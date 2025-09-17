Crimen y Justicia

Denunciaron a un agente del Control Urbano de La Plata por abuso sexual

La Municipalidad platense decidió apartarlo de sus funciones de manera preventiva mientras dure la investigación. La denuncia fue realizada por una trabajadora municipal

Guardar
Un agente de Control Urbano
Un agente de Control Urbano de La Plata fue denunciado por abuso sexual por una trabajadora municipal

La Municipalidad de La Plata apartó de manera preventiva a un trabajador de la Secretaría de Control Urbano tras recibir una denuncia penal en su contra por presunto abuso sexual con acceso carnal consumado.

La medida, ordenada por el intendente Julio Alak, se formalizó mediante un decreto que habilita la suspensión del empleado y la apertura de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades. El caso quedó judicializado y avanza en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de la capital bonaerense.

El hecho que originó la denuncia, según informó el portal 0221, ocurrió el 13 de julio de 2025 en el domicilio particular de la presunta víctima, otra trabajadora municipal.

De acuerdo con fuentes oficiales, el episodio mencionado sucedió fuera del horario laboral y motivó la intervención de diferentes áreas del municipio para abordar el caso con perspectiva de género.

La Municipalidad de La Plata
La Municipalidad de La Plata

Según estableció el decreto, la separación preventiva del efectivo busca garantizar que el agente municipal no continúe en funciones mientras se desarrolla la investigación. La disposición se fundamenta en el artículo 33 de la Ley N° 14.656 de Empleo Público Municipal, que faculta a la administración a actuar en resguardo del proceso y de las partes implicadas.

El sumario administrativo apunta a establecer si el trabajador incurrió en acciones u omisiones pasibles de sanción disciplinaria, tal como fija la normativa vigente.

En paralelo, avanza la investigación penal, por lo que se llevaron adelante las primeras medidas para recolectar evidencia y esclarecer los hechos y, eventualmente, dictar medidas cautelares adicionales.

Además de la suspensión del agente, desde el Municipio ordenaron la intervención de la Secretaría de Mujeres y Diversidad. El objetivo es asegurar que el tratamiento institucional del caso se realice bajo perspectiva de género y contemplando las particularidades que presentan este tipo de denuncias.

Sobreseyeron al funcionario cordobés que había sido denunciado por abuso sexual

A principios de julio, la Justicia de Córdoba resolvió el sobreseimiento de Gabriel Bermúdez, ex secretario de Movilidad Urbana, quien había sido acusado de abuso sexual simple por una empleada municipal. La decisión fue tomada por la Cámara de Acusación, que entendió que no existían pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral.

La causa había sido impulsada en marzo de 2024, cuando una trabajadora denunció al funcionario por hechos que, según su relato, ocurrieron dentro de una dependencia oficial y consistieron en manoseos y acoso sexual. La situación tomó estado público al mismo tiempo que se conoció la imputación formal por parte del Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género, Ingrid Vago.

El impacto político fue inmediato. Apenas trascendió la denuncia, la Municipalidad de Córdoba comunicó que Bermúdez quedaba apartado del cargo, mientras que el propio funcionario, en sus redes sociales, anunció su renuncia y negó de forma tajante las acusaciones. “Niego cualquier acusación en mi contra relacionada con delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas”, escribió en aquel momento, y agregó que su intención era “defender mi nombre y honor, no solo por mí, sino por mi familia”.

El expediente sumó otra denuncia dos días después del primer testimonio, esta vez también presentada por una mujer que trabajaba en el mismo ámbito. Ambas presentaciones fueron incorporadas en una única investigación judicial. Sin embargo, y pese a que en septiembre del año pasado la fiscal Vago pidió que la causa fuera elevada a juicio, la defensa del exfuncionario presentó una apelación ante la Cámara.

Sin pruebas suficientes y dudas respecto a la verisimilitud de las denuncias, la causa fue desestimada.

Temas Relacionados

denunciaabuso sexualagenteControl UrbanoLa Plata

Últimas Noticias

A la espera de la segunda pericia psiquiátrica, el presunto asesino serial de Jujuy solicitó hablar con el fiscal

Se tratará de una reunión que no será tenida en cuenta en la investigación. Para esto, el fiscal se presentará en el penal de Gorriti, donde el acusado permanece detenido

A la espera de la

Revelaron los datos de la autopsia del joven asesinado en un centro de jubilados en Mar del Plata

La víctima, de 25 años y con antecedentes penales, tenía una herida de arma de fuego en la espalda

Revelaron los datos de la

Confirmaron la condena por 20 años de cárcel contra un sacerdote por abuso sexual en Trelew

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien reafirmó la culpabilidad de Héctor Coñuel por haberse aprovechado de un adolescente con retraso mental leve

Confirmaron la condena por 20

Condenaron a 16 años de prisión a la mujer que mató a su hija de 8 años con un cóctel de éxtasis y alcohol

La Fiscalía indicó que apelará el monto de la condena. La menor, quien tenía además otras enfermedades, murió de “intoxicación medicamentosa aguda”

Condenaron a 16 años de

Desestimaron el pedido de tres mujeres narco que buscaban revocar su condena por perspectiva de género

La Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a los argumentos de la defensa sobre el rol secundario de las sentenciadas en un caso en el que se desarticuló una red criminal con operaciones desde la cárcel y en varias ciudades de Santa Fe

Desestimaron el pedido de tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos habló de la

Guillermo Francos habló de la ANDIS: “Estamos seguros de que en el Gobierno no hubo casos de corrupción”

Con un apagón, las universidades iniciaron los reclamos: cuáles son los puntos donde concentrarán por la marcha federal

A la espera de la segunda pericia psiquiátrica, el presunto asesino serial de Jujuy solicitó hablar con el fiscal

Revelaron los datos de la autopsia del joven asesinado en un centro de jubilados en Mar del Plata

Confirmaron la condena por 20 años de cárcel contra un sacerdote por abuso sexual en Trelew

INFOBAE AMÉRICA
El principal sospechoso en la

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Infobae en Londres: Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

Brasil avanza con una enmienda constitucional que blinda a Eduardo Bolsonaro y limita el poder de la Corte Suprema sobre legisladores

TELESHOW
Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”