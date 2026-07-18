América Latina

Al menos tres personas muertas por una presunta intoxicación al intentar secar una vivienda en Valparaíso

Dos hermanos y una tercera persona que se encontraba en otra habitación fallecieron el viernes en Viña del Mar, en medio del fuerte temporal que azota a 10 de las 16 regiones de Chile

Guardar
Google icon
Bomberos intentan evitar que el tejado de una casa situada en una colina salga volando durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y llevaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia preventivo, en Viña del Mar, Chile, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)
Bomberos intentan evitar que el tejado de una casa situada en una colina salga volando durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y llevaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia preventivo, en Viña del Mar, Chile, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Al menos tres personas murieron el viernes en el interior de una vivienda en Viña del Mar, región de Valparaíso, según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI), que ya inició una pesquisa para determinar las causas del hecho.

El episodio ocurrió en el sector Recreo de la Ciudad Jardín, en la esquina de calle Unión, de acuerdo con información difundida por Radio Bío Bío. Las primeras hipótesis apuntan a una presunta intoxicación relacionada con el uso de un generador de ozono dentro del inmueble, supuestamente utilizado para secar la humedad provocada por el reciente temporal que afectó la zona.

PUBLICIDAD

Personal de Bomberos acudió al lugar para realizar las pericias iniciales, mientras la PDI mantiene acordonada la vivienda mientras avanza la investigación. El sector permanece sin suministro eléctrico, según los reportes emitidos hasta el momento. Las víctimas fatales fueron identificadas como dos hermanos y una tercera persona que se encontraba en otra habitación del hostel.

Especialistas advierten que los generadores de ozono no deben emplearse en espacios ocupados por personas o animales, debido a los riesgos para la salud asociados con la exposición a este gas. Las autoridades aún no han entregado la identidad de las víctimas ni detalles sobre la evolución de la causa penal. El sector continúa sin suministro eléctrico.

PUBLICIDAD

La región costera de Valparaíso encabeza el registro de precipitaciones por el intenso temporal que azota al país, con 142 milímetros acumulados desde el jueves por la mañana hasta el mediodía del viernes, seguida por la región Metropolitana (132,6 mm) y O’Higgins (101,6 mm), según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Un residente local limpia el exterior de su casa tras la inundación causada por las lluvias —ocurridas durante un frente meteorológico que llevó a las autoridades chilenas a declarar un estado de emergencia preventivo a principios de la semana— en Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan Gonzalez)
Un residente local limpia el exterior de su casa tras la inundación causada por las lluvias —ocurridas durante un frente meteorológico que llevó a las autoridades chilenas a declarar un estado de emergencia preventivo a principios de la semana— en Arauco, Chile, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Juan Gonzalez)

La tempestad que afecta al país sudamericano sigue provocando precipitaciones históricas en la zona centro-sur durante julio, mientras las autoridades avanzan con evacuaciones en poblaciones construidas de forma irregular sobre lechos de ríos, ante el riesgo de crecidas y aluviones.

El sistema frontal afecta a 10 de las 16 regiones del país y deja como saldo calles inundadas, cortes de suministro eléctrico, marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de ríos y rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. En las últimas horas, los vientos tumbaron tendidos eléctricos, árboles y una grúa de gran porte en Coquimbo.

Hasta el momento, las autoridades reportan un centenar de viviendas destruidas o con daños graves y más de 400.000 hogares sin electricidad, principalmente en la región de La Araucanía.

El presidente José Antonio Kast, en su primera emergencia nacional desde que asumió en marzo, afirmó desde la región del Biobío: “Tenemos que sacar lecciones: hay lugares que no son habitables”. Kast agradeció la cooperación de las administraciones regionales y sostuvo: “No hay diferencias políticas cuando hay chilenos damnificados o frentes de mal tiempo que solamente podemos mitigar, no detener”.

Un hombre observa una calle anegada con un árbol caído durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y llevaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia preventivo, en Quilpué, Chile, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)
Un hombre observa una calle anegada con un árbol caído durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y llevaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia preventivo, en Quilpué, Chile, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El director de la DMC, Gastón Torres, explicó: “Nos encontramos bajo la presencia de un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso y de características excepcionales, cuya intensidad y extensión lo sitúan entre los episodios más significativos registrados en los últimos años”. Según Torres, de cumplirse los pronósticos, podría tratarse del episodio de lluvias más intenso registrado en julio desde que existen mediciones.

El fenómeno de El Niño está detrás del actual temporal en Chile, según la DMC. Este evento se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, lo que genera sistemas frontales intensos, vientos fuertes y lluvias continuas en periodos cortos. El último temporal de magnitud comparable se registró en agosto de 2024 y provocó al menos tres muertes y más de 1,2 millones de hogares afectados por cortes de electricidad, el mayor apagón desde el terremoto de 2010.

Temas Relacionados

ValparaísoViña del MarChileÚltimas noticias AméricaTemporal en Chiletormentas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras cumplir su condena, el disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se refugiará en Estados Unidos

La aprobación del permiso migratorio fue divulgada este viernes en un comunicado en Facebook, tras semanas de gestiones, y ocurre después de que el artista cumpliera una sentencia de cinco años en Cuba

Tras cumplir su condena, el disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se refugiará en Estados Unidos

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

La ministra Alexandra Hill y el director interino Carl Skau destacaron el impacto de los proyectos ejecutados desde 2022 y anunciaron su interés en explorar nuevas áreas de colaboración para favorecer a los sectores más vulnerables

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Un abogado que se entregó voluntariamente quedó bajo detención provisional, mientras la investigación alcanza al menos a 17 personas.

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre

El Gobierno informó que el CACCO registra un importante avance en su construcción y mantiene el cronograma para ser entregado en dos meses. Las autoridades aseguran que la nueva infraestructura busca impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros penitenciarios

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Costa Rica alcanza un 76% de avance y estará listo en septiembre

Guatemala activó el Plan Nacional de Respuesta tras el sismo de 7.4, se reportan 42 réplicas y 58 incidentes

El balance oficial contabilizó 21 afectados y 11 evacuados, además de viviendas con daños de distintos niveles, derrumbes en tres rutas y grietas en 14 escuelas y 12 edificios públicos

Guatemala activó el Plan Nacional de Respuesta tras el sismo de 7.4, se reportan 42 réplicas y 58 incidentes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY por invitación de Donald Trump

Petro y otros políticos ‘estallaron’ por decisión del CNE de no otorgar curul afro al Movimiento Libres: “La aberración”

Día del Pollo a la Brasa: ¿cuál es la mejor pollería para disfrutar este plato peruano?, según los Premios Summum

Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

INFOBAE AMÉRICA

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

El secreto detrás de las licitaciones: cómo se definen las ofertas en grandes contratos de arrendamiento vehicular

Irán amenazó con una "ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los bombardeos

El Salvador refuerza cooperación con el Programa Mundial de Alimentos en beneficio de la seguridad alimentaria

Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

Según imágenes satelitales y expertos, un petrolero sancionado está derramando petróleo cerca de Omán

ENTRETENIMIENTO

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Rashida Jones habló del peso de crecer bajo el legado de Quincy Jones: “Es muy difícil no sentirte un fracaso”

La sorprendente razón por la que Lenny Kravitz entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”