Crimen y Justicia

Debatirán nuevamente el pedido de libertad condicional de dos ex policías condenados por el caso Melmann

Esta vez, la Cámara de Apelaciones intervendrá tras un recurso presentado por la defensa

Natalia Melmann fue asesinada en 2001

A pesar del rechazo impuesto por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata, a los pedidos de libertad condicional de dos ex miembros de la Policía Bonaerense condenados por el crimen de Natalia Melmann, este martes se llevará a cabo una nueva audiencia para tratar este tema pero ante la Cámara Penal de Apelaciones N° 1 de la ciudad.

Los pedidos habían sido presentados por las defensas de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, quienes cumplen una pena de prisión perpetua por el asesinato de la adolescente ocurrido en la localidad de Miramar el 4 de febrero de 2001. Los fundamentos del rechazo emitidos por el tribunal hicieron hincapié en el comportamiento de los implicados.

La decisión se conoció el 12 de agosto y, de inmediato, la defensora oficial Patricia Perelló, a cargo de la representación legal de los acusados, presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones, el cual será tratado hoy, según consignó el portal Punto noticias.

Ante los medios, el padre de Natalia, Gustavo Melmann había declarado la semana pasada: “Quedamos conformes, aunque aún resta una instancia que suele favorecer a los responsables de este crimen”, en relación con lo que va a resolver en la jornada de este martes.

El exsargento de la policía bonaerense Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el crimen de la adolescente de 15 años Natialia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar

Oscar Echenique conserva actualmente el permiso de salidas transitorias concedido en diciembre pasado, lo que le autoriza a salir del penal los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20, cumpliendo con estrictos controles. Esta resolución fue rubricada por los jueces Pablo Poggetto y Gastón de Marco, quienes dispusieron que la medida se ejecute en una vivienda del barrio San Eduardo del Mar, bajo la custodia y responsabilidad exclusiva de su hermana.

En cuanto a Anselmini, la Justicia le había otorgado un régimen comparable, habilitándolo a dejar la prisión dos domingos al mes. Esa autorización fue cancelada en octubre tras un incidente registrado por vecinos, quienes lo vieron transitando por una plaza en dirección a un comercio, hecho que provocó preocupación y rechazo social.

En el expediente permanecen detenidas otras dos personas. Uno es el ex policía Ricardo Alfredo Suárez, sentenciado a prisión perpetua en septiembre de 2002 luego de ser hallado culpable de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por multiplicidad de autores y homicidio criminis causa”.

Mientras tanto, el otro es Ricardo Panadero, quien fue absuelto en dos juicios diferentes por falta de pruebas. No obstante, en 2019, la anulación de esas absoluciones por el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó un nuevo proceso en su contra. Finalmente, en 2023, recibió una condena a perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de al menos dos personas y por haber sido cometido para garantizar la impunidad”.

Los padres de Natalia Melmann

A su vez, se espera que esta semana se ejecute finalmente la extracción de ADN a tres efectivos policiales que deberán someterse al análisis para poder comparar su perfil genético con el del quinto sospechoso del femicidio. Los agentes habían sido citados por la Justicia semanas atrás y, bajo distintos argumentos, no se presentaron a realizar la prueba.

Según comunicó La Capital de Mar del Plata, la extracción está programada para este jueves y la fecha fue confirmada por allegados a la familia de la víctima. Los policías involucrados son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes ya habían recibido una citación el 8 de julio junto a otros tres miembros de la fuerza. Tras negarse en esa primera oportunidad, la Justicia reiteró la convocatoria, exigiendo que concurran a la Sede de Asesoría Pericial de Mar del Plata para la toma de sangre correspondiente.

La finalidad de este procedimiento es intentar identificar al quinto agresor, cotejando los perfiles genéticos de los policías mencionados con el único ADN no identificado que fue hallado en el cuerpo de la víctima. El análisis permitirá determinar si existe compatibilidad con alguno de los condenados.

