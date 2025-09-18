Hallaron dos cadáveres en un descampado en Salta e investigan las causas de las muertes

Los cadáveres estaban en un sector de malezas donde antiguamente funcionaba una cancha, al final de la calle Córdoba

Hallaron dos cuerpos en un descampado de la zona sur de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió en la noche del martes, alrededor de las 21:00, y fueron los vecinos los que alertaron a las autoridades tras descubrir los cadáveres en un sector de malezas donde antiguamente funcionaba una cancha, al final de la calle Córdoba.

Al arribar al lugar, efectivos del Distrito de Prevención N° 2 de la Policía y personal del Samec confirmaron que las víctimas eran una joven de 22 años y un hombre cuya identidad aún no fue establecida, aunque se estima que tendría unos 25 años.

De acuerdo con lo informado por El Tribuno, la joven fue reconocida por sus familiares a partir de las prendas y tatuajes que portaba, mientras que el hombre permanece como “NN” y las tareas para identificarlo continúan.

Ambos se encontraban en situación de calle y presentaban antecedentes de adicción a estupefacientes, según trascendió.

La escena fue acordonada de inmediato para preservar posibles pruebas, mientras la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía Penal iniciaron los procedimientos correspondientes.

La fiscal penal Dra. Filtrín ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, la realización de peritajes en el lugar y la autopsia de los cuerpos para esclarecer las causas de muerte.

Hasta no tener los resultados preliminares de las necropsias, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el sector donde se produjo el hallazgo es un área con escasa iluminación y vegetación abundante, utilizada habitualmente como paso peatonal. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda contribuir al avance de la investigación.

Asesinaron a una mujer en Salta e investigan a su ex pareja, que intentó suicidarse tras el hallazgo del cuerpo

Esta semana, una mujer de 36 años fue hallada sin vida con una herida de arma de fuego en la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta, y la Justicia investiga un posible caso de femicidio: el principal sospechoso es su ex pareja, quien permanece internado bajo custodia policial y con pronóstico reservado tras intentar suicidarse luego del hallazgo del cadáver.

En el hecho intervino la fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad de Femicidios de Salta, quien dispuso una serie de medidas urgentes tras recibir la notificación del fallecimiento de la víctima.

Según supo Infobae, el sospechoso tiene hijos en común con la mujer y, de acuerdo con los primeros datos recabados en la investigación, habría atentado contra su propia vida después de lo ocurrido. Su estado de salud es monitoreado en el hospital de la ciudad, mientras se mantiene la custodia policial en la institución.

El cuerpo de la mujer fue trasladado de inmediato al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Allí se llevó a cabo la autopsia forense, la cual permitirá establecer las circunstancias y la mecánica de la muerte.

Los resultados derivados del análisis tanatológico pueden aportar elementos clave para determinar si se trató de un homicidio doloso y despejar dudas sobre la cronología del hecho.

Asimismo, la Fiscalía dispuso el accionar de la Unidad de Investigación UGAP Salta, cuerpo especializado encargado del levantamiento de pruebas, preservación de la escena y entrevistas a testigos y familiares directos.

Las primeras actuaciones incluyeron la recolección de material balístico, el relevamiento fotográfico y el análisis de dispositivos electrónicos en el domicilio donde fue hallado el cuerpo.

Según detallaron fuentes del Ministerio Público, la investigación permanece abierta y ninguna hipótesis fue descartada todavía.