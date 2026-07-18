Al menos tres personas muertas por una presunta intoxicación al intentar secar una vivienda en Valparaíso

Bomberos intentan evitar que el tejado de una casa situada en una colina salga volando durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y llevaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia preventivo, en Viña del Mar, Chile, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Al menos tres personas murieron el viernes en el interior de una vivienda en Viña del Mar, región de Valparaíso, según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI), que ya inició una pesquisa para determinar las causas del hecho.

El episodio ocurrió en el sector Recreo de la Ciudad Jardín, en la esquina de calle Unión, de acuerdo con información difundida por Radio Bío Bío. Las primeras hipótesis apuntan a una presunta intoxicación relacionada con el uso de un generador de ozono dentro del inmueble, supuestamente utilizado para secar la humedad provocada por el reciente temporal que afectó la zona.

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Personal de Bomberos acudió al lugar para realizar las pericias iniciales, mientras la PDI mantiene acordonada la vivienda mientras avanza la investigación. El sector permanece sin suministro eléctrico, según los reportes emitidos hasta el momento. Las víctimas fatales fueron identificadas como dos hermanos y una tercera persona que se encontraba en otra habitación del hostel.

Especialistas advierten que los generadores de ozono no deben emplearse en espacios ocupados por personas o animales, debido a los riesgos para la salud asociados con la exposición a este gas. Las autoridades aún no han entregado la identidad de las víctimas ni detalles sobre la evolución de la causa penal. El sector continúa sin suministro eléctrico.

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La región costera de Valparaíso encabeza el registro de precipitaciones por el intenso temporal que azota al país, con 142 milímetros acumulados desde el jueves por la mañana hasta el mediodía del viernes, seguida por la región Metropolitana (132,6 mm) y O’Higgins (101,6 mm), según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Un residente local limpia el exterior de su casa tras la inundación causada por las lluvias —ocurridas durante un frente meteorológico que llevó a las autoridades chilenas a declarar un estado de emergencia preventivo a principios de la semana— en Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan Gonzalez)

La tempestad que afecta al país sudamericano sigue provocando precipitaciones históricas en la zona centro-sur durante julio, mientras las autoridades avanzan con evacuaciones en poblaciones construidas de forma irregular sobre lechos de ríos, ante el riesgo de crecidas y aluviones.

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El sistema frontal afecta a 10 de las 16 regiones del país y deja como saldo calles inundadas, cortes de suministro eléctrico, marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de ríos y rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. En las últimas horas, los vientos tumbaron tendidos eléctricos, árboles y una grúa de gran porte en Coquimbo.

Hasta el momento, las autoridades reportan un centenar de viviendas destruidas o con daños graves y más de 400.000 hogares sin electricidad, principalmente en la región de La Araucanía.

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El presidente José Antonio Kast, en su primera emergencia nacional desde que asumió en marzo, afirmó desde la región del Biobío: “Tenemos que sacar lecciones: hay lugares que no son habitables”. Kast agradeció la cooperación de las administraciones regionales y sostuvo: “No hay diferencias políticas cuando hay chilenos damnificados o frentes de mal tiempo que solamente podemos mitigar, no detener”.

Un hombre observa una calle anegada con un árbol caído durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y llevaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia preventivo, en Quilpué, Chile, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El director de la DMC, Gastón Torres, explicó: “Nos encontramos bajo la presencia de un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso y de características excepcionales, cuya intensidad y extensión lo sitúan entre los episodios más significativos registrados en los últimos años”. Según Torres, de cumplirse los pronósticos, podría tratarse del episodio de lluvias más intenso registrado en julio desde que existen mediciones.

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El fenómeno de El Niño está detrás del actual temporal en Chile, según la DMC. Este evento se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, lo que genera sistemas frontales intensos, vientos fuertes y lluvias continuas en periodos cortos. El último temporal de magnitud comparable se registró en agosto de 2024 y provocó al menos tres muertes y más de 1,2 millones de hogares afectados por cortes de electricidad, el mayor apagón desde el terremoto de 2010.