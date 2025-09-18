Cayó un peligroso narco un día después de ingresar a la lista de los más buscados de Santa Fe

El fugitivo estaba acusado por homicidio y narcotráfico

Apenas un día después de que su nombre ingresara al listado de los delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe, este miércoles se concretó el arresto de Ernesto Fabián Quintana (45), un hombre que se encontraba prófugo desde noviembre de 2023.

Según las fuentes oficiales del caso, la captura se produjo cerca de las 10:45 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo. El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que lo redujo sin que se registraran incidentes.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron una pistola calibre 9 mm marca Taurus sin numeración, con munición en recámara, y seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje en el marco de la causa. El operativo de captura fue dispuesto por la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza.

Según la información publicada por La Capital, la detención se logró tras tareas de inteligencia y un seguimiento en la zona de Recreo, lo que permitió establecer un cerrojo policial y concretar la aprehensión. De esta manera, el detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas en el marco de las causas en las que está imputado.

El momento en el que fue trasladado Bilbao

El delincuente estuvo prófugo durante más de un año y medio, pero resultó llamativa su detención justo después de que su nombre fuera incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por la provincia de Santa Fe. La actualización se hizo este martes, poco después de que confirmaran el arresto de Waldo Bilbao, acusado de liderar una banda narco junto a su hermano.

En el caso de Bilbao, este fue localizado el sábado pasado en una vivienda ubicada en el centro de Rosario, donde convivía con su actual pareja. Aunque el prófugo habría intentado esconderse de las autoridades, los agentes lograron reducirlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Las causas por las que era buscado Ernesto Quintana

De acuerdo con la información del medio local La Capital, Quintana tenía un pedido de captura por el homicidio de Matías Casco, un peón rural de 30 años que fue asesinado el 5 de diciembre de 2020 en Sauce Viejo. Su cuerpo fue hallado días después por un pescador en el río Coronda.

Hasta el momento, la fiscal María Laura Urquiza, que también se encuentra a cargo de la investigación del caso, determinó que el asesino habría pasado a buscar a la víctima por su domicilio y la habría conducido hasta una vivienda de Sauce Viejo.

Luego de que llegaran al destino, lo mató de un disparo en la cabeza. Sin embargo, previo a esto, Casco fue golpeado. Finalmente, su cadáver fue atado con alambres, envuelto en una bolsa y arrojado al agua.

Los agentes detuvieron al sospechoso del crimen de Matías Casco (Municipalidad de Casilda)

Después de que se abriera un expediente para esclarecer la muerte de Casco, la fiscal Urquiza resolvió imputar al prófugo en abril de 2023 y ordenó que quedara bajo prisión preventiva. Sin embargo, en noviembre de ese año logró escapar de la subcomisaría 6ª de La Guardia.

Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia federal buscaban a Quintana no solo por el crimen de Casco, sino también por dos causas vinculadas al narcotráfico. La más relevante está relacionada con el contrabando de marihuana a través de la Hidrovía.

Según la denuncia, la organización de la que formaba parte recibía cargamentos de droga enviados desde Paraguay en la localidad de Santa Rosa de Calchines. Por este motivo, las autoridades habían ofrecido una recompensa de 25.000.000 de pesos a cambio de información que condujera a su paradero.

Los otros delincuentes más buscados en Santa Fe

Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita. Recompensa de 60 millones de pesos. Brian Walter Bilbao, acusado por infracción a la ley de estupefacientes. Recompensa de 50 millones de pesos. Vicente Matías Pignata, acusado por infracción a la ley de estupefacientes. Recompensa de 35 millones de pesos. Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita. Recompensa de 30 millones de pesos. Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio. Recompensa de 30 millones de pesos. Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio. Recompensa de 25 millones de pesos. Alexis Emanuel “Chami” Mendoza, acusado por amenazas calificadas. Recompensa de 25 millones de pesos. Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita. Recompensa de 20 millones de pesos. Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, acusado por asociación ilícita. Recompensa de 20 millones de pesos.