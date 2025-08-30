Crimen y Justicia

La Boca: un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

Ocurrió esta mañana en la esquina de Necochea y Olavarría. Investiga la PFA

Por Miguel Prieto Toledo

Guardar
El hombre murió baleado por
El hombre murió baleado por el policía porteño esta mañana

El barrio porteño de La Boca fue escenario esta madrugada de un violento episodio, en el que un policía de La Ciudad de Buenos Aires mató a un hombre que lo amenazó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió a las 6.37 de esta mañana en la esquina de las calles Necochea y Olavarría, cuando el oficial -que se desempeña en la Comisaría Vecina 4D y estaba de servicio- fue increpado por un hombre armado.

De acuerdo con los primeros datos, el agresor abordó al efectivo mientras estaba parado en la esquina, le apuntó con el arma para que el agente le entregara su armamento y fue entonces que el policía efectuó al menos un disparo.

Por el momento, se desconoce si la víctima, que sería vecino del barrio, llegó a dispararle al oficial.

Tras ser herido por la bala policial, el hombre cayó herido. Pocos minutos después llegó personal del SAME, que constató que el agresor estaba muerto.

La Policía acordonó la zona
La Policía acordonó la zona

Según las fuentes consultadas por este medio, al tratarse de un hecho que involucra a un efectivo de la Ciudad, la investigación quedó a cargo de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con lo que se observó en imágenes transmitidas por el canal Crónica, la fuerza de seguridad porteña acordó la zona para evitar el acercamiento de los vecinos.

Detenido en La Boca

Un adolescente con antecedentes fue detenido por la Policía de la Ciudad el último fin de semana, después de una persecución que se extendió de Barracas hasta La Boca.

El menor llevaba una pistola que había sido robada a un agente de la fuerza porteña durante un asalto ocurrido la semana pasada en el partido de Lomas de Zamora.

Todo comenzó durante la tarde del domingo, unos minutos antes de las 18, cuando efectivos motorizados de la policía realizaban tareas de prevención y observaron a dos personas en una moto Honda Tornado roja que no tenía patente, circulando por las calles de Barracas.

Mediante el uso de sirenas y luces, los uniformados intentaron identificar a los sospechosos, pero estos aceleraron y se dieron a la fuga. Así inició la persecución.

Durante la huida, en el cruce de Wenceslao Villafañe y Azara, el acompañante arrojó un objeto a la vía pública. Uno de los oficiales que los perseguían detuvo la marcha e identificó que el elemento era una pistola Beretta Px4 Storm calibre 9 mm. Mientras tanto, los sospechosos siguieron escapando en la moto.

Algunos vecino en el lugar
Algunos vecino en el lugar donde el policía baleó al hombre

La persecución finalizó al llegar a General José Garibaldi y Olavarría, ya en el barrio de La Boca, donde el acompañante bajó de la moto e intentó continuar a pie, sin éxito: fue interceptado por personal policial. El conductor, por su parte, cruzó hacia la provincia de Buenos Aires y así logró eludir a los agentes.

El menor detenido no fue identificado oficialmente, pero las fuentes policiales confirmaron que tiene antecedentes, aunque no se dieron detalles de las causas judiciales previas. Al momento del arresto, tenía una mochila azul, un casco negro y gris que fueron secuestrados al igual que la pistola mencionada.

Después, las autoridades confirmaron que el arma incautada pertenecía a un efectivo de la Policía de la Ciudad, integrante de la División Unidad Táctica de Planificación V..

Había sido robada con 17 municiones el jueves de la semana pasada durante un asalto a mano armada en la localidad de Ingeniero Budge, en la zona de Lavardén al 600. Allí, el agente fue atacado por dos motochorros, que también le sustrajeron la moto, el teléfono celular y documentación personal.

El adolescente detenido quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti.

Temas Relacionados

La BocaPolicía de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Robo a Chicho Serna: ordenaron al acusado abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

Luego de que el hombre fuera detenido el jueves, las autoridades confirmaron que se trataba de una persona con antecedentes

Robo a Chicho Serna: ordenaron

Detuvieron a los acusados de asesinar a un joven y robarle el auto en la puerta de un supermercado de Escobar

Se tratan de dos hombres de 40 y 26 años. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y se investiga el motivo detrás del ataque

Detuvieron a los acusados de

El caso de Nilda: de ayudar a la pareja de su ex a estar implicada en un caso que tiene a su hijo y al padre presos

Su defensa asegura que todo es una falsa denuncia de la joven motivada por cuestiones económicas. Los hombres están detenidos en un expediente de trata de personas. La historia de versiones cruzadas

El caso de Nilda: de

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Los acusados por el asesinato del bebé de 18 meses son Yesica del Carmen Aquino (36) y Roberto Carlos Fernández (31). Sus defensores solicitaron la absolución. El veredicto será el jueves que viene

El juicio por el crimen

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

En el allanamiento, la policía encontró un auto involucrado en el robo y detuvo a tres hombres. Además, se secuestraron celulares y joyas

Robaron 15.000 dólares en una
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pedido desesperado de un

El pedido desesperado de un electricista desempleado que se volvió viral: “No queremos quedar en la calle”

“Están manoseando de más mi apellido”: Eduardo Menem defendió a “Lule” de las acusaciones por presuntas coimas

Robo a Chicho Serna: ordenaron al acusado abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

Detuvieron a los acusados de asesinar a un joven y robarle el auto en la puerta de un supermercado de Escobar

Cuenta regresiva para Santa Rosa: cuándo llegarán las tormentas al AMBA y al resto del país

INFOBAE AMÉRICA
Narendra Modi llegó a China

Narendra Modi llegó a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de las tensiones arancelarias con EEUU

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

Asesinaron a tiros al diputado ucraniano Andriy Parubiy en la ciudad de Leópolis

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala: “Se necesitan medidas concretas”

De héroe a villano, la historia del nuevo Codirector de la Policía sandinista

TELESHOW
Daniela Batlle Casas: “Piensan que

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”

Nancy Anka recuerda el irrepetible éxito que vivió con Grande Pá: “Sin la contención correcta terminaba psiquiátrica“