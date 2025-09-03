“Retrato de una dama”: entregaron a la Justicia la obra robada por los nazis tras reconocer que lo habían escondido

La Justicia federal de Mar del Plata ya tiene en su poder la obra Retrato de una dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikker y que terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS cercano a Hermann Göring, que murió en Buenos Aires en 1978.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la pintura fue entregada este mediodía al fiscal federal general ante la Cámara de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, por los dueños de la casa de Mar del Plata, donde la obra había sido vista durante una publicación inmobiliaria hecha por los descendientes de Kadgien, un hecho revelado por el periódico holandés AD.

La principal apuntada es Patricia Kadgien, una empresaria textil de 59 años que lleva el apellido del jercarca nazi. Ella y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, cumplen arresto domiciliario en su chalet, en el marco de la causa que investiga el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

Según pudo saber este medio, “la pintura la llevaron a la fiscalía al ver que les allanaban a todos los parientes en busca de la obra”. Los procedimientos habían sido ordenados por el juez de Garantías, Santiago Inchausti, y llevados adelante por agentes de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA.

Y agregaron las fuentes del caso: “Primero se asustaron y la escondieron, pero ahora, acorralados por los procedimientos y los arrestos domiciliarios, decidieron llevárselo al fiscal general federal”.

Noticia en desarrollo