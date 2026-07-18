Pymes turísticas costarricenses podrán acceder a financiamientos para mejorar sostenibilidad y adaptarse al cambio climático

Hoteles, restaurantes, tour operadores, fincas agroturísticas, spas y otros negocios turísticos podrán optar por las líneas de crédito. Crédito: ICT

Las pequeñas y medianas empresas turísticas de Costa Rica contarán con una nueva alternativa de financiamiento para fortalecer sus negocios frente a los efectos del cambio climático.

El Banco de Costa Rica (BCR), en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), presentó el programa BCR Pyme Acción Turismo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al crédito para proyectos orientados a la sostenibilidad, la resiliencia climática y la continuidad operativa del sector.

El programa cuenta con el respaldo financiero del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el acompañamiento técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), además del apoyo de otras instituciones nacionales que brindarán asistencia y capacitación a las empresas participantes.

PUBLICIDAD

La iniciativa surge en un contexto en el que el cambio climático representa uno de los principales desafíos para la actividad turística, una de las industrias más importantes de la economía costarricense.

Según los datos divulgados durante el lanzamiento, el turismo genera aproximadamente el 8.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y representa cerca del 20% de la población económicamente activa, por lo que fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas se considera una prioridad estratégica.

El programa está dirigido a una amplia variedad de pequeñas y medianas empresas turísticas. Entre ellas figuran establecimientos de hospedaje, empresas de renta de vehículos, transporte turístico terrestre y acuático, tour operadores, guías especializados, parques temáticos, reservas privadas, fincas agroturísticas, restaurantes, balnearios, centros termales, spas y otros recintos dedicados a actividades turísticas.

PUBLICIDAD

El BCR presentó el programa BCR Pyme Acción Turismo para impulsar inversiones sostenibles en pequeñas y medianas empresas del sector.REUTERS/Juan Carlos Ulate

Las líneas de financiamiento permitirán desarrollar proyectos enfocados en la construcción y remodelación sostenible de instalaciones, mejoras en eficiencia energética, sistemas de gestión y tratamiento del agua, manejo y valorización de residuos, incorporación de transporte de bajas emisiones y acciones de adaptación climática, como programas de conservación de bosques, reforestación y producción agrícola sostenible.

Uno de los componentes diferenciadores del programa será el acompañamiento técnico que recibirán las empresas beneficiarias. Además del acceso al crédito, los participantes dispondrán de la Guía Turismo Resiliente al Clima y Bajo en Emisiones, un documento especializado que orientará el desarrollo de los proyectos mediante criterios técnicos, actividades elegibles e indicadores para medir el impacto de las inversiones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

PUBLICIDAD

Las condiciones financieras estarán respaldadas por recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, lo que permitirá ofrecer mecanismos diseñados para facilitar el acceso al crédito a empresas que desarrollen iniciativas alineadas con la acción climática y el desarrollo sostenible.

Durante la presentación del programa, el gerente general del Banco de Costa Rica, Julio César Trejos, aseguró que la entidad busca impulsar un modelo de crecimiento empresarial que combine competitividad con responsabilidad ambiental.

Según indicó, el objetivo es acompañar a las empresas turísticas en la transformación de sus modelos de negocio para que puedan enfrentar con mayor preparación los retos que plantea el cambio climático, al tiempo que fortalecen su productividad y generan valor para las comunidades donde operan.

PUBLICIDAD

Desde el Instituto Costarricense de Turismo, el presidente ejecutivo Marcos Vargas Borges destacó que Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional basada en la sostenibilidad, pero advirtió que mantener ese liderazgo requiere que las empresas del sector cuenten con herramientas financieras para innovar, gestionar riesgos y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Añadió que el acceso a estos recursos permitirá elevar la calidad del producto turístico nacional y seguir ofreciendo experiencias diferenciadas a los visitantes en todas las regiones del país.

Por su parte, la presidenta del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, afirmó que la emergencia climática ya forma parte del entorno en el que operan las pymes turísticas, por lo que invertir en resiliencia dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.

PUBLICIDAD

La jerarca señaló que los recursos permitirán desarrollar infraestructura más sostenible, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la gestión del agua, medidas que contribuirán a proteger empleos, reducir riesgos y mantener la actividad económica ante eventos climáticos cada vez más frecuentes. Asimismo, hizo un llamado a las empresas para formalizarse e inscribirse ante el MEIC, con el fin de acceder a financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico.

El turismo representa el 8,2% del Producto Interno Bruto de Costa Rica y genera cerca del 20% del empleo, según datos presentados durante el lanzamiento del programa. Crédito: ICT

El programa también contará con el respaldo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), instituciones que participarán mediante acciones de promoción, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades empresariales.

PUBLICIDAD

Desde la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), Astrid Michels destacó que la combinación de financiamiento con asistencia técnica será determinante para que las pymes turísticas incrementen su competitividad y logren adaptarse de manera efectiva a los impactos del cambio climático.

Finalmente, el BCR informó que BCR Pyme Acción Turismo contempla incorporar en el futuro a otros operadores financieros, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y facilitar que un mayor número de pequeñas y medianas empresas turísticas puedan acceder a recursos para impulsar inversiones sostenibles en todo el territorio nacional.