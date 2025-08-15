Brutal asesinato de una madre frente a su hijo en La Matanza: el video de la fuga de los delincuentes

Video: la fuga de los delincuentes tras el crimen

Un brutal crimen ocurrió ayer en Villa Luzuriaga, jurisdicción de La Matanza: una madre fue asesinada por delincuentes frente a su hijo de 15 años en medio de un robo. El caso, rápidamente esclarecido por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, llevó a la captura de un mayor y un menor de edad, con un tercer sospechoso todavía prófugo.

La pista que delató a los acusados provino de un supermercado chino a seis cuadras de la escena del hecho. Allí, realizaron compras antes del crimen; uno de ellos pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que llevó a una serie de allanamientos en la zona de Rafael Castillo.

La víctima fue identificada como Rita Mabel Suárez, de 47 años. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Florio, donde llegó personal de la Policía Bonaerense alertados por el hijo de la mujer, que aseguró que los tres ladrones balearon a su madre para robarle su Renault Sandero sin mediar palabra.

La víctima fue trasladada rápidamente a una clínica, donde finalmente falleció.

Así, la Bonaerense, bajo las directivas de Arribas, que se hizo presente en la escena del hecho, comenzó a reconstruir la ruta de cámaras de seguridad. Obtuvieron el video de la fuga de los hampones, que ilustra esta nota, así como su ruta previa, que llevó al supermercado chino, donde, irónicamente, compraron una botella de agua.

Arribas descubrió que, efectivamente, uno de los imputados, menor de edad, había aportado su billetera virtual para realizar el pago.

LA billetera tenía una dirección asociada, ubicada en la calle Vernet de Rafael Castillo. Arribas requirió un allanamiento inmediato

Noticia en desarrollo