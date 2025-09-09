Crimen y Justicia

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Una mujer fue detenida tras la denuncia del colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Qué encontraron en su casa

Parte de los medicamentos secuestrados
Parte de los medicamentos secuestrados

Una investigación iniciada por la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, a partir de una denuncia presentada por el Colegio de Farmacéuticos, derivó en un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que culminó con la detención de una mujer y el secuestro de una importante cantidad de medicamentos y dinero en la ciudad capital.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Watt al 4600, en el barrio Estación Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

En ese lugar, según se constató en la investigación, la detenida habría utilizado una página web de acceso público para comercializar fármacos sin la autorización correspondiente. La casa funcionaba como centro de acopio de medicamentos destinados a la venta ilegal.

Durante el allanamiento se secuestró una máquina de contar billetes y un monto en efectivo que ascendió a $23.403.000. Junto con el dinero, los agentes incautaron 1.926 cajas, 874 blísteres sueltos, 74 botellas, 18 sobres y 328 comprimidos de medicamentos y psicofármacos.

La detenida por la FPA
La detenida por la FPA

Entre los productos hallados había presentaciones de marcas conocidas como Tafirol, Sertal, Actron, Buscapina, Ibuprofeno, Diclofenac, Amoxidal, Bayaspirina, Novalgina y Paracetamol, entre otras.

El detalle del decomiso incluyó además 196 frascos estériles y 32 test de embarazo, lo que evidenció la magnitud del material almacenado.

De acuerdo con la información oficial, la cantidad de fármacos incautados superaba ampliamente el stock habitual de una farmacia habilitada, lo que reforzó la hipótesis sobre el carácter clandestino de las operaciones.

El dinero incautado
El dinero incautado

La investigación estableció que la comercialización de estas sustancias se realizaba sin control sanitario, infringiendo lo establecido en el Artículo 204 del Código Penal, que sanciona la venta de medicamentos por parte de quienes carezcan de autorización legal. Dicho delito está tipificado como un atentado contra la salud pública.

Tras el procedimiento, la mujer, de 36 años, quedó imputada y a disposición de la Fiscalía del Primer Turno, que intervino en la causa. Mientras tanto, los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos bajo resguardo como parte de la prueba recolectada.

Robo de medicamentos

Lo que había robado la
Lo que había robado la sospechosa

En tanto, este martes por la mañana otra sospechosa fue detenida tras robar en un Centro de Salud Municipal de la ciudad de Córdoba.

Fuentes del caso explicaron que un policía que prestaba servicios adicionales en el Barrio Guiñazú de la capital cordobesa detuvo a una mujer de 44 años en el centro de salud de esa zona, ubicado en el cruce de las calles De la Caja y Del Erquencho.

Cuando la requisó, el policía encontró varios medicamentos y artículos farmacéuticos que, momentos antes, la sospechosa los habría sustraído de la farmacia del lugar.

Le incautaron varias cajas, paquetes y tiras de diversos fármacos, además de elementos sanitarios. Luego, la aprehendida fue trasladada a la comisaría de la zona y quedó a disposición de la justicia.

Venta de drogas

Tras un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Cádiz (sin número) de barrio El Chaparral de la ciudad de Córdoba, una mujer de 51 años fue detenida por la FPA por la venta de estupefacientes.

Así, los policías lograron desarticular un punto de venta de drogas, incautando 137 dosis de cocaína, 17 dosis de marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que el domicilio allanado se encontraba en una zona de difícil acceso por pasillos y a tan solo 100 metros de la escuela Hilario Ascasubi.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado de la detenida, quien fue imputada por el delito de comercialización de estupefacientes.

