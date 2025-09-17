Crimen y Justicia

Delivery de drogas con taxis y la sospecha de prefectos que filtraban datos a una banda lideraba por dos presos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 24 allanamientos en Rosario y en San Lorenzo por una causa en la que se investiga a una presunta organización narco y sus vínculos con agentes de fuerzas federales

Por Agustín Lago

Guardar
La Policía de Seguridad Aeroportuaria
La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 24 allanamientos en Rosario y en San Lorenzo

La investigación lleva más de dos años y sigue los movimientos de una presunta banda narco del departamento santafesino de San Lorenzo que está liderada por dos reclusos alojados en penales federales.

Esa causa este miércoles derivó en 24 allanamientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también en Rosario y en domicilios de cinco prefectos que están sospechados de haber filtrado información confidencial.

Según la investigación en curso, la presunta estructura tiene como jefes a los presos Jehiel Fabián “Tito” M. y Ramón “Willy” V., conocidos por la venta de droga en la región de San Lorenzo.

Se sospecha que la organización contó con datos que podrían haber sido provistos por los prefectos que fueron allanados con la finalidad de secuestrar sus teléfonos para que sean peritados.

Los operativos fueron ordenados por el juez Carlos Vera Barros –titular del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario– por pedido de la Unidad Fiscal Rosario y la sede Descentralizada San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal, en un trabajo coordinado por el fiscal de distrito Javier Arzubi Calvo y los fiscales Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto.

De acuerdo al legajo, algunos de los investigados tenían frecuentes contactos con miembros de la asociación de taxis de San Lorenzo. Se cree que usaron ese tipo de vehículos para hacer delivery de marihuana y cocaína bajo un esquema determinado por los presos “Tito” y “Willy”, quienes definían telefónicamente los precios de las dosis, las provisiones y administraban las cuentas.

Por la información obtenida por Infobae, se hicieron 11 allanamientos en San Lorenzo, seis en Capitán Bermúdez, uno en Puerto San Martín, dos en Serodino, tres en Rosario y uno en Puerto Gaboto.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

narcotráficoRosarioSan LorenzoPolicía de Seguridad AeroportuariaPSAúltimas noticiasPrefectura Naval

Últimas Noticias

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Se llama Lourdes Gómez Leguizamón. Fue vista por última vez cuando un familiar la retiró del colegio. Sospechan que su madre se la llevó y las autoridades piden colaboración para encontrarla

Mendoza: buscan a una nena

El asesino serial de Jujuy enfrenta una audiencia clave: le atribuirán dos nuevos crímenes y él pidió ampliar su defensa

Matías Jurado será formalmente notificado de las últimas evidencias incorporadas en la causa y de la identificación de más víctimas. Los detalles

El asesino serial de Jujuy

Piden la captura internacional de una maestra jardinera acusada de estafar a sus compañeras de trabajo para viajar a Europa

La sospechosa habría clonado las tarjetas de crédito de otras docentes para hacer distintas compras, entre ella pasajes de avión. La busca la Justicia

Piden la captura internacional de

Los secretos de los bomberos truchos de Mataderos: cuentas en redes y un QR para recibir donaciones

El fraude estaba tan bien armado que hasta “La Locomotora” cayó en el engaño y los promocionó en Instagram. Tras una investigación de la fiscal Celsa Ramírez, la Policía de la Ciudad aprehendió a 29 personas involucradas en la estafa

Los secretos de los bomberos

Salta: a un día del juicio, hallaron muerto al principal acusado del brutal femicidio de Jimena Salas

Se trata de Javier Saavedra, quien estaba alojado en la Alcaidía General de la ciudad. La víctima fue asesinada de 57 puñaladas, en enero de 2017. El caso tiene dos absueltos

Salta: a un día del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallan un misterioso cambio en

Hallan un misterioso cambio en el núcleo de la Tierra mediante datos satelitales

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Presupuesto 2026: el Gobierno espera que Aerolíneas y Nucleoeléctrica sean las empresas públicas más deficitarias

Con afiches realizados por alumnos de escuelas porteñas, se presentó la segunda campaña de movilidad sustentable en el Subte

El asesino serial de Jujuy enfrenta una audiencia clave: le atribuirán dos nuevos crímenes y él pidió ampliar su defensa

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos designó como terroristas

Estados Unidos designó como terroristas a cuatro milicias iraníes

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo

Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

Un nuevo test podría detectar la tuberculosis en minutos al usar un hisopo en la lengua

TELESHOW
La profunda reflexión de Katja

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”