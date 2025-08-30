Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

La investigación por un robo en Mar del Plata derivó en el allanamiento a una lujosa propiedad de Miramar

Un robo ocurrido en Mar del Plata derivó en la detención de tres personas y la recuperación de varios objetos robados, después de que la policía realizara un allanamiento en una lujosa propiedad de Miramar.

El hecho tuvo como víctima a un vecino marplatense, a quien le robaron 15.000 dólares, joyas y pertenencias personales, según informaron fuentes policiales.

Todo comenzó cuando, el pasado 10 de agosto, la víctima llegó a su casa y encontró a dos desconocidos en el patio. Al notar su presencia, los sospechosos escaparon corriendo y subieron a un Fiat Cronos que los esperaba a pocos metros, para luego darse a la fuga.

Tras denunciar el hecho, el área de investigaciones de la DDI Mar del Plata analizó las grabaciones de cámaras de seguridad y pudo identificar la patente del vehículo utilizado en el escape.

El auto que utilizaron los ladrones para escapar, según la investigación

A partir de esa información, el Ministerio Público Fiscal pidió la orden para allanar un campo situado sobre la ruta 88, a la altura del kilómetro 43, en las afueras de Miramar. Según se describe en el reporte policial, el terreno se destaca por sus grandes dimensiones, cuenta con una vivienda lujosa, galpones modernos y una pileta climatizada.

Durante la intervención, el personal incautó el Fiat Cronos. También se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos camperas, una mochila y un anillo plateado con piedra, además de otras pertenencias que podrían ser reconocidas por la víctima.

Un dato llamativo en el operativo fue el intento de C.F.A., una mujer de 31 años, quien trató de ocultar en su mano un anillo cuyas características resultan similares a uno de los sustraídos, por lo cual fue requisado bajo aval del fiscal Fernando Berlingeri.

Varios elementos secuestrados durante el allanamiento

En la vivienda estaban presentes tres hombres: L.V.F. de 35 años, J.C.F. de 58 y N.T.F. de 61, quienes fueron notificados sobre la formación de la causa, ya que sus características coincidían con las de los sujetos observados en la grabación de seguridad.

La causa quedó caratulada como robo bajo la modalidad “escruche”, figura que refiere a la modalidad de ingreso a viviendas sin ocupantes y suele tener como blanco casas con objetos de valor.

Entre los elementos secuestrados se encuentran las joyas y los dispositivos electrónicos, que serán peritados para avanzar con la investigación judicial, mientras el rodado quedó retenido a disposición de la fiscalía para pericias.

El operativo estuvo a cargo de la DDI de Mar del Plata

Otro operativo en Mar del Plata

Un caso reciente en la ciudad balnearia involucró la detención de un hombre señalado por explotación sexual de mujeres, quien tatuaba sus iniciales en las víctimas.

Esa investigación arrancó tras denuncias vecinales por presuntas retenciones de chicas en el Complejo habitacional SOIP. Tras un seguimiento, la policía localizó al acusado, de 41 años, y rescató a una joven de 23 años que permanecía cautiva.

El sospechoso fue señalado por ejercer violencia física, amenazas y suministro de drogas sobre al menos tres víctimas, a quienes trasladaba en una Volkswagen Amarok a distintos domicilios donde eran obligadas a prostituirse.

En el esquema, las ganancias eran en parte retenidas por el acusado, que además grababa a las jóvenes desnudas y les tatuaba la letra “F” en la pelvis y las iniciales “F” y “U” en los glúteos, según los registros judiciales.

Durante el allanamiento, las fuerzas secuestraron una máquina de tatuar, agujas, una notebook, dos balanzas, un teléfono celular, un pendrive y un cuadro modificado para ocultar una cámara espía. La víctima rescatada está bajo asistencia, mientras que el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán tras negarse a declarar.

El operativo fue ejecutado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, bajo la dirección del fiscal Emiliano Fortunato y la supervisión de la UFIJE de Intervención Temprana de la Familia y de Género, sumando antecedentes previos del sospechoso por causas asociadas al robo y violencia de género.