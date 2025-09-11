Crimen y Justicia

Imputaron a la mujer que fue detenida por organizar una balacera contra su propia casa en Rosario

Se trata de Norma Acosta, quien denunció el ataque ocurrido en mayo pasado e intentó vincularlo a una amenaza policial

El día en que las autoridades detuvieron a Acosta

Norma Acosta, detenida días atrás por ser sospechosa de haber organizado una balacera contra su propia casa en el barrio Tablada en mayo pasado, finalmente quedó imputada como instigadora y organizadora de un autoatentado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Rosario, la intención de la mujer era apuntar contra ex jefes policiales que están bajo investigación por el desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros, un escándalo que salió a la luz durante el mismo mes en que se produjo el ataque en la casa de la calle Larguía al 3400, al sur de la ciudad.

Según informó Rosario 3, en la misma audiencia llevada a cabo durante este miércoles, quedó detenido con prisión preventiva Juan José Gómez, alias “Jota Jota”. Ambos fueron imputados por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en concurso ideal con abuso de armas, según definió la jueza Eleonora Verón.

Al momento de la detención de Acosta, la Justicia identificó como actores materiales a un menor de 17 años, cuyas iniciales son I. N., señalado como autor de los disparos; y a N. R. (18), encargado de conducir la bicicleta, quien quedó en prisión preventiva efectiva por decisión del Ministerio Público Fiscal. En tanto, el menor fue liberado durante la investigación. El legajo judicial estableció también la participación de N. M. D., supuesto miembro de la barra brava de Newell’s Old Boys y señalado como el encargado de reclutar a las personas que debían realizar el trabajo. “Le indicó a N. R. la dirección exacta de la vivienda donde debían cometer el hecho, tras lo cual N. R. le envía una captura de pantalla de Google Maps y le dice: ‘Acá nomás, es dentro de Tablada, yo voy, dale’”, señalaba la acusación en su contra.

La investigación comenzó el 7 de mayo, cuando la mujer —con antecedentes por venta de droga y por haber denunciado en reiteradas ocasiones a la Policía—, declaró que su vivienda había sido blanco de al menos cinco disparos efectuados por dos gatilleros. Aseguró ante la División Asuntos Internos y el fiscal Pablo Socca, que los atacantes circulaban en un Volkswagen Voyage y los vinculó directamente con ex jefes del Comando Radioeléctrico. La hipótesis inicial sugería una represalia por denuncias de corrupción que la acusada había realizado días antes en redes sociales.

Los celulares incautados en donde se encontraron los chats de Norma Acosta con su pareja

La secuencia del atentado fue reconstruida sobre los testimonios, evidencia digital y el análisis de registros fílmicos, pero, a diferencia de la denuncia original, los registros mostraban a los atacantes movilizarse a bordo de una bicicleta, desde donde dispararon contra la fachada de la vivienda. Ante esta inconsistencia y la sospecha de que su exposición tuviera por finalidad desviar la causa, Socca la allanó y secuestró su teléfono por posible falso testimonio.

Los detalles de un chat con su pareja y de un teléfono secuestrado en los allanamientos revelaron la preparación del ataque. La mujer esperaba que el atentado ocurra en la noche del 6 de mayo, pero eso no sucedió. En ese sentido, Acosta escribió a su novio: “Parece que acá no va a pasar nada, así que me acosté”. A lo cual, él le respondió; “¿Por qué no llamás y dejás eso de lado, eh?”. Pero la mujer insistió: “Yo ya comí y me acosté. Estos se piensan que uno va a aguantarles la vela. Que hagan lo que quieran. Si tiran tiros me voy a enterar“, indicaba.

En el marco de la misma acusación, la División Asuntos Internos concretó la semana pasada un operativo en el barrio Tablada para proceder a la detención de Acosta, bajo los cargos de instigación agravada de un autoatentado, delito de intimidación pública, abuso de armas y participación indirecta de menores.

