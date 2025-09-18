Volvieron a rechazar el pedido de libertad condicional a dos ex oficiales condenados por el crimen de Natalia Melmann

Natalia Melmann, asesinada en 2001 en la localidad balnearia de Miramar

La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata resolvió rechazar los pedidos de libertad condicional presentados por la defensa de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, los dos ex policías condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, ocurrido en 2001. Se trata de la segunda solicitud que los abogados defensores habían presentado en el mes de agosto.

La decisión del tribunal, integrado por los magistrados Gastón De Marco, Pablo Poggetto y Adrián Ángulo, se conoció este miércoles y estableció que ambos condenados seguirán alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán.

Bajo una audiencia oral, la letrada argumentó circunstancias favorables para sus defendidos, pero los fundamentos escritos por los jueces pusieron el foco en el comportamiento de los hombres y en la gravedad de los hechos cometidos un 4 de febrero.

Sin embargo, la secuencia judicial se inició el martes 12 de agosto con el fallo del Juzgado de Ejecución Penal N°1, que desestimó la primera solicitud hecha por la letrada. Tras ese revés, se activó el mecanismo de apelación frente a la Cámara de Apelaciones, insistiendo con una nueva revisión, lo que derivó en el reciente rechazo.

“Es una barbarie lo que hicieron a Nati, hubo jueces que escucharon los ruegos que ella hizo por su vida”, dijo Gustavo Melmann

Tras la decisión del tribunal, la familia de la joven expresó su alivio. “Es una barbarie lo que hicieron a Nati, hubo jueces que escucharon los ruegos que ella hizo por su vida”, indicó Gustavo Melmann, según detalló el portal La Capital de Mar del Plata.

La adolescente, de 15 años, fue secuestrada a la salida de un boliche, torturada, violada y asesinada en una zona ubicada en el extremo sur de Miramar por oficiales de la Policía Bonaerense. La causa del deceso fue asfixia mecánica, al haber sido estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas. Luego la dejaron abandonada en el vivero Florentino Ameghino tapada con ramas y hallaron su cuerpo cuatro días después de su desaparición tras intensas búsquedas.

Por su parte, Oscar Echenique goza con el régimen de salidas transitorias aprobado en diciembre, que le permite abandonar la cárcel el primer domingo de cada mes, desde las 8 hasta las 20 horas, bajo un esquema de control estricto. La disposición, rubricada por los jueces Poggetto y De Marco, estableció que Echenique debe permanecer durante ese lapso en una vivienda del barrio San Eduardo del Mar, bajo supervisión y responsabilidad directa de su hermana.

Respecto a Anselmini, la Justicia había autorizado un esquema similar, permitiéndole salir del establecimiento penitenciario dos domingos cada mes. Sin embargo, esa habilitación fue revocada en octubre del año pasado después de que vecinos reportaran haberlo visto cruzando una plaza en dirección a un local comercial.

Negaron la solicitud de libertad condicional a Oscar Echenique y Ricardo Anselmini

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para poder conocer la identidad de un quinto sospechoso del crimen. A fines de agosto, se realizó la extracción de sangre a tres efectivos de la Policía Bonaerense. La evidencia fue obtenida de Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes estuvieron presentes durante la noche del femicidio, en una medida ordenada por la Justicia y ejecutada en la sede de la Asesoría Pericial de Mar del Plata. El objetivo de la extracción es permitir nuevos análisis de ADN vinculados a rastros hallados en la escena del crimen.

Los policías citados se presentaron en la dependencia ubicada en avenida Almirante Brown 1700, donde entregaron la documentación correspondiente antes de completar el procedimiento de rigor. La extracción y custodia de las muestras de sangre fue supervisada por peritos oficiales y funcionarios judiciales. Si bien estaba prevista la participación presencial de los padres de la adolescente asesinada, una presentación efectuada por la abogada Perelló impidió su concurrencia, motivo por el cual la perito Yanina Kucar asistió en nombre de la familia.