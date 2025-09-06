Morón: asesinaron a un joven acusado por homicidio e investigan un ajuste de cuentas

Un detenido por el crimen de un acusado por homicidio en Morón

Un joven de 22 años identificado como Leandro García murió tras recibir un disparo en el tórax durante una confrontación en la vía pública ocurrida este viernes en Morón.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Solari y Patagones, en las inmediaciones de una plaza de la zona oeste del conurbano bonaerense. El alerta llegó a través de un llamado al 911 que reportó detonaciones de arma de fuego.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, al arribo del personal policial, la víctima yacía tendida junto a una moto, presentando una herida de arma de fuego en el pecho.

El personal sanitario del SAME trasladó a García al Hospital Morón, donde ingresó sin signos vitales y los médicos constataron su fallecimiento. De acuerdo a los primeros testimonios recogidos por los investigadores, el violento episodio se originó en una disputa entre varios hombres vinculados por problemas previos, algunos de “vieja data”.

Las primeras pesquisas permitieron establecer que la víctima utilizaba una pulsera electrónica del Servicio de Protección Domiciliaria (SPD), vinculada a una causa por homicidio calificado en curso en el Departamento Judicial de La Matanza.

Luego de relevar la escena y de tomar declaraciones a testigos presenciales, el personal de la DDI Morón en coordinación con efectivos de la comisaría 4ª logró identificar a dos sospechosos por el ataque: A.E.C., de 22 años, y B.E.A., alias “El Pela”, de 25. En un rápido accionar policial, el primero de ellos fue arrestado en las cercanías del lugar del hecho, mientras que el segundo permanece prófugo.

Como parte del procedimiento, los detectives de la DDI Morón y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la jurisdicción realizaron un intenso relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y continuaron la recolección de testimonios para reconstruir la secuencia del ataque y dar con el segundo sospechoso.

En paralelo, la investigación judicial, a cargo de la UFI N°4 de Morón, solicitó órdenes de allanamiento para dos domicilios donde se presume que podría estar oculto.

Fuentes del caso precisaron que, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque la principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas relacionado con conflictos anteriores entre los involucrados. La policía mantiene desplegados operativos en distintos puntos de la zona con el objetivo de capturar al sospechoso prófugo y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

La causa permanece bajo la órbita del Ministerio Público de Morón, que sigue con las diligencias correspondientes mientras el único sospechoso detenido permanece a disposición de la justicia.

Un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

Días atrás en Morón, un delincuente de 23 años murió tras ser apuñalado con el cuchillo con el que momentos antes había intentado asaltar a una pareja de jóvenes.

El ataque se registró este martes en la Plaza del Ombú, donde una pareja de jóvenes se encontraba sentada en un banco. En un momento, la chica -que es menor de edad- notó la presencia de un hombre con actitud sospechosa y guardó ambos celulares. Poco después, el mismo los abordó y amenazó con un cuchillo para exigirles los teléfonos.

Tras la amenaza contra su novia, el joven de 18 años forcejeó con el delincuente, quien lo atacó con el arma blanca, provocándole cortes en la mano y el brazo. Sin embargo, el chico logró arrebatarle el arma y asestarle al menos una puñalada en el tórax.

Según la reconstrucción, en medio de la pelea, el cuchillo cayó al suelo. El joven lo tomó y se presentó en la posta policial para relatar el episodio a los oficiales, entregando el arma.

Los oficiales de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón encontraron al delincuente tendido sobre el pasto con signos vitales y lo trasladaron al Hospital René Favaloro, ubicado en Rafael Castillo. Finalmente falleció en ese centro de salud.