Rosario: detuvieron a una mujer sospechada de haber organizado una balacera contra su propia casa

El operativo para detener a Norma Acosta

Norma Acosta, una mujer que hace años figura en las crónicas policiales y judiciales de Rosario por haber sido condenada por venta de droga y por haber denunciado en reiteradas oportunidades a la Policía, fue detenida este jueves por estar sospechada de haber organizado una balacera contra su propia casa en mayo pasado.

Según la hipótesis principal de la causa que tiene el fiscal Pablo Socca, lo habría hecho para apuntar contra ex jefes policiales que están bajo investigación por desvío de fondos destinados a la carga de combustible de los patrulleros.

La División Asuntos Internos aprehendió a la mujer en su casa de barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad, la misma que había sido recibido cinco tiros el 7 de mayo por dos gatilleros. Sobre la base de testigos y las imágenes de cámaras de videovigilancia, los atacantes iban en una sola bicicleta.

Con el avance de la investigación, el fiscal encontró inconsistencias entre la declaración de la víctima de la balacera y las evidencias que había recolectado. Ella decía que los agresores iban en un Volkswagen Voyage blanco, mientras que los registros mostraban a dos tiratiros en bicicleta. Ante la sospecha de que su exposición tuviera por finalidad desviar la causa, Socca la allanó y secuestró su teléfono por posible falso testimonio.

La mujer está acusada de organizar un autoatentado en su casa

Los dos gatilleros fueron detenidos. Uno, Ignacio N. (17), está sindicado como el presunto autor de los cinco disparos, pero la Justicia de Menores rápidamente le dio la libertad. En tanto, el manejaba la bicicleta, Nicolás Robles (18) fue imputado por Socca y quedó en prisión preventiva efectiva.

De acuerdo al legajo, los jóvenes delincuentes habían recibido el encargo de balear la casa de Acosta por parte de Nahuel “Monta” Depetris, un presunto integrante de la barra brava de Newell’s que habría actuado como supuesto organizador del hecho. “Se encarga de buscar pibes para ‘trabajos’”, señaló una declaración tomada en la causa respecto de ese sospechoso.

Depetris fue acusado la semana pasada. “Le indicó a Robles la dirección exacta de la vivienda donde debían cometer el hecho, tras lo cual Robles le envía una captura de pantalla de Google Maps y le dice: ‘Acá nomás, es dentro de Tablada, yo voy, dale’”. Según las evidencias, el ataque iba a realizarse la noche anterior, pero se pospuso varias horas –ya que se ejecutó a la mañana siguiente– por motivos aún desconocidos.

Los celulares incautados

Acosta, que en la última semana dio entrevistas en medios de Buenos Aires como una supuesta infiltrada dentro de la red de prostitución por la que se encuentra detenida Elizabeth Rodrigo –madre de la vedette Ayelén Paleo– será acusada por intimidación pública, falso testimonio y amenazas a los policías que la detuvieron este jueves.

En paralelo, Socca pidió la captura de Juan José Gómez, alias “Jota Jota”, sospechado de haber sido quien instigó la balacera, aparentemente, a solicitud de la mujer. Asuntos Internos lo buscó en el barrio Puente Gallego de Rosario y en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, pero no pudieron localizarlo. Es un hombre de estrecha relación con la barra brava de Newell’s y Rosario Central.