República Dominicana

República Dominicana: Condenan a mujer que quemaba, golpeaba y amenazaba de muerte a sus hijos

La Procuraduría General informó que el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago impuso la pena por agresiones físicas y psicológicas cometidas en 2023 contra dos menores de tres y cinco años

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Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer fue condenada a 20 años de prisión en Santiago por tortura y abuso físico y psicológico contra sus dos hijos menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, en la República Dominicana, impuso una condena de 20 años de prisión a una mujer hallada culpable de tortura y abuso físico y psicológico contra sus dos hijos pequeños. La sentencia responde a una solicitud del Ministerio Público (MP), que presentó pruebas contundentes sobre los hechos ocurridos en el norte de Santiago de los Caballeros en 2023, de acuerdo con la información oficial de la Procuraduría General de la República Dominicana.

Las audiencias, encabezadas por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santos, analizaron las evidencias aportadas por la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez, que incluyeron testimonios, documentos y peritajes. El tribunal determinó que la acusada, cuya identidad permanece reservada para proteger a las víctimas, cometió delitos de tortura, barbarie y amenazas de muerte reiteradas, además de abuso físico y psicológico contra sus hijos, de tres y cinco años.

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Según el expediente presentado por la fiscal investigadora Leomaris Payamps, adscrita a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la mujer no solo golpeaba a los menores sino que también enviaba mensajes amenazantes a su expareja. En 2023, la ahora condenada remitió mensajes de texto en los que advertía que quitaría la vida a la hija en común, entonces de dos años.

La acusación incluyó tortura, barbarie, amenazas de muerte reiteradas y agresiones contra niños de tres y cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La acusación incluyó tortura, barbarie, amenazas de muerte reiteradas y agresiones contra niños de tres y cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenan a una mujer por abuso y agresiones reiteradas contra sus hijos menores

La Procuraduría documentó que la procesada grabó y envió videos en los que golpeaba a la niña en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo, además de intentar asfixiarla con las manos.

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El expediente judicial también recoge que la acusada quemó la pierna de la niña con un cerillo, acto cometido delante del otro hijo de cinco años. El tribunal, tras valorar las pruebas de la Fiscalía de Santiago, estableció la responsabilidad penal de la mujer por violar los artículos 309-2, 303-3, 303-4 (numerales 1 y 4) del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y los artículos 396 (A y B) y 397 de la Ley 136-03, que regula la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

La condena se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, en la provincia de Santiago. El organismo detalló que el proceso penal incluyó análisis periciales sobre lesiones físicas y psicológicas, así como la evaluación del entorno familiar y la conducta de la agresora.

Durante el juicio, la Fiscalía de Santiago presentó material probatorio que demostró la gravedad y reiteración de los abusos sufridos por los menores. Entre los elementos más relevantes figuran grabaciones audiovisuales, informes médicos y declaraciones de los profesionales que atendieron a las víctimas. Según el comunicado oficial, la sentencia responde a la gravedad de los delitos y la necesidad de garantizar protección y justicia para los niños afectados, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo de las autoridades competentes.

Manos de una persona esposadas con esposas de metal, sobre el pecho de una camiseta blanca de manga corta.
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago dictó la sentencia por hechos ocurridos en 2023 en el norte de Santiago de los Caballeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los juzgadores, tras analizar la evidencia material, documental, testimonial y pericial, acogieron la petición de la Fiscalía de Santiago y condenaron a la mujer a cumplir los 20 años privada de su libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, en la provincia Santiago”, expresa el MP.

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