La falta de ingresos en los hogares acelera el ingreso de los jóvenes al mercado laboral

El desempleo juvenil golpea al conurbano bonaerense, al interior del país y a provincias como Santa Cruz, donde muchos jóvenes dejan la escuela o la universidad

La economía argentina enfrenta una tendencia marcada: cada vez más jóvenes de entre 18 y 24 años ingresan al mercado de trabajo, forzados por la caída de los ingresos familiares. El último informe de la Secretaría de Trabajo muestra que la tasa de actividad juvenil alcanzó el 53,7% en diciembre de 2025, mientras que la pérdida de empleo registrado en ese grupo llegó al 8,2% en dos años. Esta situación genera preocupación sobre el futuro del tejido productivo y educativo del país.

Matías Maito, docente de la Universidad de Buenos Aires y director de CETyD-EIDAES, advirtió en Infobae en Vivo que “los jóvenes son históricamente el eslabón más débil del mundo del trabajo. Cuando el empleo crece, son los últimos que entran y cuando cae, los primeros que salen”. Según Maito, la tendencia actual profundiza el ingreso temprano de jóvenes al mercado laboral, en un contexto donde el empleo formal privado pierde entre 200 mil y 250 mil puestos en dos años y medio.

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Empleo juvenil: crecimiento de la actividad y caída del empleo formal

Las cifras oficiales muestran que la participación de jóvenes en el mercado laboral aumentó, pero la mayoría accede a empleos informales, ocasionales o precarios. La tasa de desempleo juvenil se ubica en 15,5% para mujeres y 14,6% para varones, muy por encima del promedio general de 7,8%. Para entrar en la estadística de desempleo, una persona debe buscar trabajo y no encontrarlo; quienes trabajan al menos una hora semanal se consideran empleados, lo que oculta la precariedad real.

La caída de los ingresos familiares acelera el ingreso de los jóvenes de 18 a 24 años al mercado laboral en la Argentina (VisualesIA)

La Secretaría de Trabajo registró una caída del 1,9% en el empleo formal total entre 2023 y 2025. El grupo de 18 a 24 años resultó el más afectado, con una baja del 8,2%, y el segmento de 25 a 35 años sufrió una disminución del 5,3%. La tendencia se refleja principalmente en el conurbano bonaerense, el interior del país y provincias como Santa Cruz, donde el desempleo juvenil crece y obliga a muchos a abandonar la escuela o la universidad.

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Maito planteó que “los ingresos familiares dejan de alcanzar, o los padres quedan desocupados, o sus ingresos son tan bajos que el aporte de los jóvenes se vuelve necesario”. El docente remarcó que este proceso no es nuevo, pero se profundiza: los jóvenes acceden a trabajos informales y de baja calidad, lo que impacta negativamente en su desarrollo profesional y educativo a largo plazo.

Abandono de estudios: jóvenes obligados a priorizar el trabajo

El abandono o la postergación de estudios surge como respuesta directa a la necesidad de aportar dinero en hogares afectados por la crisis laboral. Florencia Segal, referente de la ONG Empujar, explicó en Infobae Al Mediodía que “muchos jóvenes dejan sus estudios porque necesitan salir a buscar trabajo para llenar la olla en sus casas”. Segal destacó que el sueño de acceder a un empleo formal sigue vigente entre los jóvenes, pero la calidad y cantidad de esas oportunidades disminuyen.

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Según la ONG, apenas el 15% de quienes ingresan a carreras universitarias logra egresar, lo que evidencia una brecha significativa entre las expectativas y la realidad. La falta de apoyo y la presión económica familiar dificultan la continuidad educativa, especialmente en el conurbano bonaerense y otras zonas vulnerables.

La tasa de actividad juvenil alcanzó el 53,7% en diciembre de 2025, mientras el empleo registrado joven cayó 8,2% en dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segal relató que en las ferias de empleo organizadas por la ONG, muchos jóvenes acuden junto a sus padres, quienes también buscan trabajo. Este fenómeno genera una competencia adicional y refleja la magnitud de la crisis: “Los chicos no venían solos a buscar trabajo, venían con sus padres y ellos también dejaban su currículum”.

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Desacople entre crecimiento económico y generación de empleo de calidad

El Gobierno nacional apuesta a sectores como energía, minería y agroindustria para sostener el crecimiento económico. Sin embargo, estos sectores generan pocos empleos y requieren capacitaciones específicas que no están al alcance de la mayoría de los jóvenes. Maito subrayó que “el crecimiento de la actividad no está generando empleo de calidad. Las únicas inserciones laborales que crecen son las precarias y las informales”.

El docente agregó que, incluso si el nivel de actividad mejora, la falta de generación de empleo formal y la contracción de industrias intensivas en trabajo dificultan la recuperación. Segal señaló que el entramado Pyme, clave para la creación de empleo privado, atraviesa un momento frágil. La Secretaría de Trabajo informó el cierre de unas 25 mil empresas en los últimos dos años.

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Esta situación se traduce en una pérdida de oportunidades para los jóvenes y sus familias, que ven restringida la movilidad social ascendente y la posibilidad de acceder a empleos estables y bien remunerados.

El empleo juvenil crece en participación, pero la mayoría de los jóvenes accede a trabajos informales, ocasionales o precarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias a largo plazo y desafíos para revertir la tendencia

La exclusión de la educación y la inserción temprana en empleos informales afectan la trayectoria laboral futura de los jóvenes. Maito afirmó que “lo que uno posterga en la juventud en términos de formación es muy difícil retomarlo después”. El primer empleo de baja calidad determina en gran medida el resto de la carrera profesional.

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Segal coincidió: “Ese primer trabajo repercute en toda la trayectoria laboral futura”. Además, la sobrecalificación se vuelve un fenómeno creciente. Muchos jóvenes logran completar estudios terciarios o universitarios, pero ocupan puestos que no requieren esa formación y reciben salarios bajos.

Ambos especialistas coinciden en la necesidad de políticas públicas que incluyan al sector privado y a las organizaciones sociales. Proponen garantizar oportunidades laborales y educativas equitativas y evitar que la promesa de una economía en crecimiento beneficie solo a una minoría, mientras la mayoría de los jóvenes queda excluida de empleos de calidad.

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