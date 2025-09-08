Cayó otro hombre por el crimen del joven acusado de homicidio en Morón en un presunto ajuste de cuentas

Detuvieron a un segundo sospechoso por un ajuste de cuentas en Morón, donde un joven de 22 años fue asesinado

La detención de B. E. A., alias “El Pela”, de 25 años, en una vivienda de la calle Juan Maza al 3900 marcó un giro en la investigación por el homicidio de Leandro Ezequiel García (22), ocurrido en Morón sur.

El arresto, realizado por personal de la comisaría 4ª de Morón, la Policía Local y el Comando de Patrullas, se concretó tras dos procedimientos simultáneos en las inmediaciones del lugar donde se produjo el enfrentamiento fatal. “El Pela”, quien se había refugiado en esa casa, no opuso resistencia al ser interceptado por los agentes.

La Fiscalía Nº 4 de Morón había solicitado al Juzgado de Garantías Nº 1 la autorización para allanar dos domicilios: el primero, donde finalmente se halló al prófugo, y el segundo, ubicado en la calle Solari al 3400, que resultó negativo.

El hecho ocurrió cerca de la esquina de Solari y Carmen de Patagones

De acuerdo con al información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online, las autoridades sabían que el hombre se encontraba en el barrio, así como también tenía conocimiento de que era intensamente buscado. Con la captura, la Justicia considera esclarecido el caso y reforzó la seguridad en la zona ante el temor de eventuales represalias.

La reconstrucción de los hechos, basada en testimonios y datos recabados por las autoridades, indica que García se presentó en la vivienda de “El Pela”, situada cerca de la esquina de Solari y Carmen de Patagones.

Tras estacionar su moto frente al domicilio, la víctima descendió y expresó: “Con vos hay bronca”, dirigiéndose al detenido. Según los voceros de la pesquisa, ambos sacaron armas de fuego y, a menos de 10 metros de distancia, comenzaron a dispararse.

El enfrentamiento concluyó cuando García cayó al suelo tras recibir un disparo en el pecho. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital de Morón en una ambulancia del SAME, los médicos constataron su fallecimiento al llegar.

El conflicto entre ambos es de larga data. Según se pudo establecer, el origen de la disputa se remonta a un episodio anterior en el que “El Pela” disparó al menos dos veces contra el hermano de García, sin llegar a herirlo ni matarlo, lo que mantuvo latente la enemistad entre las familias.

El historial de la víctima revela que había salido de prisión hacía cuatro meses y cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica, tras haber sido condenado por homicidio calificado cuando era menor de edad. efectiva.

Por su parte, B. E. A. también cuenta con antecedentes penales. En 2019 estuvo involucrado en otro homicidio, causa que permanece bajo investigación de la Fiscalía Nº 3 de Morón.

Actualmente, enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y, debido a su antecedente previo, una eventual condena implicaría cumplimiento efectivo.

Además, tras el hecho, fue detenido A. E. C. (22), quien fue identificado como uno de los sospechosos luego de que el personal de la DDI Morón relevara la escena del crimen y tomará declaraciones a testigos presenciales. Este permanece a disposición de la Justicia.

El primer detenido por el crimen de un acusado por homicidio en Morón

En este contexto, la principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas relacionado con conflictos anteriores entre los involucrados.

