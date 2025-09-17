Cayó una banda de bomberos truchos que pedía dinero en semáforos y estafaba vecinos

Desbaratron a la banda de los “Bomberos Truchos” tras operativos en varios barrios porteños

Una extensa investigación llevada adelante por la fiscal Celsa Ramírez, en conjunto con su par, Federico Tropea, finalizó este martes con el desmantelamiento de una organización de bomberos truchos, dedicada a estafar vecinos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Tras una serie de allanamientos desplegados en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda, agentes de la Policía de la Ciudad aprehendieron a un total de 29 personas.

Contaban con uniformes, vehículos ploteados y hasta un cuartel de bomberos voluntarios trucho.

De esta manera, solicitaban “colaboraciones” económicas que, según argumentaban, serían destinadas a la compra de vehículos e insumos. Sin embargo, la realidad marcaba que todo era parte de un engaño, una estafa.

La investigación incluyó allanamientos en las bases de la organización y domicilios en los barrios implicados.

El operativo más reciente, ejecutado en avenida Piedra Buena al 3200, en Lugano, permitió el secuestro de casi 20 mil comprimidos de medicamentos—más de 7 mil vencidos— frascos, alcohol en gel, sueros y elementos sanitarios también caducados, junto a cascos, chalecos, equipos de respiración, pantalones, matafuegos, maniquíes de primeros auxilios y otros materiales propios de bomberos.

El reporte, además, añade que también se incautaron tres vehículos, entre otros objetos de interés para la causa.

Parte del equipamiento de bomberos confiscado durante el allanamiento realizado en el barrio porteño de Lugano.

La banda contaba con un importante despliegue en distintos barrios de CABA.

En el barrio de Mataderos, agentes de la fuerza arrestaron a 20 personas —16 hombres y 4 mujeres— vestidas con indumentaria bomberil que recorrían semáforos, entregando folletos y solicitando dinero para supuestas autobombas e insumos.

Fueron interceptados en puntos como General Paz y Alberdi, Eva Perón, Emilio Castro y Chávez, y les secuestraron un total de 870.000 pesos, 1.635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos, 6 extintores plásticos y numerosos elementos de recaudación.

Las personas identificadas aseguraron pertenecer a un cuartel sin habilitación ni dirección fija, precisaron de Policía de la Ciudad.

Los vehículos con ploteos de Bomberos que utilizaban los miembros de la banda para circular por toda la ciudad de Buenos Aires.

En Pompeya, otros cinco sospechosos fueron sorprendidos vestidos de bomberos solicitando contribuciones en la vía pública, exhibiendo solo una fotocopia a color de una credencial de un supuesto cuartel. En el Barrio 31-31 Bis, tres integrantes adicionales instalaron una “base operativa” con contenedores, donde fueron incautados un auto Ford Escort con prohibición para circular, un motocarro y otros objetos vinculados a la actividad bomberil.

Un procedimiento llevado a cabo en Parque Avellaneda reveló la existencia de un cuartel clandestino en el barrio Cildañez: allí resultó detenido un hombre y se secuestraron una escalera metálica plegable, calcomanías, tarjetas, zapatos, botas impermeables, pantalón y remeras con la inscripción “Bomberos, Incendio, Rescate”.

Ocho de un total de 29 aprehendidos tras sendos allanamientos llevados a cabo por personal de la Policía de la Ciudad.

En todos los casos, los aprehendidos fueron acusados de Usurpación de Títulos y Honores y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de los procesos de rigor.

“La investigación se mantendrá abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales relacionadas con el caso”, informaron.

La investigación articuló tareas entre la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad y las Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas N° 35, bajo la órbita de Ramírez, y la N°15, a cargo de Tropea.