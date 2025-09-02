Encontraron a un narco brasileño prófugo escondido en un inquilinato de Posadas

El prófugo que debía estar preso hasta 2044

En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, un operativo policial derivó en la detención de dos ciudadanos de nacionalidad brasileña que se encontraban ocultos en un inquilinato del barrio Aeroclub. Luego descubrirían que uno de ellos era un prófugo de la Justicia por tráfico de estupefacientes.

Todo comenzó con un procedimiento que fue ejecutado por personal de la Comisaría 9ª de Posadas, en conjunto con la Dirección de Investigaciones Complejas. Tras una investigación que apuntaba a que en el lugar podría hallarse un individuo buscado por la Justicia.

La intervención se realizó en horas de la noche de este lunes, en inmediaciones de las calles 123 y 160. Allí, los agentes entrevistaron a las residentes del inmueble y descubrieron a dos hombres que intentaron esconderse durante el control.

Los dos sospechosos carecían de documentación y no pudieron acreditar su identidad, por lo que fueron trasladados a sede policial.

El momento en que lo descubrieron junto a su compatriota en un inquilinato

En un primer momento, se estableció de manera preventiva que podrían tratarse de Daniel S. D. S., de 23 años, y Nelson Dante R., de 20, ambos supuestamente oriundos de Brasil.

Según confirmaron fuentes oficiales, la Policía de Misiones activó un cruce de información con sus pares brasileños para corroborar sus identidades y verificar si contaban con pedidos de captura activos o antecedentes judiciales. También se buscaba establecer cómo habían ingresado al país y si existía un posible vínculo con hechos delictivos registrados en la región.

Con el correr de las horas, el intercambio de información con autoridades judiciales y de frontera permitió confirmar que uno de los hombres, Daniel S. D. S., de 23 años, tenía un pedido de captura internacional vigente. La requisitoria provenía del Tribunal de Justicia del Estado de Río Grande do Sul, en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes y en aplicación de la Ley 11.343 de Brasil.

El mandato de prisión preventiva contra Daniel se extendía hasta el año 2044, lo que lo convertía en un prófugo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad brasileñas.

En consecuencia, quedaron alojados en sede policial bajo custodia y a disposición del Juzgado de Instrucción Nº7, que interviene en la causa. También a la espera de las decisiones que adopte la Justicia respecto de su estatus migratorio y la eventual extradición de Daniel S. D. S., señalado por los investigadores como prófugo por causas de narcotráfico en el estado de Río Grande do Sul.

En Viedma

Un embargo preventivo e inhibición general se dispuso contra Facundo Ángel Plos, el joven que se quitó la tobillera electrónica en plena audiencia y se fugó en la localidad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro.

La fiscalía solicitó el embargo preventivo, la prohibición de innovar y la inhibición general de bienes del imputado que el jueves pasado se fugó tras conocer la resolución respecto de la prisión preventiva por su condena por abuso sexual con acceso carnal.

En la audiencia, el representante de la fiscalía expuso que “el Ministerio Público Fiscal busca con esta solicitud evitar el sostenimiento de la fuga y asegurar el pago de las costas que el proceso pueda tener, tal como esgrime el Artículo 117 del Código Procesal Penal”.

Plos se dio a la fuga la semana pasada cuando el juez Oscar Gatti hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su inmediata detención en la audiencia virtual. Fue allí cuando el sospechoso, de 26 años, se desconectó de la sesión, se cortó la tobillera electrónica y se profugó, situación que continúa hasta el día de hoy.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura para que el prófugo sea detenido y trasladado a una unidad penal.

Según describieron, existe una urgencia máxima debido a que Plos, no solo fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual, sino que también por chocar y matar a una persona.