Tiros, piedrazos y un atacante con chaleco antibalas en un violento enfrentamiento entre dos familias

Violento enfrentamiento a tiros y piedrazos entre dos familias en San Juan

Dos familias protagonizaron esta semana un violento enfrentamiento en Chimbas, en la provincia de San Juan, donde hubo disparos, corridas, piedrazos, un hombre usando un chaleco antibalas y la participación de al menos un menor de edad armado.

El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. Allí se observa a varios hombres en plena calle arrojándose objetos, entre insultos y amenazas. Dos de ellos llegaron a lanzarse golpes de puño, antes de correr en distintas direcciones. En la escena aparece también una mujer arengando a los suyos.

Luego, en medio de los gritos y el alboroto general, un joven exhibió un arma de fuego y disparó hacia el grupo rival, para después retroceder sobre sus pasos e irse. Del otro lado, la misma mujer incitaba a su “tropa” volvió a aparecer, pero esta vez para alcanzarle un chaleco antibalas a un joven, que se lo colocó de inmediato.

Según informó la Policía de San Juan, la gresca tuvo lugar durante el lunes pasado en el interior del Lote Hogar Nº38. Fue una pelea entre bandos como parte de grupos familiares con antiguos conflictos. Por un lado, los Zárate, habitantes de ese lugar, y, por el otro, los Tejada, del barrio vecino Los Toneles.

El enfrentamiento tiene detrás un conflicto de vieja data entre dos familias

El parte policial señala que, en las imágenes, se identificó a un adolescente de 16 años de la familia Tejada portando un arma. Los oficiales también determinaron que el que usó el chaleco antibalas es un joven de 23 años, integrante de la familia Zárate.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a partir del video viralizado. Tras ello, se inició una investigación de oficio y hubo allanamientos, aunque no se secuestró el arma utilizada en el tiroteo.

En el caso intervino la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia con allanamientos en Chimbas. Además, las fuerzas de seguridad consultaron a la ANMaC por la portación del chaleco, situación contemplada en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y que deriva en intervención federal.

El conflicto entre estas familias arrastra antecedentes graves. Las fuentes consultadas por este medio explicaron que ambos grupos mantienen disputas desde hace aproximadamente dos años, tras el crimen de Mateo Zárate, episodio ocurrido también en ese barrio.

Mateo Zárate fue asesinado en otro enfrentamiento en 2023

Mateo tenía 17 años y perdió la vida tras recibir disparos en el marco de otra pelea similar a la sucedida este lunes. Ese hecho ocurrió el 20 de agosto de 2023, en pleno festejo del Día del Niño, y la víctima murió luego de más de un mes de internación. En aquella ocasión, además, su hermano, dos años mayor, quedó gravemente herido, pero logró recuperarse.

Por aquel caso, la Policía sanjuanina detuvo a tres sospechosos. Al principal acusado, llamado Facundo Emanuel Bela, lo arrestaron diez días después del enfrentamiento, en la capital provincial.

La causa por el homicidio de Mateo avanzó rápidamente y, en mayo del año pasado, la Justicia condenó a Bela a 14 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado en el que el detenido aceptó su culpabilidad por los delitos de homicidio simple agravado en la pena por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio simple agravado por el mismo motivo. Los otros dos sospechosos que habían sido arrestados, en tanto, fueron sobreseídos luego de varios meses encerrados.

Facundo Bela, el hombre condenado por el crimen de Mateo Zárate

Aquella resolución no conformó a los Zárate, que reclamaban que se incluyera la figura de alevosía y pedían prisión perpetua para Bela.

Sin embargo, el fiscal interviniente, Iván Grassi, explicó que esta figura se otorga cuando se trata de un crimen a traición, algo que no se pudo probar en las imágenes del hecho incorporadas al expediente.