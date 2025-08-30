El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

León Aquino, el bebé de 18 meses asesinado en Berazategui

La fiscalía pidió prisión perpetua para la madre de León Aquino y para su pareja por el crimen del niño de un año y medio, ocurrido en 2021 en Berazategui. El pedido llegó durante la tercera audiencia del juicio oral, realizada este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes. Las defensas oficiales, por su parte, pidieron la absolución de los acusados. El veredicto será el jueves que viene.

La acusación, encabezada por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, sostuvo que tanto Yesica del Carmen Aquino (36) como Roberto Carlos Fernández (31) son coautores del homicidio calificado del niño, con el agravante de alevosía y ensañamiento. En el caso de Aquino, solicitó además el agravante del vínculo.

León murió a causa de un cuadro séptico luego de sufrir golpes, mordeduras y otras distintas formas de maltratos, como por ejemplo pinchaduras. De hecho, tras su fallecimiento en su cuerpo se encontró una aguja de tejer clavada en su espalda. La representante del Ministerio Público señaló que algunas de las lesiones detectadas en la autopsia correspondían a episodios anteriores, algo que consideró un indicio de violencia sistemática.

Los acusados, Yesica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández

Desde el otro lado, las defensas de los dos acusados -Mercedes Bussola es la abogada oficial de Fernández, Ignacio Tranquilini es defensor de Aquino-, reclamaron la absolución, planteando distintos argumentos.

En la jornada de hoy, además, Aquino pidió declarar. Durante su testimonio, lloró y negó haber matado a su hijo. “No fui una buena madre, hice lo que pude”, dijo entre otras cosas. Fernández, en tanto, decidió guardar silencio.

El tribunal, integrado por los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano, pasó a deliberar tras escuchar a todas las partes. La lectura del veredicto se programó para este jueves 4 de septiembre al mediodía.

“Necesitamos que la historia de León no quede en el olvido, que su muerte no quede impune y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley. Nuestro compromiso es que su voz no sea silenciada y que se haga justicia en su nombre. Convocamos a toda la sociedad a estar presentes y a difundir este caso. León ya no está para defenderse, pero nosotros sí. Exigimos justicia, verdad y condena para quienes le arrebataron la vida”, pidieron familiares del chico.

León perdió la vida el 19 de septiembre de 2021

El juicio había comenzado el miércoles, cuando Aquino y Fernández arribaron a la sala trasladados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según reconstruyó este medio, la madre de la víctima apareció con el pelo teñido y un gesto desafiante. Familiares que ingresaron a la sala aseguraron que no vieron arrepentimiento en ellos: “Solo quieren salvarse”.

A lo largo de las tres jornadas de debate, declararon médicos, peritos, un forense, policías, una asistente social, familiares de la víctima y una vecina, quienes buscaron describir la situación que atravesaba el niño.

León murió el 19 de septiembre de 2021. La versión original de la madre fue que su hijo se había ahogado con leche. Eso dijo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Pero las pruebas incorporadas al expediente judicial dicen otra cosa: los informes médicos señalaron golpes recientes y antiguos, mordeduras en el cuello y pinchazos en distintas partes del cuerpo, además de la aguja que los expertos lograron extraer y que le causó la infección mortal.

A lo largo de su corta vida, el bebé sufrió distintas formas de maltratos

El cotejo odontológico, además, determinó que la mordedura era compatible con la dentadura de Aquino.

Y un informe médico legal documentó “lesión equimótica en región frontal; múltiples lesiones equimóticas y hematomas en los pliegues de ambos brazos; lesiones cutáneas en brazos, manos y muñeca asociadas al uso de agujas o un objeto similar”.

Además, se supo que existían denuncias previas hechas por familiares sobre maltratos y situaciones de riesgo para los niños de la familia.