Crimen y Justicia

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva “con pronóstico reservado y signos de leves mejorías”, aunque “el estado continúa siendo crítico”

Guardar
El momento del accidente de Thiago Medina.

El viernes por la noche, Thiago Medina, quien saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente mientras conducía su moto. El joven tuvo que ser operado de urgencia y se encuentra bajo pronóstico reservado. Mientras él lucha por su vida, la Justicia avanzará en la investigación del caso para intentar esclarecer las circunstancias en las que ocurrió todo.

Según precisaron fuentes del caso a Infobae, este lunes, a casi 72 horas del siniestro, comenzarán las pericias sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, para investigar los detalles del choque en el que estuvo involucrado Thiago.

El hecho ocurrió el viernes a las 19:50, cuando el joven de 22 años, que llevaba el casco puesto, circulaba en sentido a General Rodríguez. El video de una cámara de seguridad de la zona permitió reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro, evidenciando la brusquedad del impacto y la rápida reacción de quienes lo asistieron en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Si bien la noticia del accidente salió a la luz rápidamente, la Fiscalía tomó conocimiento de lo que había sucedido 4 horas más tarde, lo que complicó el inicio de la investigación.

Cómo sigue el caso de
Cómo sigue el caso de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida tras chocar con su moto

Los principales factores a evaluar son la visibilidad de los vehículos involucrados en el choque, las condiciones del terreno y cómo afecta la curva que tiene la Ruta 7 a esa altura. Para tener mayores certezas, no se descarta que vuelvan a la misma hora en la que sucedió el siniestro para hacer más pericias.

Tras estos peritajes, está previsto que el martes se realicen las primeras testimoniales, ya que hasta ahora la mayoría de los testigos solo declararon en la comisaría y no lo hicieron en la sede judicial.

Según pudo averiguar Infobae, una testigo clave relató cómo fue el fuerte choque que dejó al joven con riesgo de vida. Esta chica, que circulaba justo detrás de él cuando ocurrió el hecho, se acercó a la UFI N.º 1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, y dio su declaración en el marco de la causa iniciada por lesiones culposas. Por ahora la investigación avanza sin detenidos.

De esta manera, la mujer relató que el accidente ocurrió cerca de las 19:30. Contó que vio pasar, muy cerca de su vehículo y a gran velocidad, una moto Honda Tornado.

Según su testimonio, al llegar al cruce con la calle La Providencia, el conductor de un Chevrolet Corsa activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra.

Sin embargo, cuando el auto se encontraba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago, que los había adelantado previamente, lo chocó. El impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera, según especificó. La joven contó que el conductor de la moto salió despedido y cayó sobre la vereda.

La testigo y su pareja se acercaron de inmediato para ayudarlo. Junto a ellos se acercó el conductor del vehículo, que, según este relato, también descendió rápidamente de su auto para asistir al motociclista herido sin saber de quién se trataba.

El ex participante de Gran
El ex participante de Gran Hermano sufrió un accidente de vial el viernes por la noche (Instagram)

A los pocos minutos, personal policial y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se hicieron presentes en el lugar de los hechos y procedieron a su traslado.

Desde entonces, el ex GH continúa internado en terapia intensiva, y de acuerdo con el último parte médico, difundido en la tarde de este domingo, el joven “sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.

El joven fue operado el sábado debido a las heridas que sufrió en el accidente. El parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación. Le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado.

Temas Relacionados

Thiago MedinaAccidente de tránsitoGran HermanoDaniela CelisFrancisco ÁlvarezMorenoAccidente vialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Un operativo policial en Chañar Ladeado terminó con la detención de tres hombres, el descubrimiento del búnker con las plantaciones y el secuestro de armas, dinero y equipos electrónicos

Una investigación por robo derivó

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

Este lunes el tribunal expondrá los fundamentos de la condena que recaerá sobre Yesica Aquino y Roberto Fernández

Se conocerán hoy las penas

Maniataron a un hombre en su departamento de Núñez y le robaron: cómo fue el operativo para capturar a los cinco sospechosos

La víctima, de 64 años, fue reducida por los ladrones en su casa y denunció el robo de una suma cercana a 30.000 dólares. La Policía capturó a tres hombres y dos mujeres

Maniataron a un hombre en

Hackeaban los WhastApp enviando links de páginas falsas y les vaciaban las cuentas: 12 sospechosos

Accedían a datos sensibles de los dueños de la red de mensajería, quienes eran engañados a través de sitios apócrifos en la plataforma Marketplace de Facebook

Hackeaban los WhastApp enviando links

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Todo finalizó con la detención del sospechoso luego del despliegue de una embarcación y un kayak de la Policía de la Ciudad para capturarlo

Intentó huir de un control
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una investigación por robo derivó

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Se conocerán hoy las penas contra la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé torturado y asesinado en Berazategui

Maniataron a un hombre en su departamento de Núñez y le robaron: cómo fue el operativo para capturar a los cinco sospechosos

De sastrería a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en la alfombra roja de los Emmy 2025

Premios Emmy 2025: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

INFOBAE AMÉRICA
Incesto, ostentación y tragedia: las

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

TELESHOW
El regalo de lujo que

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”