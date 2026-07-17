Crimen y Justicia

Corrientes: imputaron con prisión preventiva a un hombre que trasladaba dos kilos de cocaína en moto

El sospechoso llevaba la droga oculta en su ropa y fue descubierto en un control vehicular. La Justicia ordenó su detención por 60 días

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La marca que tenía uno de los paquetes
La marca que tenía uno de los paquetes

La Unidad Fiscal Corrientes imputó a un hombre por transportar 2 kilos de cocaína ocultos entre la ropa mientras circulaba en moto por la ruta provincial 34, en San Carlos, y el juez federal de Garantías en feria Gustavo del Corazón Fresneda le dictó 60 días de prisión preventiva a pedido del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento se realizó el sábado pasado durante un control vehicular del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional. De acuerdo con la acusación, los dos paquetes incautados llevaban impresa la imagen de un águila, un símbolo que estaría vinculado con el origen y el grado de pureza del estupefaciente.

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La formalización de la investigación se realizó el lunes pasado en una audiencia en la que intervinieron el fiscal federal subrogante Juan Martín Mariño Fages y el auxiliar fiscal Nicolás Marquevich, en representación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la unidad fiscal del distrito. La acusación se centró en el transporte de la droga, que el imputado llevaba disimulada entre sus prendas cuando se dirigía hacia la localidad de Gobernador Virasoro.

El momento del operativo
El momento del operativo

Cómo lo descubrieron

El caso comenzó cuando gendarmes detuvieron la marcha de una moto sobre la ruta provincial 34, en el departamento correntino de Ituzaingó. Durante la identificación del conductor, el personal advirtió irregularidades en la vestimenta y detectó de forma visible bultos rectangulares debajo de la ropa.

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Frente a esa situación, se solicitó una orden de requisa. El magistrado interviniente autorizó luego la apertura de dos paquetes amorfos y una bolsa de nailon.

Las pruebas de orientación sobre la sustancia secuestrada fueron realizadas por personal del Grupo Criminalística y Estudios Forenses. Esos análisis dieron resultado positivo para cocaína.

La droga incautada
La droga incautada

El pesaje posterior estableció que los dos paquetes contenían en conjunto 2.013,64 gramos. A partir de ese hallazgo, se dispuso el secuestro de la droga y también la detención e incomunicación del acusado.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó prisión preventiva por 60 días para el imputado. La medida cautelar fue resuelta por el juez federal de Garantías en feria Gustavo del Corazón Fresneda después del requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal.

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