Crimen y Justicia

Julieta Makintach fue imputada por cohecho, abuso de autoridad y malversación por la justicia de San Isidro

Las acusaciones se formalizaron en la causa penal iniciada por el escándalo del documental en el juicio por la muerte de Maradona. También le endilgan violación de los deberes de funcionario público y peculado de servicios

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

La jueza Julieta Makintach está
La jueza Julieta Makintach está suspendida mientras avanza el jury en su contra

La jueza Julieta Makintach fue imputada este miércoles por la justicia de San Isidro en la causa penal que investigaba su participación en el documental del escándalo que se filmaba durante el juicio por la muerte de Maradona.

La acusación la formalizaron los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes están a cargo del expediente que se abrió a fines de mayo tras la denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry.

En este sentido, tras meses de recopilación de pruebas y testigos, se le endilgaron a la magistrada los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Según alegaron desde la fiscalía, durante la causa lograron determinar que Makintach había aceptado una propuesta comercial de su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán y, bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros —ya sea por inversiones de terceros o regalías por imagen—, promovió y participó personalmente en el proyecto audiovisual sobre el juicio por Maradona.

Para los investigadores, esta acción comprometió su imparcialidad y se hizo “utilizando recursos públicos para fines privados”.

Noticia en desarrollo

