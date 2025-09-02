Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

Hallazgos en la casa en Mar del Plata de la mujer detenida por guardar un cuadro robado por nazis

La hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien, Patricia Kadgien, y su esposo Juan Carlos Cortegoso cumplen arresto domiciliario en su chalet de Mar del Plata por 72 horas. ¿El motivo? No entregaron, hasta el momento, “Retrato de una Dama”, una obra que habría sido robada por los nazis de Adolf Hitler en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

A raíz de la postura que mantiene el matrimonio -pese a que su abogado dijo que podrían el cuadro del artista Giusseppe Ghislandi a disposición de la Justicia- el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, solicitó cuatro allanamientos.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Garantías, Santiago Inchausti y llevados adelante por agentes de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA en la ciudad balnearia.

Fueron en distintos domicilios vinculados con la familia Kadgien, uno de ellos en el barrio Parque Luro –a pocos metros de la vivienda de Cardiel al 4100-, otro en La Florida y el último en un departamento del centro de Mar del Plata.

Es así que los federales hallaron piezas que podrían ser parte de botines robados durante la Segunda Guerra Mundial, indicaron fuentes del caso a Infobae: una carpeta con cinco estampas correspondientes a la muestra del pintor francés Henri Matisse (exposición de la década del 40); y cinco cuadros con imágenes del período de la Segunda Guerra Mundial correspondientes a colección de Frankfurt.

Las imágenes del período de la Segunda Guerra Mundial hallados en los allanamientos

Al mismo tiempo, encontraron ocho recortes de diario que vinculan el inmueble con Patricia Kadgien.

En el marco del operativo desarrollado en la casa de la hermana de la mujer investigada, se secuestraron dos cuadros que, de acuerdo a la mirada de los expertos en Artes Visuales convocados especialmente, podrían ser de 1800.

También se encontraron dibujos y grabados varios. Las obras serán analizadas para establecer si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Recortes que habían en los domicilios allanados

A su vez, se ordenaron otras diligencias, pero se enmarcan dentro de la reserva del legajo dispuesta por el juez por 48 horas para garantizar su cumplimiento.

La historia de la pintura buscada

El cuadro, que fue descubierto colgado sobre el sofá de la vivienda marplatense, puesta a la venta por la hija de un funcionario alemán, había desaparecido tras ser saqueado en Ámsterdam en 1940.

Portrait of a Lady (Contessa Colleoni), es una obra de Giuseppe Ghislandi, conocido como Fra’ Galgario.

El recorrido del cuadro robado se remonta a la invasión de los Países Bajos por la Alemania nazi en 1940. Según laLost Art Database, la pintura fue saqueada en Ámsterdam en julio de ese año aJacques Goudstikker, un reconocido comerciante de arte judío neerlandés. Durante su intento de huida en barco, Goudstikker falleció accidentalmente a bordo.

Las cinco estampas correspondientes a la muestra del pintor francés Henri Matisse encontradas

Entre el equipaje de su familia se encontraba un inventario de unas 1.100 obras de arte que poseía en ese momento, entre ellas ocho Rembrandt y dos Vermeer, que fueron vendidas a precios irrisorios al mariscal del Reich Hermann Göring y a otros jerarcas nazis.

La venta de la pintura de Ghislandi fue realizada por el banquero alemán Alois Miedl a Friedrich Kadgien, mano derecha de Göring. Según AD, Kadgien desempeñó un papel relevante en el Plan Cuatrienal para financiar el rearme de Alemania y, en 1945, huyó a Suiza, probablemente llevándose consigo parte del arte saqueado. Posteriormente, se trasladó a Brasil y luego a Argentina, donde fundó una empresa, formó una familia y falleció en Buenos Aires en 1978.

La pista del cuadro resurgió cuando una de las dos hijas de Kadgien, residente en una localidad costera argentina, puso en venta su casa a través de la inmobiliaria Robles Casas y Campos. En las imágenes del anuncio, la pintura de Ghislandi se exhibía en un lugar destacado del salón.