ataque

El hecho sucedió en Villa Luzuriaga. El herido fue trasladado a un hospital, donde se certificó que no corría riesgo de vida

Guardar
Detuvieron a dos sospechosos de disparar en la pierna a un joven en La Matanza

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras varios allanamientos en el partido de La Matanza por su vinculación con un ataque armado ocurrido el 3 de agosto en Villa Luzuriaga. La aprehensión se dio por “tentativa de homicidio agravado”.

Todo comenzó cuando A.F.A., un hombre de 23 años, se encontraba en la esquina de Avenida Cristianía y Briux, acompañado por un grupo de amigos. De forma repentina, dos motociclistas armados se presentaron en el lugar y abrieron fuego, alcanzando a Allende en una pierna.

El joven fue llevado al hospital zonal donde quedó fuera de peligro. Allí, tras los chequeos pertinentes, personal médico informó que no existía riesgo vital.

El video muestra el momento
El video muestra el momento en que la víctima es baleada en la pierna por motociclistas armados

De acuerdo con lo que se puede ver en el video que encabeza la nota, el joven estaba sentado con sus amigos en la calle cuando pasó la moto con los hombres armados. Se ve como, quien iba atrás en el vehículo, disparó a quemarropa impactando una pierna de la víctima. En ningún momento frenó o regresó, sino que, tras gatillar, decidieron huir.

La investigación, encabezada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, permitió identificar a los sospechosos y recuperar elementos clave para el avance de la causa, de acuerdo con la información oficial.

Las tareas de los efectivos policiales incluyeron análisis de imágenes de videovigilancia urbana, entrevistas a testigos y rastreo de vehículos. Tras estas labores, se consiguió individualizar la moto utilizada en el hecho y determinar la titularidad del rodado, lo que a su vez llevó a la identificación de quienes serían los autores del ataque.

Con base en las pruebas colectadas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Castillo, y la UFIYJ N°11, bajo la fiscal Sánchez, emitieron dos órdenes de allanamiento y detención.

La investigación policial permitió identificar
La investigación policial permitió identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa

Los procedimientos resultaron en la aprehensión de C.G.M., un hombre de 29 años, y M.M.O., de 25 años. Durante los registros domiciliarios se incautaron cuatro teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de la instrucción penal.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes.

Otra detención en La Matanza

Un hombre de 42 años, de nacionalidad italiana, fue detenido en Ramos Mejía, partido de La Matanza, por su presunta vinculación con amenazas dirigidas a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de las políticas de prevención y neutralización de actos terroristas definidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación policial permitió identificar
La investigación policial permitió identificar a los sospechosos y recuperar pruebas clave para la causa

La investigación se inició luego de una llamada anónima recibida en la sede diplomática israelí, durante la que un individuo realizó intimidaciones y expresó mensajes de odio hacia la comunidad judía. Entre las expresiones, se registró la frase: “Son todos unos genocidas”.

Tras la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo y la Secretaría N°8 de Martín Fernando Canero, ordenó una pesquisa que permitió al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificar al sospechoso y ubicar su domicilio en Ramos Mejía.

La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda de la calle Ecuador al 1500. En el lugar, los agentes secuestraron un teléfono celular, una computadora de escritorio, una notebook, un pendrive, tres libros sobre anarquismo y una camiseta con consignas asociadas a grupos de resistencia antiderecha.

El detenido, que posee cuatro nombres en su documentación, quedó a disposición de la justicia bajo la imputación del delito de “amenazas”.

Temas Relacionados

La MatanzaVilla LuzuriagaInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

El hecho ocurrió este viernes y quedó registrado en un video. La víctima recibió dos puntazos y fue hospitalizada

Un adolescente apuñaló a otro

Cayeron dos sospechosos acusados de asaltar a una pareja en una salidera bancaria en Avellaneda

Los imputados tienen 30 y 40 años. Eran buscados por un episodio ocurrido en junio en Gerli

Cayeron dos sospechosos acusados de

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

La víctima tiene 78 años y fue hallado por un vecino que descubrió su cuerpo en llamas en un terreno baldío de Guaymallén. El cadáver presentaba signos de haber sido apuñalado antes de ser incinerado. La Fiscalía investiga el crimen

Identificaron al hombre hallado asesinado

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Los tres eran juzgados por el episodio que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. El principal acusado fue hallado culpable por el robo, pero absuelto por el abuso. Qué condenas recibieron los otros imputados

Condenaron a 9 años de

Pidieron buscar con un georradar más restos óseos en el jardín donde fue hallado enterrado Diego Fernández Lima

Así lo requirió la querella, que además solicitó análisis del terreno, entrevistas a vecinos y otras medidas para esclarecer cómo llegó el adolescente allí

Pidieron buscar con un georradar
ÚLTIMAS NOTICIAS
La vida social de los

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

INFOBAE AMÉRICA
La vida social de los

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y aliados exigieron una “tregua humanitaria” de tres meses en Sudán

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

TELESHOW
José María Muscari emocionó al

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich

Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro luego de separarse de su novia y regresar de México

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo