Las autoridades de Guatemala expulsaron y entregaron a El Salvador a alias “Chapato” presunto integrante del Barrio 18

Guatemala localizó y expulsó a Melvin Oswaldo Rodríguez González, alias "Chapato", presunto integrante del Barrio 18. (PNCdeGuatemala)

Las autoridades de Guatemala localizaron, expulsaron y entregaron a El Salvador a Melvin Oswaldo Rodríguez González, alias “Chapato”, un salvadoreño de 30 años señalado como presunto integrante del Barrio 18 y requerido por la justicia de su país, donde figura entre los 100 más buscados y enfrenta una orden de captura vigente desde 2014 por organizaciones terroristas y homicidio agravado.

El caso se suma a una tendencia más amplia: la Policía Nacional Civil de Guatemala informó que entre enero y el 13 de junio fueron detectados 55 salvadoreños con cuentas pendientes con la justicia en territorio guatemalteco.

De ese total, 29 ya fueron expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas, mientras 26 permanecen detenidos y cumplen condenas por delitos cometidos en Guatemala.

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Rodríguez González fue ubicado en el mercado municipal de la zona 1 de Zacapa después de una denuncia ciudadana y un operativo de agentes de la comisaría 24. Luego, investigadores de la DEIC y de INTERPOL Guatemala corroboraron que tenía vigente una alerta roja internacional.

La verificación estableció que era solicitado por la justicia salvadoreña con una orden emitida por un juzgado de Tecoluca desde 2014. Tras esa confirmación, fue trasladado hacia la frontera de Nueva Anguiatu, en Concepción Las Minas, Chiquimula, para ejecutar su expulsión del territorio guatemalteco y su entrega a las autoridades de El Salvador.

Guatemala localizó y expulsó a Melvin Oswaldo Rodríguez González, alias "Chapato", presunto integrante del Barrio 18. (PNCdeGuatemala)

La policía guatemalteca reportó 55 salvadoreños prófugos detectados desde enero

La Policía Nacional Civil indicó que estos operativos buscan identificar y neutralizar a personas vinculadas con estructuras criminales internacionales.

La institución sostiene que la estrategia se intensificó en los últimos meses para evitar que Guatemala sea utilizada como refugio o punto de tránsito por personas que huyen de la justicia.

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Según la policía guatemalteca, las capturas y expulsiones forman parte de una política de cooperación binacional destinada a reducir delitos transnacionales y reforzar la seguridad pública tanto en Guatemala como en El Salvador.

La institución añadió que estas acciones se desarrollan bajo protocolos legales y acuerdos internacionales de cooperación en materia de seguridad.

Uno de los casos recientes mencionados por la PNC corresponde a Alex Ernesto M., de 26 años, también señalado como supuesto integrante del Barrio 18. Fue localizado durante un operativo de despistolización realizado por agentes de la Comisaría 11 en la 7ª avenida y 5ª calle de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

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Tras revisar sus antecedentes, la policía confirmó que era requerido en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. El procedimiento incluyó su traslado inmediato a la frontera de San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades salvadoreñas.

En sus redes sociales, la policía explicó: “En operativo de despistolización que desarrollaban policías de la comisaría 11 en la 7ª avenida y 5ª avenida de la zona 4, localizaron y expulsaron al salvadoreño Alex Ernesto M., de 26 años, quien era requerido en su país por el delito de agrupaciones ilícitas, es integrante de la terrorista pandilla del barrio 18 en El Salvador”.

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Las denuncias ciudadanas forman parte de la localización de personas buscadas

Las autoridades también destacaron la colaboración ciudadana en la ubicación de personas requeridas por la justicia. La PNC recordó que las denuncias anónimas recibidas por sus canales oficiales han facilitado la identificación de integrantes de organizaciones delictivas que buscan establecerse fuera de su país de origen.

La institución reiteró que los operativos de control y despistolización continuarán en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar y expulsar a extranjeros con antecedentes penales.