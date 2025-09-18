Crimen y Justicia

Tiros, piedrazos y un atacante con chaleco antibalas en un violento enfrentamiento entre dos familias

La pelea es el último episodio en la disputa de dos grupos enfrentados desde hace tiempo en San Juan, una rivalidad que ya tuvo un caso fatal tras el asesinato de un adolescente en 2023

Guardar
Violento enfrentamiento a tiros y piedrazos entre dos familias en San Juan

Dos familias protagonizaron esta semana un violento enfrentamiento en Chimbas, en la provincia de San Juan, donde hubo disparos, corridas, piedrazos, un hombre usando un chaleco antibalas y la participación de al menos un menor de edad armado.

El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. Allí se observa a varios hombres en plena calle arrojándose objetos, entre insultos y amenazas. Dos de ellos llegaron a lanzarse golpes de puño, antes de correr en distintas direcciones. En la escena aparece también una mujer arengando a los suyos.

Luego, en medio de los gritos y el alboroto general, un joven exhibió un arma de fuego y disparó hacia el grupo rival, para después retroceder sobre sus pasos e irse. Del otro lado, la misma mujer incitaba a su “tropa” volvió a aparecer, pero esta vez para alcanzarle un chaleco antibalas a un joven, que se lo colocó de inmediato.

Según informó la Policía de San Juan, la gresca tuvo lugar durante el lunes pasado en el interior del Lote Hogar Nº38. Fue una pelea entre bandos como parte de grupos familiares con antiguos conflictos. Por un lado, los Zárate, habitantes de ese lugar, y, por el otro, los Tejada, del barrio vecino Los Toneles.

El enfrentamiento tiene detrás un
El enfrentamiento tiene detrás un conflicto de vieja data entre dos familias

El parte policial señala que, en las imágenes, se identificó a un adolescente de 16 años de la familia Tejada portando un arma. Los oficiales también determinaron que el que usó el chaleco antibalas es un joven de 23 años, integrante de la familia Zárate.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a partir del video viralizado. Tras ello, se inició una investigación de oficio y hubo allanamientos, aunque no se secuestró el arma utilizada en el tiroteo.

En el caso intervino la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia con allanamientos en Chimbas. Además, las fuerzas de seguridad consultaron a la ANMaC por la portación del chaleco, situación contemplada en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y que deriva en intervención federal.

El conflicto entre estas familias arrastra antecedentes graves. Las fuentes consultadas por este medio explicaron que ambos grupos mantienen disputas desde hace aproximadamente dos años, tras el crimen de Mateo Zárate, episodio ocurrido también en ese barrio.

Mateo Zárate fue asesinado en
Mateo Zárate fue asesinado en otro enfrentamiento en 2023

Mateo tenía 17 años y perdió la vida tras recibir disparos en el marco de otra pelea similar a la sucedida este lunes. Ese hecho ocurrió el 20 de agosto de 2023, en pleno festejo del Día del Niño, y la víctima murió luego de más de un mes de internación. En aquella ocasión, además, su hermano, dos años mayor, quedó gravemente herido, pero logró recuperarse.

Por aquel caso, la Policía sanjuanina detuvo a tres sospechosos. Al principal acusado, llamado Facundo Emanuel Bela, lo arrestaron diez días después del enfrentamiento, en la capital provincial.

La causa por el homicidio de Mateo avanzó rápidamente y, en mayo del año pasado, la Justicia condenó a Bela a 14 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado en el que el detenido aceptó su culpabilidad por los delitos de homicidio simple agravado en la pena por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio simple agravado por el mismo motivo. Los otros dos sospechosos que habían sido arrestados, en tanto, fueron sobreseídos luego de varios meses encerrados.

Facundo Bela, el hombre condenado
Facundo Bela, el hombre condenado por el crimen de Mateo Zárate

Aquella resolución no conformó a los Zárate, que reclamaban que se incluyera la figura de alevosía y pedían prisión perpetua para Bela.

Sin embargo, el fiscal interviniente, Iván Grassi, explicó que esta figura se otorga cuando se trata de un crimen a traición, algo que no se pudo probar en las imágenes del hecho incorporadas al expediente.

Temas Relacionados

San JuanChimbasTiroteoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Son todos unos genocidas”: liberaron al italiano detenido por amenazar a la embajada de Israel

Lo había capturado la Policía Federal en su casa del partido de La Matanza. Tiene 42 años y el delito que le imputan es excarcelable

“Son todos unos genocidas”: liberaron

Justo antes de iniciar el juicio, sobreseyeron a los imputados por el choque en el que hubo 15 muertos

El siniestro en la Cuesta de los Terneros fue en junio de 2017. También causó 38 heridos. El juez que iba a conducir el debate por jurados decidió que los acusados no tenían responsabilidad penal y ordenó cerrar la causa. La fiscalía y la querella anunciaron que apelarán

Justo antes de iniciar el

Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

Lo atraparon en esta madrugada en el centro de Rosario. Está sindicado de formar parte de una estructura que tiene conexión con la organización del preso Francisco Riquelme

Detuvieron al “Gordo Jony”, el

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Una junta de ocho especialistas que se reunieron en la Morgue Judicial vinculó la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico condenado

La muerte de Silvina Luna:

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía recibió 9 disparos

El hecho ocurrió este jueves al mediodía. Detuvieron al sospechoso que habría iniciado el enfrentamiento

Asesinaron a un sargento durante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo: “Vamos a vender

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Alerta amarilla por la llegada de tormentas durante el fin de semana: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Dólar, riesgo país, tasas y acciones: cómo evolucionaron los principales datos de la economía en lo que va de 2025

Un estudio advierte sobre la acumulación de nanoplásticos en alimentos naturales: los riesgos

Cuatro detenidos en Santiago del Estero por faenar 60 vacas y vender la carne por redes sociales

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay celebró el “histórico” acuerdo

Uruguay celebró el “histórico” acuerdo entre el Mercosur y EFTA y los exportadores lo ven con expectativa

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Alemania consolida su giro militar: presupuesto récord en defensa y nuevo fondo especial para el desarrollo

Macron anticipó que las sanciones contra Irán podrían restablecerse a fines de septiembre

TELESHOW
Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante

Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante y el reggaeton: “Son los errores de la vida”

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand