La organización opositora USAC-DIRE presenta una denuncia en el Ministerio Público por presuntas amenazas en la USAC

Un funcionario gesticula mientras se dirige a la audiencia frente a la sede del Ministerio Público de Guatemala, donde ondean la bandera nacional y emblemas de certificación ISO 9001-2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USAC-DIRE presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas amenazas contra grupos de oposición al rector Walter Mazariegos y sostuvo que esos hechos, que asegura se agravan desde el 8 de abril, afectan derechos estudiantiles, laborales y humanos dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Durante una conferencia de prensa frente a la sede del MP, la agrupación afirmó que también existen estudiantes de sectores opositores que ya no aparecen en los registros universitarios cuando se disponían a cursar el segundo semestre de 2026. El señalamiento se sumó a denuncias por despidos injustificados, castigos administrativos, persecución contra docentes y trabajadores y cancelaciones de matrículas.

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Representantes del movimiento indicaron que la situación responde a una “ingobernabilidad” originada, según su versión, en la rectoría de la USAC. En ese marco, pidieron al fiscal general investigar lo que describieron como un incremento en la frecuencia y gravedad de los hechos denunciados.

Foto de archivo para ilustrar USAC-DIRE presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas amenazas contra sectores de oposición al rector Walter Mazariegos en la USAC. . (USAC DIRE Guatemala)

USAC-DIRE vinculó un asalto armado con la persecución contra su dirigencia

La denuncia pública incluyó el testimonio de la profesora Nadyezhda Van Tuylen, dirigente de USAC-DIRE y docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas, quien relató un episodio ocurrido el miércoles 15 de julio a las 9.40 en la 6.ª avenida y 13 calle de la zona 12 capitalina, en la colonia La Reformita.

Van Tuylen dijo que su madre, una mujer adulta mayor con una condición de salud delicada, la llamó para informarle que había sufrido un accidente de tránsito. Según su relato, un camión de volteo arrastró el automóvil Kia blanco que ella conducía contra tubos metálicos y luego huyó del lugar.

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La profesora afirmó que, cuando llegó a auxiliarla, su madre ya estaba con un agente de seguros que documentaba el incidente. Fue entonces cuando, según su versión, apareció un hombre de unos 28 años, vestido con pantalón negro y playera blanca, que la encañonó y le exigió su teléfono celular.

“Quisiera resaltar aquí que habíamos tres personas, mi celular era el único celular que no estaba visible, mi mamá tenía su celular en la mano, el señor del seguro tenía su celular en la mano porque estaba tomando las fotos del incidente, pero a la única a la que le piden el celular y a la que amenazan es a mí”, dijo.

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Van Tuylen añadió que el agresor disparó al aire antes de volver a apuntarle al rostro, tomó el teléfono cuando cayó al suelo y huyó en un Mazda Protege negro que lo esperaba al otro lado de la avenida. A partir de esa secuencia, sostuvo que no interpreta lo ocurrido como un robo común.

“Quisiera resaltar aquí que también el acto es bastante exagerado para el robo de un celular, entonces esto lo que me hace pensar y nos hace pensar es que esto es un acto dirigido y preparado”, afirmó.

El movimiento también denunció registros estudiantiles borrados y campañas de intimidación

USAC-DIRE sostuvo que la persecución no se limita a ese caso. En la conferencia, Aníbal García, por ejemplo aseguro que, estudiantes vinculados con planillas de oposición en la Facultad de Derecho y con demandas de democratización en la Escuela de Ciencia Política y la Escuela de Ciencias de la Comunicación dejaron de aparecer en los registros universitarios.

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La agrupación informó que ya presentó otra denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos para que verifique esa situación. Según su exposición, se trata de alumnos que estaban por inscribirse para iniciar el segundo semestre de 2026.

En el acto también participó el diputado de la bancada VOS José Chic, quien dijo que USAC-DIRE ha reclamado un proceso democrático en la elección del rector de la universidad. Los organizadores insistieron en que su exigencia central es la realización de elecciones libres y transparentes.

Otro de los reclamos estuvo dirigido a supuestas redes de difamación e intimidación en internet. Uno de los voceros señaló que, tras el accidente y el asalto denunciados por Van Tuylen, circularon publicaciones que usaron imágenes del hecho para alterar la información y desacreditarla.

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El movimiento pidió al Ministerio Público que investigue esas redes y al Ministerio de Gobernación que active pesquisas desde la Policía Nacional Civil. También reclamó una respuesta del presidente de la República por la seguridad de la comunidad universitaria y por hechos que, según dijo, ocurrieron incluso durante la visita al país de una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.