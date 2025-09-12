Cayeron dos sospechosos acusados de asaltar a una pareja en una salidera bancaria en Avellaneda

Los detenidos

Dos sospechosos señalados como autores de un asalto bajo la modalidad de salidera bancaria fueron detenidos este viernes luego de un operativo realizado en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús.

Según información fuentes policiales, la investigación que dio con su captura se remonta al 27 de junio de este año, cuando una pareja fue interceptada a plena luz del día tras retirar una suma considerable de una entidad bancaria.

De acuerdo con el expediente iniciado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 de Avellaneda, a cargo de Elbio Laborde, la investigación comenzó cerca de las 12:30 de ese día, luego de que la pareja extrajera USD 10.600 de la sucursal del Banco Galicia en Av. Bartolomé Mitre 2431.

Al dirigirse a su domicilio, las víctimas detuvieron su vehículo en el semáforo de las calles Crisólogo Larralde y General Madariaga, en Gerli, donde un hombre armado rompió la ventanilla y les arrebató una cartera con el dinero. El asaltante huyó en una motocicleta junto a un cómplice.

Tras la denuncia, comenzó una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios que fueron clave para identificar y luego detener a los sospechosos.

Los aprehendidos son dos hombres de 30 y 40 años, quienes permanecen detenidos bajo custodia tras la diligencia de órdenes de allanamiento y captura. Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares que estarían vinculados a la causa, agregaron fuentes policiales consultadas por Infobae.

La pesquisa fue dirigida por personal de la DDI Avellaneda-Lanús . Con el análisis de registros fílmicos de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo municipal, pudieron identificar a los responsables y los vehículos implicados, avanzando así en el esclarecimiento de la modalidad delictiva.

Ambos acusados quedaron a disposición de la fiscalía, mientras se profundiza la investigación sobre posibles vínculos con otros hechos similares en la zona. La intervención de la UFIYJ N.º 3 y el trabajo conjunto de la DDI Avellaneda-Lanús resultaron determinantes para la obtención de resultados en el caso, que continúa en etapa procesal.

Cayó una banda de motochorros que hacía salideras bancarias en CABA

Semanas atrás, dos hombres y una mujer fueron detenidos y acusados de integrar una banda de motochorros que cometía salideras bancarias en la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina los capturó tras una larga investigación que los seguía desde hacía meses y que desembocó en una serie de allanamientos en domicilios de Capital Federal, el conurbano bonaerense y Mar del Plata.

Según la investigación, la banda estaba formada por cuatro motociclistas y un automovilista, todos argentinos y mayores de edad, que elegían como víctimas a quienes realizaban extracciones de dinero o alguna compra-venta importante en entidades bancarias.

Los tres detenidos por PFA acusados de integrar una banda de motochorros

Apenas salían de la sucursal, los interceptaban y les exigían sumas de dinero y pertenencias a punta de pistola, actuando con violencia en varias ocasiones. Los episodios ocurrieron en distintos barrios porteños. Las primeras denuncias se presentaron en abril de 2024.

Desde entonces, agentes del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, bajo la supervisión de la Unidad Especializada en Investigación Criminal Compleja que dirige el fiscal José María Campagnoli, relevaron cámaras de seguridad, analizaron redes sociales y accedieron a escuchas telefónicas. Así identificaron el modus operandi de la organización y a los sospechosos.

Con las pruebas recabadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 que dirige la jueza Carina Nancy Rodríguez, ordenó ocho allanamientos simultáneos: cinco en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Mar del Plata, otro en Gregorio de Laferrere y otro en Dock Sud.

Los operativos se realizaron el mes pasado y concluyeron con las detenciones de Facundo Roth, de 35 años y oriundo de la Capital Federal; Jaime Surita, de 46 años y también porteño; y Carolina Insfrán, de 34, con domicilio registrado en Avellaneda.