El Senado volverá a reunirse en Labor Parlamentaria para dilatar la interpelación de Adorni

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (NA)

Tras el llamativo entendimiento del miércoles pasado entre los titulares de La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo en el Senado, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, más la posterior queja de aliados, la ex ministra de Seguridad se vio forzada a solicitar una nueva reunión de Labor Parlamentaria para las 18 de hoy, donde se volverán a discutir el orden y términos de la sesión del jueves. El conflicto principal es cómo se encarará una potencial activación de un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así, los líderes de las diferentes bancadas -oficialismo, UCR, PRO, Provincias Unidas y silvestres provinciales, si es que el kirchnerismo se ausenta- volverán a verse las caras en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien comandará el encuentro junto a otras autoridades del Cuerpo. Se estima que, en caso de presentarse, el formoseño lanzará una furia más allá de que, a esta altura, al cristinismo le conviene dejar en el foco principal de los medios a Adorni, quien se convirtió en un tapón de toda la gestión mileísta, que no puede aprovechar una sola buena noticia por la vigente crisis política.

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¿Por qué se llegó a esta instancia? Como contó Infobae el reciente fin de semana y en Labor Parlamentaria del último miércoles, Bullrich se juntó con dialoguistas para definir el día de la sesión -25- y, por esa vía, anticiparse al ya instalado requerimiento de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto -de sobrevivir, también daría un informe de gestión el 2 de julio- y una potencial moción de “censura”. No sorprendió el apuro de la ex candidata a presidenta del PRO para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. La reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto.

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El titular de la bancada kirchnerista en la Cámara alta, José Mayans (Gustavo Gavotti)

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por este medio. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

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Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados, con -al menos- 129 adhesiones.

En caso de volver hacia atrás, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a LLA y a dejar a Adorni vigente, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás Infobae, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes marquen el presente esa jornada- para llegar a 24 o 25. Así, trabaría un intento opositor. Sin embargo, el embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia.

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