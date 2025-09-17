Crimen y Justicia

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando y hay un empleado herido

El fuego se desató pasado el mediodía en Amarras del Norte. Un hombre de 43 años fue trasladado al hospital Petrona de Cordero con quemaduras. Los videos

Guardar
Las imágenes de cómo se incendiaron los yates en San Fernando

Dos embarcaciones amarradas en una guardería náutica de San Fernando se incendiaron este martes después del mediodía y un empleado del lugar debió ser trasladado con quemaduras al hospital Petrona de Cordero, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado es reservado, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Prefectura Naval Argentina, bomberos y policías de la Comisaría 3ª de San Fernando de la Bonaerense fueron alertados este miércoles, pasadas las 13, sobre un incendio en dos yates de la guardería Amarras del Norte, ubicada en calle del Arca y el Río Lujan.

El incendio comenzó en una embarcación y se propagó a otra lindera por causas que se intentan establecer y es por eso que ya interviene la UFI Correccional de San Fernando, a cargo del fiscal Marcelo Fuenzalida.

“Primero, rápidamente, personal del Parque Náutica aisló a los dos yates para que el fuego no se expandiera a otras unidades”, explicaron desde el municipio de San Fernando a este medio.

De inmediato, llegaron los bomberos voluntarios, la Policía y la Prefectura, como también ambulancias del municipio, Defensa Civil y personal de Protección ciudadana.

Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de bomberos que tardaron casi una hora para extinguir el fuego. “Las lanchas no se hundieron”, destacaron.

Fuentes del caso explicaron que la rápida intervención de los prefectos “evitó la propagación del fuego y derrame de hidrocarburos sobre el río Luján”.

En ese contexto, se encontraron con un empleado de Amarras del Norte que realizaba tareas de mantenimiento y resultó herido. El hombre, de 43 años y oriundo de Santiago del Estero, sufrió quemaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Petrona de Cordero.

“Ingresó con quemaduras en brazos y piernas”, detallaron.

Por disposición de la Fiscalía General de San Fernando se iniciaron las actuaciones de rigor en el marco de una causa por averiguación de causales de incendio, mientras que la Prefectura dispuso un sumario administrativo de investigación.

En el plano judicial, el fiscal del caso pidió pericias en el lugar para determinar las causas del incendio en la primera embarcación y también la toma de testimoniales a las personas que estaban allí, entre ellos, el herido.

Otro tipo de bomberos

La noticia del incendio sofocado por los bomberos voluntarios de San Fernando que permitió que las embarcaciones no se hundan y no se contamine el Río Lujan, se contrasta con otra que se conoció este miércoles, mucho más triste: desmantelaron una organización de bomberos truchos, dedicada a estafar vecinos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Tras una serie de allanamientos desplegados en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda, agentes de la Policía de la Ciudad aprehendieron a un total de 29 personas. Contaban con uniformes, vehículos ploteados y hasta un cuartel clandestino ubicado en la calle White al 2200.

De esta manera, solicitaban “colaboraciones” económicas que, según argumentaban, serían destinadas a la compra de vehículos e insumos. Sin embargo, la realidad marcaba que todo era parte de un engaño, una estafa.

Se trata de los "Bomberos Voluntarios Cildanez Mataderos" que tenían redes sociales en las que promocionaban su actividad, animaban a otros a sumarse y, además, publicaron un QR para dejar donaciones.

En las diferentes publicaciones, realizadas en perfiles de Facebook e Instagram (con más de 6300 seguidores entre las dos), mostraban supuestos ejercicios y actividades junto a clubes de la zona; colectas, reuniones, capacitaciones y convocatorias para inscripción al curso de bombero voluntario.

Sin embargo, la investigación llevada adelante por la fiscal porteña Celsa Ramírez demostró que se trataba de una farsa montada con el fin cometer estafas y robos, todo bajo el delito de usurpación de títulos y honores.

Temas Relacionados

incendiosSan FernandoAmarras del Norteúltimas noticias

Últimas Noticias

Tienen 12, 15 y 17 años y protagonizaron un raid delictivo en el que balearon a un policía: ¿qué pasará con ellos?

En una secuencia feroz por las calles de Morón y Tres de Febrero, los menores robaron tres autos y se tirotearon con un suboficial retirado de la Federal. En plena fuga, además, chocaron

Tienen 12, 15 y 17

De testigo a acusada: la trabajadora sexual que quedó detenida por el crimen de un cliente durante una cita

Yanina G. (33) está sospechada de haberle tendido una trampa a un hombre de 36 años que fue apuñalado en su propio auto. Según la investigación, un cómplice de la mujer lo atacó para robarle la riñonera

De testigo a acusada: la

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

El proceso contra Braian Paiz y Ezequiel Pereyra se realizará en el Tribunal N°30 luego de que la Justicia de la Ciudad se declarara incompetente. La apelación en curso contra Rogelio Nores y las pericias que faltan

La muerte de Liam Payne:

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La acusada tiene orden de captura internacional por usar las tarjetas de sus compañeras de trabajo. Los robos los cometió mientras hacía una suplencia de 4 días

Supermercado, juegos online y un

El youtuber “El Presto” va a juicio por instigar a ir a la casa de un intendente e incendiarla “con la familia adentro”

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Eduardo Miguel Prestofelippo y confirmó la decisión de la Cámara de Casación Penal, que había anulado su absolución y ordenado un nuevo debate

El youtuber “El Presto” va
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así se vio la Marcha

Así se vio la Marcha Federal Universitaria desde el drone de Infobae

Eduardo Vischi: “Al Gobierno se le subieron los humos y se quiso llevar todo por delante”

Los gobernadores hicieron sentir su malestar y le dieron la espalda a Milei en Diputados

La nueva derrota del Gobierno sorprendió por su magnitud y desató pases de factura internos por mala praxis

El rechazo a los vetos de Milei dividió al PRO: el discurso de Finocchiaro y el fuerte cruce de Ritondo con Lospennato

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Siria afirmó

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

Zelensky busca otros 1.500 millones de dólares de sus aliados europeos para comprar misiles Patriot

TELESHOW
Internaron a la periodista Luciana

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”

Cecilia Rossetto recordó la historia desconocida detrás de su personaje en Esperando la carroza: “Jamás cobré nada”

Darío Barassi atravesó por primera vez una situación que afrontan todos los papás: “No hay manera que vaya a pasar”

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Estoy en shock, me siento muy vulnerada”

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”