Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Se trata de Juan Eduardo Lenczicki. La medida fue dispuesta por el ministerio de Seguridad de la Nación y es por tiempo indeterminado

Incidentes en el último partido
Incidentes en el último partido de Independiente

Tras los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile, el ministerio de Seguridad de la Nación anunció este viernes que le prohibió el ingreso a todas las canchas del país a Juan Eduardo Lenczicki, el líder de la barrabrava de Independiente, a quien en marzo ya le habían restringido el ingreso al estadio del Rojo por cinco meses. En este sentido, desde la cartera que encabeza Patricia Bullrich, señalaron que le renovaron la medida, pero esta vez a nivel nacional y por plazo indeterminado en todo el país.

La resolución será publicada el próximo lunes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, pero ya está vigente. Según informaron fuentes oficiales, la decisión responde a los graves incidentes registrados el pasado 20 de agosto durante el partido por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, donde se produjeron agresiones y disturbios entre los hinchas de ambos equipos.

La restricción se asignó con “carácter inmediato”, por lo que desde este fin de semana Lenczicki tiene prohibido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en todo el territorio nacional. La normativa establece que la sanción también será ingresada en el Programa Tribuna Segura, la plataforma que centraliza las medidas preventivas aplicadas a grupos con antecedentes violentos en espectáculos deportivos.

Según señalaron desde el ministerio, la sanción ocurre tras una evaluación de los antecedentes recientes de Lenczicki y con el objetivo de evitar situaciones similares a las registradas en el partido ante el equipo chileno. En este sentido, las autoridades ratificaron que la prohibición continuará vigente mientras persista el riesgo y que la situación de Lenczicki será monitoreada por los canales oficiales de seguridad.

En marzo pasado, el Gobierno ya le había aplicado el derecho de admisión por cinco meses a Lenczicki, sindicado como el principal líder de la barra brava oficial de Independiente. Fue después de que fuera filmado golpeando a una mujer y a un hombre en las cercanías del estadio Libertadores de América.

Según las autoridades, Lenczicki hacía y deshacía a gusto en la cancha del Rojo. Decidía quién ingresaba, por dónde, quién viajaba a los partidos de Copa Argentina y quienes podían concurrir a los asados en el predio de Villa Domínico, tomado como patio trasero de la casa de Los Dueños de Avellaneda, tal como se hace llamar la barra de Independiente.

Este grupo que hoy lidera a los violentos del elenco de Avellaneda vive una interna desde hace rato con otra facción, llamada La Gloriosa Banda de Independiente. En los últimos tiempos incluso se produjeron enfrentamientos fuera del país, como el que ocurrió en Bolivia, donde Independiente disputó un partido de Copa Sudamericana.

Independiente volverá a jugar tras el escándalo con Universidad de Chile

Independiente vuelve a presentarse en la Liga Profesional tras los graves incidentes registrados frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El partido ante Instituto, previsto para este viernes a las 21:15 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, será la oportunidad para que el equipo dirigido por Julio Vaccari retome la competencia doméstica, recuperando el foco deportivo tras días de polémica.

El clima en el entorno de Independiente ha estado lejos de la habitual previa de un partido liguero. La suspensión del encuentro ante Platense el fin de semana pasado, sumada a la espera por la resolución de la Conmebol respecto al bochornoso episodio ocurrido ante los chilenos, desplazó la discusión futbolística a un segundo plano. El saldo de la noche de incidentes en el Libertadores de América incluyó disturbios, heridos y acusaciones cruzadas, obligando a directivos del club de Avellaneda, encabezados por Néstor Grindetti, a viajar a Asunción para presentar su descargo y “defender los intereses” de la institución.

La falta de definición por parte de la Conmebol mantiene al Rojo en vilo respecto a su futuro internacional. Entretanto, el presente deportivo tampoco ofrece consuelo: el equipo no ha logrado ninguna victoria en el actual Torneo Clausura, donde suma solo dos unidades y ocupa el último puesto de la zona, aunque debe un partido.

