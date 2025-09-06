Crimen y Justicia

El presunto asesino serial de Jujuy fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas tras hallarse a otras dos víctimas

Esta semana se confirmó la presencia de los ADN de otros dos hombres. Sin embargo, el fiscal Beller señaló que todavía quedarían otras 300 muestras genéticas por analizar

El acusado permanece detenido y bajo un régimen de aislamiento preventivo

Luego de que se confirmaran el hallazgo de los restos de dos nuevas víctimas, Matías Jurado, conocido como el presunto asesino serial de Jujuy, fue sometido a pericias psiquiátricas. Según explicaron las autoridades, los resultados serán claves para determinar cómo continuará la causa.

Este viernes, el detenido fue trasladado hacia la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño para que los especialistas profundicen en el estudio de su salud mental. La decisión fue tomada al haberse constatado de que se trataba de una persona con inestabilidad emocional.

A raíz de esto, el gabinete del MPA se solicitó la intervención de una especialista del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF) de la provincia de Salta. De esta manera, la psiquiatra tuvo la tarea de realizarle entrevistas y un estudio detallado del perfil de Jurado.

De acuerdo a la información publicada por El Tribuno de Jujuy, la incorporación de estos informes al expediente será determinante para establecer si su perfil y comportamiento permitirían clasificarlo como un asesino serial. Una vez que esté concluido, los resultados serán anexados al expediente.

Aún no fue confirmada la fecha para la ampliación de imputación

En paralelo, el avance de la investigación llevó a la Fiscalía a preparar una nueva ampliación de imputación, luego de que los análisis genéticos confirmaran la presencia de los ADN de Juan Ponce (51) y Miguel Quispe (60) entre los restos localizados en la vivienda del sector 8 de Marzo de Alto Comedero.

“Miguel Quispe había sido visto en junio y no se tenía más precisiones. Juan Ponce andaba en esa misma zona y también fue confirmado el ADN”, comunicó el martes pasado el fiscal al remarcar que no habría esperanzas de encontrar cuerpos, debido a la presunta modalidad que habría utilizado el acusado para deshacerse de ellos.

Este hallazgo implica que la acusación contra Jurado se modificará a “Homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y placer, cuatro hechos”, según lo informado por el fiscal Regional Guillermo Beller al medio local Jujuy al Momento.

En el desarrollo del proceso judicial, el acusado fue inicialmente imputado por el presunto asesinato de Jorge Anachuri. Posteriormente, en una segunda audiencia, se sumó el cargo por el supuesto homicidio de Sergio Alejandro Sosa.

Durante esa jornada, Beller detalló que el acusado reiteró su inocencia frente a todos los cargos presentados. Pese a que tuvo una nueva oportunidad para declarar, optó por mantener la misma postura que en su primera declaración.

La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

“Ha negado ser partícipe de esos hechos, de ser el autor. Ha negado estar con cada una de esas personas, haberse subido a ese taxi. Ha negado todo lo que se le ha imputado y atribuido”, señaló el fiscal, para luego confirmar que tienen en mente solicitar una nueva audiencia de imputación para sumarle la presunta autoría de los homicidios de Ponce y Quispe.

En este sentido, el investigador evaluó: “Vamos a ver ahora, qué vamos a tener nosotros que ampliar, porque entendemos que con estos dos ADN, se van a ampliar por dos hechos más”. Asimismo, no descartó la posibilidad de que el detenido volviera a declarar, cambiara su versión o, incluso, optara por mantenerse en silencio.

A pesar de esto, para los investigadores todavía no sería un caso cerrado, debido a que Beller informó: “Tenemos varios perfiles genéticos para seguir cotejando, y entendemos que podemos seguir teniendo más perfiles porque hay todavía evidencias que seguimos procesando. Son más de 300 muestras”.

Por el momento, las autoridades confirmaron que el presunto asesino serial continuará detenido en el Establecimiento Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí, se encuentra alojado bajo un régimen de aislamiento preventivo.

“Él tiene un aislamiento total. Está siendo, quizás por una cuestión de precaución para él, quizás por una cuestión de precaución para terceros, monitoreado a las 24 horas del día con cámaras por el personal del servicio penitenciario”, explicó el fiscal Beller.

Sin embargo, aclaró que el tipo de modalidad de detención que cumple Jurado sería momentánea, ya que esta podría modificarse a futuro. “Entiendo que tendrá que ver también con las reglas del servicio penitenciario y que ellos puedan garantizar que todo vaya a darse de manera de la manera más controlada posible”, interpretó al asegurar que tiene acceso a comunicarse con su abogado defensor.

