Crimen y Justicia

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Ocurrió en un local bailable ubicado en avenida Niceto Vega al 5.600. Los lesionados, de 18 y 26 años, fueron trasladados al hospital Fernández

Guardar
Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo

Una feroz pelea entre jóvenes ocurrida este jueves a la madrugada a la salida de un boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Uno de los heridos.
Uno de los heridos.

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

Así quedó la vereda del
Así quedó la vereda del boliche Ink tras la batalla campal.

El antecedente

En mayo de este año, un confuso episodio tuvo lugar a la salida de un boliche en Palermo, donde un grupo de cuatro sospechosos protagonizó un tiroteo que terminó con un joven baleado. Horas más tarde fueron identificados y detenidos por la Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió en una discoteca ubicada en la calle Dorrego al 1700. No obstante, las autoridades tomaron conocimiento del suceso cuando los amigos de la víctima, que estaban en busca de ayuda, interceptaron un móvil policial que circulaba por el barrio de Belgrano.

Los agentes porteños -pertenecientes a la Comisaría Vecinal 13 A- fueron abordados por los jóvenes en la intersección de las calles Juramento y 3 de Febrero. Ellos se movilizaban a bordo de un Toyota Etios, donde llevaban al chico herido.

Según fuentes policiales, en el vehículo se encontraban tres hombres -incluyendo la víctima- y dos mujeres, quienes relataron que su amigo había sido baleado por un hombre luego de salir del boliche, y que el agresor estaba acompañado por otras tres personas.

De acuerdo al detalle de la denuncia, los presuntos atacantes se desplazaban en dos autos: un Volkswagen Vento y un Volkswagen Fox, los cuales fueron rápidamente rastreados por las autoridades a partir del reporte policial.

En simultáneo, se le dio asistencia al joven herido, quien tenía lesiones de bala en la zona del abdomen y en uno de sus brazos. La víctima fue auxiliada por el SAME, que se desplazó al lugar rápidamente, y luego trasladado al Hospital Fernández, donde permanece en observación, aunque fuera de peligro.

Los sospechosos, por su parte, fueron identificados poco después a partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas grabaciones permitieron hacer un seguimiento del vehículo implicado desde el boliche en cuestión hasta un edificio ubicado en Monroe al 2000.

Según se pudo ver en las imágenes, tras el ataque los presuntos agresores ingresaron a dicho domicilio, donde permanecieron resguardados por varias horas hasta que oficiales de la fuerza porteña ingresaron para detenerlos.

Temas Relacionados

LesionesPalermoÚltimas noticiasBolicheApuñalado

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro al encontrarlo en la casa de su ex pareja en Mar del Plata

La víctima sufrió graves heridas y lucha por su vida desde el ataque. El agresor se entregó a la Policía y quedó formalmente detenido

Detuvieron a un hombre que

Intentó matar a su ex pareja en Misiones y creen que huyó a Brasil: habría contratado un sicario

La víctima tuvo que ser operada por segunda vez, luego de haber sido atacada a balazos y puñaladas en su comercio de San Antonio

Intentó matar a su ex

Golpeó a su pareja embarazada en Pilar tras una discusión y quedó detenido

El agresor, de 34 años, también causó destrozos en su vivienda. El hecho movilizó al personal del Comando de Patrullas

Golpeó a su pareja embarazada

Condenaron a Jonatan Riquelme, un capo de la banda “Los Menores” que fue detenido en Caballito

Recibió una pena de seis años por su rol como organizador de una estructura criminal vinculada al narcotráfico, pero continúa siendo investigado por un asesinato

Condenaron a Jonatan Riquelme, un

Pidieron llevar a juicio oral a un suboficial del Ejército por abusos y amenazas contra dos subalternas

El acusado tenía antecedentes penales por un hecho similar agravante contra una adolescente de 14 años

Pidieron llevar a juicio oral
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sector privado: qué provincias consiguieron

Sector privado: qué provincias consiguieron los mejores y peores ajustes salariales en el último año

La UCR de Formosa pidió a la Corte Suprema que anule la cláusula que habilita la reelección de Insfrán

Cómo hacer flores de papel rápido y fácil

Elecciones 2025: cómo se usa la Boleta Única de Papel

Un arco de fútbol se desplomó sobre un nene y ahora el menor lucha por su vida

INFOBAE AMÉRICA
De la emoción a transformaciones

De la emoción a transformaciones personales y sociales: así influye el arte en el cerebro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista vinculado al tráfico de armas en un ataque aéreo en Líbano

Jornada de protestas en Francia contra el ajuste fiscal de Macron: reportan bloqueos y disturbios en París

El papa León XIV ratificó que seguirá la línea de Francisco y no impulsará reformas sobre LGBTQ+ ni matrimonio igualitario

Científicos alertaron sobre la erosión acelerada de los arrecifes de coral del Caribe por el cambio climático

TELESHOW
Quiénes son los argentinos nominados

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”