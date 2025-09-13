Declaró una testigo del accidente de Thiago Medina y contó cómo fue el choque que dejó al ex GH en terapia intensiva

Thiago Medina está en estado crítico tras chocar contra un auto

Una testigo del grave accidente de tránsito que sufrió este viernes el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, relató cómo fue el fuerte choque que dejó al joven de 22 años internado en terapia intensiva y con riesgo de vida.

Se trata de una chica de su misma edad que circulaba justo detrás de él cuando ocurrió el hecho, en el que Thiago, que iba a bordo de su moto, impactó contra un auto en la localidad bonaerense de Moreno. Ella, su novio y el conductor del otro vehículo involucrado fueron los primeros en socorrerlo.

Con el ex GH ya en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la joven se acercó a la UFI N°1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, y dio su declaración testimonial en el marco de la causa iniciada por lesiones culposas. Por ahora la investigación avanza sin detenidos, según supo este medio.

En su declaración, a la que tuvo acceso Infobae, la testigo relató que el accidente ocurrió cerca de las 19:30, mientras regresaba a su casa en moto junto a su pareja. Él manejaba y ella iba sentada atrás.

En un momento se detuvieron sobre la banquina de la avenida San Martín, a unos 100 metros de la intersección con la calle La Providencia, en dirección a General Rodríguez. Según dijo, estaban esperando un momento seguro para incorporarse al tránsito.

Mientras observaban el flujo vehicular, la testigo contó que vio pasar, muy cerca de su vehículo y a gran velocidad, una moto Honda Tornado conducida por un hombre que, aclaró, llevaba casco. Era Thiago Medina, el ex participante del reality de Telefe, quien minutos después iba a protagonizar el grave siniestro.

Daniela Celis, su expareja, contó sobre el estado de salud del joven

Según su testimonio, esta moto se incorporó al tránsito justo delante de ellos. Poco después, la chica observó al otro vehículo involucrado en el choque: dijo que vio un Chevrolet Corsa oscuro que circulaba en sentido contrario, hacia Moreno.

Al llegar al cruce con la calle La Providencia, dijo que el conductor del Chevrolet activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra de ingreso a esa arteria. Sin embargo, cuando el auto se encontraba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago que los había adelantado previamente lo chocó: el impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera, según especificó.

Como consecuencia del choque, la joven contó que el conductor de la moto salió despedido y cayó sobre la vereda. Frente a este escenario, la testigo y su pareja se acercaron de inmediato para ayudarlo. Junto a ellos se acercó el conductor del vehículo, que, según este relato, también descendió rápidamente de su auto para asistir al motociclista herido sin saber de quién se trataba.

Minutos después llegó al lugar personal policial y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trasladó al ex GH al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva. Al llegar al establecimiento, fuentes del caso indicaron a Infobae que Thiago estaba en “estado reservado y con riesgo de vida”.

“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado. Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”, señalaron fuentes del ministerio de Salud de la provincia.

Su expareja y también participante de Gran Hermano, Daniela Celis, contó en sus redes sociales que el joven "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”, detalló.