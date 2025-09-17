Crimen y Justicia

Cayó una banda de bomberos truchos que pedía dinero en semáforos y estafaba vecinos

La investigación, encabezada por la fiscal Celsa Ramírez de CABA, finalizó con la aprehensión de 29 sospechosos de integrar la organización y el secuestro de una impactante cantidad de insumos

Guardar
Desbaratron a la banda de los “Bomberos Truchos” tras operativos en varios barrios porteños

Una extensa investigación llevada adelante por la fiscal Celsa Ramírez, en conjunto con su par, Federico Tropea, finalizó este martes con el desmantelamiento de una organización de bomberos truchos, dedicada a estafar vecinos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Tras una serie de allanamientos desplegados en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda, agentes de la Policía de la Ciudad aprehendieron a un total de 29 personas.

Contaban con uniformes, vehículos ploteados y hasta un cuartel de bomberos voluntarios trucho.

De esta manera, solicitaban “colaboraciones” económicas que, según argumentaban, serían destinadas a la compra de vehículos e insumos. Sin embargo, la realidad marcaba que todo era parte de un engaño, una estafa.

La investigación incluyó allanamientos en las bases de la organización y domicilios en los barrios implicados.

El operativo más reciente, ejecutado en avenida Piedra Buena al 3200, en Lugano, permitió el secuestro de casi 20 mil comprimidos de medicamentos—más de 7 mil vencidos— frascos, alcohol en gel, sueros y elementos sanitarios también caducados, junto a cascos, chalecos, equipos de respiración, pantalones, matafuegos, maniquíes de primeros auxilios y otros materiales propios de bomberos.

El reporte, además, añade que también se incautaron tres vehículos, entre otros objetos de interés para la causa.

Parte del equipamiento de bomberos
Parte del equipamiento de bomberos confiscado durante el allanamiento realizado en el barrio porteño de Lugano.
La banda contaba con un
La banda contaba con un importante despliegue en distintos barrios de CABA.

En el barrio de Mataderos, agentes de la fuerza arrestaron a 20 personas —16 hombres y 4 mujeres— vestidas con indumentaria bomberil que recorrían semáforos, entregando folletos y solicitando dinero para supuestas autobombas e insumos.

Fueron interceptados en puntos como General Paz y Alberdi, Eva Perón, Emilio Castro y Chávez, y les secuestraron un total de 870.000 pesos, 1.635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos, 6 extintores plásticos y numerosos elementos de recaudación.

Las personas identificadas aseguraron pertenecer a un cuartel sin habilitación ni dirección fija, precisaron de Policía de la Ciudad.

Los vehículos con ploteos de
Los vehículos con ploteos de Bomberos que utilizaban los miembros de la banda para circular por toda la ciudad de Buenos Aires.

En Pompeya, otros cinco sospechosos fueron sorprendidos vestidos de bomberos solicitando contribuciones en la vía pública, exhibiendo solo una fotocopia a color de una credencial de un supuesto cuartel. En el Barrio 31-31 Bis, tres integrantes adicionales instalaron una “base operativa” con contenedores, donde fueron incautados un auto Ford Escort con prohibición para circular, un motocarro y otros objetos vinculados a la actividad bomberil.

Un procedimiento llevado a cabo en Parque Avellaneda reveló la existencia de un cuartel clandestino en el barrio Cildañez: allí resultó detenido un hombre y se secuestraron una escalera metálica plegable, calcomanías, tarjetas, zapatos, botas impermeables, pantalón y remeras con la inscripción “Bomberos, Incendio, Rescate”.

Ocho de un total de
Ocho de un total de 29 aprehendidos tras sendos allanamientos llevados a cabo por personal de la Policía de la Ciudad.

En todos los casos, los aprehendidos fueron acusados de Usurpación de Títulos y Honores y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de los procesos de rigor.

La investigación se mantendrá abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales relacionadas con el caso”, informaron.

La investigación articuló tareas entre la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad y las Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas N° 35, bajo la órbita de Ramírez, y la N°15, a cargo de Tropea.

Temas Relacionados

EstafasBomberosPolicía de la CiudadCiudad de Buenos AiresCABAMataderosPompeyaLuganoRetiroParque AvellanedaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tucumán: tres hombres intentaron trasladar más de 40 kilos de cocaína ocultos en los laterales de una camioneta

Ocurrió en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional N° 40, en el departamento de Tafí del Valle

Tucumán: tres hombres intentaron trasladar

Robaron en una escuela en San Juan y se llevaron toda la recaudación de un evento para juntar fondos

Delincuentes ingresaron al instituto Santa Bárbara de la localidad de Villa Aberastain

Robaron en una escuela en

Imputaron a cuatro personas que secuestraron y golpearon brutalmente a un joven por unas baterías

Los acusados deberán cumplir con una prisión preventiva. En paralelo, las autoridades continúan con la búsqueda de otros cuatro sospechosos

Imputaron a cuatro personas que

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de tres menores en Córdoba

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual de la provincia investiga si hubo más víctimas

Detuvieron a un hombre acusado

Ordenaron que el policía acusado de asesinar a su pareja en Bariloche se someta a una pericia clave

Las autoridades aseguraron esta medida permitiría avanzar en el esclarecimiento del caso

Ordenaron que el policía acusado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha Universitaria, en vivo: las

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Receta de scones de limón sin harina ni manteca rápida y fácil

Diputados, en vivo: el debate de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica

Patricia Bullrich: “El Gobierno tiene que defender el orden económico con ideas y no con insultos”

Confirmaron uno de los descubrimientos de oro más grandes del siglo: dónde está y qué cantidad de metal tiene

INFOBAE AMÉRICA
China prohíbe a las empresas

China prohíbe a las empresas tecnológicas de su país comprar chips de IA de Nvidia

Crecen los pedidos para activar una alerta migratoria contra Luis Arce tras concluir su presidencia

El espectacular desfile de la guardia de honor que el rey Carlos III le preparó a Donald Trump

Confirmaron uno de los descubrimientos de oro más grandes del siglo: dónde está y qué cantidad de metal tiene

Leandro Erlich: “En el arte uno quiere plantear cosas que desafían aquello que es posible hacer”

TELESHOW
El conmovedor ruego de Daniela

El conmovedor ruego de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

La conmovedora confesión de Verónica Llinás sobre su experiencia con las adicciones: “Casi me muero”

Nazarena Di Serio se emocionó al aire con la historia de vida de una joven: “Me siento muy identificada”

Deslumbró en La Voz Argentina y recibió el elogio soñado de Valeria Lynch: “Soy tu fan”