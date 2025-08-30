La Boca: un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

El hombre murió baleado por el policía porteño esta mañana

El barrio porteño de La Boca fue escenario esta madrugada de un violento episodio, en el que un policía de La Ciudad de Buenos Aires mató a un hombre que lo amenazó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió a las 6.37 de esta mañana en la esquina de las calles Necochea y Olavarría, cuando el oficial -que se desempeña en la Comisaría Vecina 4D y estaba de servicio- fue increpado por un hombre armado.

De acuerdo con los primeros datos, el agresor abordó al efectivo mientras estaba parado en la esquina, le apuntó con el arma para que el agente le entregara su armamento y fue entonces que el policía efectuó al menos un disparo.

Por el momento, se desconoce si la víctima, que sería vecino del barrio, llegó a dispararle al oficial.

Tras ser herido por la bala policial, el hombre cayó herido. Pocos minutos después llegó personal del SAME, que constató que el agresor estaba muerto.

La Policía acordonó la zona

Según las fuentes consultadas por este medio, al tratarse de un hecho que involucra a un efectivo de la Ciudad, la investigación quedó a cargo de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con lo que se observó en imágenes transmitidas por el canal Crónica, la fuerza de seguridad porteña acordó la zona para evitar el acercamiento de los vecinos.

Detenido en La Boca

Un adolescente con antecedentes fue detenido por la Policía de la Ciudad el último fin de semana, después de una persecución que se extendió de Barracas hasta La Boca.

El menor llevaba una pistola que había sido robada a un agente de la fuerza porteña durante un asalto ocurrido la semana pasada en el partido de Lomas de Zamora.

Todo comenzó durante la tarde del domingo, unos minutos antes de las 18, cuando efectivos motorizados de la policía realizaban tareas de prevención y observaron a dos personas en una moto Honda Tornado roja que no tenía patente, circulando por las calles de Barracas.

Mediante el uso de sirenas y luces, los uniformados intentaron identificar a los sospechosos, pero estos aceleraron y se dieron a la fuga. Así inició la persecución.

Durante la huida, en el cruce de Wenceslao Villafañe y Azara, el acompañante arrojó un objeto a la vía pública. Uno de los oficiales que los perseguían detuvo la marcha e identificó que el elemento era una pistola Beretta Px4 Storm calibre 9 mm. Mientras tanto, los sospechosos siguieron escapando en la moto.

Algunos vecino en el lugar donde el policía baleó al hombre

La persecución finalizó al llegar a General José Garibaldi y Olavarría, ya en el barrio de La Boca, donde el acompañante bajó de la moto e intentó continuar a pie, sin éxito: fue interceptado por personal policial. El conductor, por su parte, cruzó hacia la provincia de Buenos Aires y así logró eludir a los agentes.

El menor detenido no fue identificado oficialmente, pero las fuentes policiales confirmaron que tiene antecedentes, aunque no se dieron detalles de las causas judiciales previas. Al momento del arresto, tenía una mochila azul, un casco negro y gris que fueron secuestrados al igual que la pistola mencionada.

Después, las autoridades confirmaron que el arma incautada pertenecía a un efectivo de la Policía de la Ciudad, integrante de la División Unidad Táctica de Planificación V..

Había sido robada con 17 municiones el jueves de la semana pasada durante un asalto a mano armada en la localidad de Ingeniero Budge, en la zona de Lavardén al 600. Allí, el agente fue atacado por dos motochorros, que también le sustrajeron la moto, el teléfono celular y documentación personal.

El adolescente detenido quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti.