Crimen y Justicia

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La acusada tiene orden de captura internacional por usar las tarjetas de sus compañeras de trabajo. Los robos los cometió mientras hacía una suplencia de 4 días

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Las compras que hizo la
Las compras que hizo la maestra jardinera buscada por la Justicia

La maestra jardinera sobre quien pesa una orden de captura internacional por estafas trabajó solo cuatro días en la escuela del barrio porteño de Boedo, donde conoció a sus compañeras de trabajo y futuras víctimas. Ella había sido contratada únicamente para cubrir una suplencia. No obstante, ese corto lapso de tiempo le resultó suficiente para robar los datos de las tarjetas de crédito de sus compañeras y hacer los gastos millonarios por los que ahora la busca la Justicia.

La acusada tiene 34 años y desde agosto de 2024 está en Europa. Las autoridades desconocen el lugar exacto, aunque sí saben es que su primer destino fue España: allí voló semanas después de su paso por el jardín porteño, donde consiguió el dinero que necesitaba para comprar el pasaje.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo el fiscal Miguel Ángel Kessler, a cargo de la Fiscalía PCyF N° 5 especializada en Ciberfraudes, que llevó a cabo la investigación, la docente aprovechó los momentos de distracción de sus compañeras de nivel inicial para sacarle foto a sus tarjetas de crédito y débito y luego utilizarlas en diferentes comercios.

En total fueron cuatro víctimas, según supo Infobae. Las denuncias las hicieron luego de detectar consumos inusuales y reiterados en sus cuentas bancarias y compartir la situación entre ellas. Fue ahí cuando advirtieron que los movimientos no reconocidos presentaban coincidencias en los locales y montos de las operaciones, lo que permitió delinear un patrón y pensar en su principal sospecha.

Cuando las autoridades intervinieron, realizaron un relevamiento en el que identificaron 105 compras realizadas por la acusada con las diferentes tarjetas, las cuales sumaron un perjuicio económico de más de 3 millones de pesos. La cifra exacta constatada en operaciones desconocidas por las damnificadas fue $3.688.287,67.

Este medio conoció el detalle de los gastos ejecutados por la maestra. La mayoría de ellos fueron en comercios de cercanía, como locales a la calle ubicados en el barrio porteño de Boedo (donde estaba la escuela) o zonas aledañas.

Lo llamativo es que eran de rubros variados. Entre estos, se registraron varios gastos en compras de supermercados y carnicerías, como así también en ópticas.

Los más destacados fueron consumos realizados en plataformas de juego online y, el más caro, su pasaje de Buenos Aires a España, a donde voló en agosto del año pasado y aún no regresó.

Este dato fue corroborado en el marco de las tareas, donde el fiscal le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un reporte de viajes de la maestra sospechosa. Como resultado, arrojó que, tras los presuntos robos, la acusada se había ido a Europa y todavía no había registro de vuelta al país. Fue por este motivo que se formalizó el pedido de captura internacional.

Su padre está imputado

Durante la investigación, los peritos analizaron cada una de las denuncias comparando datos bancarios, ubicaciones y fechas, y solicitaron información a las entidades financieras involucradas. Un mapeo posterior de los comercios afectados permitió constatar la cercanía y frecuencia de los puntos de compra, lo que reforzó la sospecha inicial de que se trataba de la principal señalada.

El seguimiento del dinero llevó a la fiscalía a profundizar la investigación sobre plataformas de juego en línea, donde hallaron cuentas bancarias asociadas a los padres de la docente denunciada por sus colegas. Parte de los fondos, según se comprobó, se cargaron en estas plataformas y luego fueron movidos y retirados a cuentas bajo control familiar.

Fue así cómo el padre de la sospechosa fue imputado formalmente por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética. Al admitir su participación en 22 hechos de la causa, firmó un acuerdo que permitió restituir más de $1.200.000 a las maestras afectadas, incluyendo intereses.

La causa continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, creada por Juan Bautista Mahiques, que investiga si la acusada pudo haber cometido hechos similares en otras instituciones.

Temas Relacionados

Estafasgastosgastos millonariosMaestra jardineraÚltimas noticias

Últimas Noticias

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

El proceso contra Braian Paiz y Ezequiel Pereyra se realizará en el Tribunal N°30 luego de que la Justicia de la Ciudad se declarara incompetente. La apelación en curso contra Rogelio Nores y las pericias que faltan

La muerte de Liam Payne:

El youtuber “El Presto” va a juicio por instigar a ir a la casa de un intendente e incendiarla “con la familia adentro”

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Eduardo Miguel Prestofelippo y confirmó la decisión de la Cámara de Casación Penal, que había anulado su absolución y ordenado un nuevo debate

El youtuber “El Presto” va

Delivery de drogas con taxis y la sospecha de prefectos que filtraban datos a una banda lideraba por dos presos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 24 allanamientos en Rosario y en San Lorenzo por una causa en la que se investiga a una presunta organización narco y sus vínculos con agentes de fuerzas federales

Delivery de drogas con taxis

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Se llama Lourdes Gómez Leguizamón. Fue vista por última vez cuando un familiar la retiró del colegio. Sospechan que su madre se la llevó y las autoridades piden colaboración para encontrarla

Mendoza: buscan a una nena

El asesino serial de Jujuy enfrenta una audiencia clave: le atribuirán dos nuevos crímenes y él pidió ampliar su defensa

Matías Jurado será formalmente notificado de las últimas evidencias incorporadas en la causa y de la identificación de más víctimas. Los detalles

El asesino serial de Jujuy
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contundente rechazo a los vetos

Contundente rechazo a los vetos de Milei: Diputados ratificó el financiamiento del Garrahan y las universidades

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

De Dua Lipa a Dakota Johnson: las celebrities que lideran la revolución de la lenceria en la vestimenta

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

INFOBAE AMÉRICA
Una pintura atribuida a Rubens

Una pintura atribuida a Rubens es exhibida públicamente en una iglesia de París

El agujero de ozono y 40 años de esfuerzos globales: qué muestran los datos más recientes sobre su avance

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Pep Guardiola y su elección sobre el entrenador más importante de todos los tiempos: “Es el mejor”

TELESHOW
Entre besos y caricias: el

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"