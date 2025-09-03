Crimen y Justicia

“Retrato de una dama”: entregaron a la Justicia la obra robada por los nazis tras reconocer que lo habían escondido

Fueron los dueños de la casa quienes le llevaron la pintura del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) al fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Guardar

La Justicia federal de Mar del Plata ya tiene en su poder la obra Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikker y que terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS cercano a Hermann Göring, que murió en Buenos Aires en 1978.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la pintura fue entregada este mediodía al fiscal federal general ante la Cámara de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, por los dueños de la casa de Mar del Plata, donde la obra había sido vista durante una publicación inmobiliaria hecha por los descendientes de Kadgien, un hecho revelado por el periódico holandés AD.

La principal apuntada es Patricia Kadgien, una empresaria textil de 59 años que lleva el apellido del jercarca nazi. Ella y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, cumplen arresto domiciliario en su chalet, en el marco de la causa que investiga el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

Según pudo saber este medio, “la pintura la llevaron a la fiscalía al ver que les allanaban a todos los parientes en busca de la obra”. Los procedimientos habían sido ordenados por el juez de Garantías, Santiago Inchausti, y llevados adelante por agentes de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA.

Y agregaron las fuentes del caso: “Primero se asustaron y la escondieron, pero ahora, acorralados por los procedimientos y los arrestos domiciliarios, decidieron llevárselo al fiscal general federal”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Mar del PlatanazisRetrato de una damaúltimas noticiasPatricia KadgienGiuseppe GhislandiFriedrich Kadgien

Últimas Noticias

Juicio a Marcelo Corazza: los imputados escucharon los cargos y el ex productor de GH reiteró su inocencia

Este miércoles se desarrolló la segunda audiencia del debate en los tribunales de Comodoro Py

Juicio a Marcelo Corazza: los

Secuestraron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno tras una “entrega vigilada” por alta mar: iban a España

La droga estaba en una maquinaria que era importada y exportada reiteradas veces entre ambos países. El operativo para descubrirlo

Secuestraron 500 kilos de cocaína

El día de furia que derivó en un brutal asesinato: la cronología del crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Fuentes del caso detallaron a Infobae los movimientos que Wilson Sánchez, el imputado, realizó antes y luego de matar a la joven de 18 años de un puntazo en el cuello. Por qué fue clave la vestimenta del asesino para identificarlo

El día de furia que

Absolvieron al capo narco Esteban Alvarado en el juicio por balaceras y extorsiones: hay tres condenados

La causa se había iniciado tras un ataque cometido en 2022 en un taller de Rosario, donde dos hombres resultaron heridos de bala. La fiscal había pedido 20 años de prisión

Absolvieron al capo narco Esteban

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

El delincuente los había amenazado para exigirles sus celulares. Hasta el momento, no se adoptaron medidas en contra de la pareja

Morón: un joven defendió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La violencia política en la

La violencia política en la recta final de la campaña y una advertencia: “Si nos tiran piedras, vamos a contestar”

Juicio a Marcelo Corazza: los imputados escucharon los cargos y el ex productor de GH reiteró su inocencia

Un video hecho con IA mostró a Javier Milei y Diego Valenzuela en su juventud: la historia que los une hace 30 años

Secuestraron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno tras una “entrega vigilada” por alta mar: iban a España

El impresionante cambio físico de Post Malone: así perdió 27 kilos y dejó atrás los excesos

INFOBAE AMÉRICA
Luchar junto a Taiwán para

Luchar junto a Taiwán para la paz y la prosperidad global

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

Los líderes nórdicos y bálticos prometieron incrementar el apoyo militar a Ucrania

Estados Unidos sancionó a una empresa química china por tráfico de opioides

Emmanuel Macron urgió a su coalición a respaldar al primer ministro Bayrou a pocos días de la moción de confianza

TELESHOW
Fede Bal confirmó que está

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación