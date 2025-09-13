Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”

Daniela Celis acompaña a Thiago Medina en el momento más difícil de su vida

Thiago Medina, uno de los participantes más carismáticos de la edición 2022 de Gran Hermano, sufrió un grave accidente automovilístico y pelea por su vida. De acuerdo a la información que trascendió en la noche del viernes, el joven circulaba con su moto cuando colisionó con un vehículo en un hecho ocurrido en la localidad de Moreno.

La noticia fue difundida en LAM (América) y corroborada por Daniela Celis, su expareja y madre de las gemelas Laia y Aimé, a quien conoció durante el reality. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, expresó la influencer en un posteo en sus redes sociales. En cuanto al accidente, señaló: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, dando cuenta de la gravedad del hecho.

El posteo de Daniela Celis luego de la operación

En la mañana del sábado, compartió una actualización sobre el estado de salud de su expareja: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió Pestañela, siempre desde el hospital.

En cuanto al cuadro de su expareja, aseguró que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora". Por último, dedicó un mensaje a la comunidad en las redes sociales, que sigue minuto a minuto la salud del joven. “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias”.

La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en LAM, donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo. "Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la influencer con la voz visiblemente afectada.

El primer mensaje de Daniela Celis desde el hospital

“Obviamente se la escuchó muy consternada porque el pronóstico es reservado, como le decimos”, interpretó el conductor Ángel de Brito. “Saben que cuando el pronóstico es reservado es un estado delicado de salud. Fue un accidente muy fuerte, como contábamos recién, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente, si una mala maniobra del auto que iba adelante o si él se lo comió”.

Con el objetivo de agregar más información sobre la naturaleza del accidente, Ochoa especificó: “Tengo entendido por la información, es una noticia en construcción, pero en ese cruce, por la poca señalización, y las velocidades, hay muchos accidentes”. Por último, Ángel cerró el tema contando la charla que había tenido con la hermana de Medina: “Y hablamos con Camilota recién que no podía ni hablar, estaba llorando también acompañando a su hermano en el hospital. Le deseamos a Thiaguito lo mejor desde acá, que lo conocimos en su momento en GH”.

Thiago y Daniela construyeron un buen vínculo de ex enfocados en la crianza de sus mellizas Laia y Aimé, nacidas en febrero de 2024. En una charla con Infobae, Medina contó qué lo había enamorado de Celis. “Que seas compañera. Al no tener eso antes de entrar a la casa una compañía, cuando la conocí vi y supe que ella era así de compañera y cuando salimos más, me encantó. Así que eso fue lo que me enamoró que siempre estés ahí para mí, me acompañes, me ayudes en todo. Que seas derecha y que me enseñes a que podemos salir adelante juntos”, comentó.