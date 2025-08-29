Crimen y Justicia

Asesino serial de Jujuy: la Justicia localizó a la ex novia de Matías Jurado, cuyo testimonio es considerado clave

La mujer habló con los investigadores, mientras los trabajos se centran es esclarecer los hechos e identificar a otras víctimas a través de las muestras de ADN recolectadas en la casa del imputado

La investigación, que involucra a Matías Jurado, acusado formalmente de dos homicidios y sospechado de haber cometido al menos tres más, tuvo un nuevo avance en las últimas horas tras haber localizado a la ex pareja del presunto asesino serial de Jujuy. Para los investigadores, su testimonio resulta fundamental en el expediente.

Mientras los trabajos se centran en determinar determinar a quiénes corresponden los dos perfiles de ADN recientemente obtenidos sobre un total de 206 muestras tomadas del domicilio donde al menos dos personas fueron asesinadas y descuartizadas, el fiscal de la causa, Guillermo Beller, confirmó que lograron dar con su paradero y contactarla.

No podíamos dar con ella y era fundamental recabar su testimonio”, dijo Beller, según las declaraciones recopiladas por le portal Somos Jujuy. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal tomó su declaración durante la jornada del jueves, aunque no trascendió información sobre su testimonio.

Jurado, quien enfrenta una acusación formal por homicidio agravado por ensañamiento en dos hechos, pasa sus días detenido en el Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Alojado en el Pabellón Nº 4 del penal, el hombre de 37 años “no habla con nadie, ni tuvo visitas hasta este momento”, señalaron fuentes del caso. Y añadieron: “Solamente se limita a salir una vez al día para tomar un poco de sol y nada más”.

Días atrás la Justicia determinó la ampliación de los cargos en su contra. En un primer momento, se lo había acusado por el crimen de Jorge Anachuri y, luego, se le sumó el homicidio de Sergio Sosa. En ambos casos, los análisis de ADN confirmaron la identidad de las personas desaparecidas y cuyos restos fueron hallados dentro de la vivienda vinculada al sospechoso.

En paralelo, las autoridades investigan su posible implicancia en la desaparición de otras tres víctimas más, identificadas como Miguel Ángel Quispe, Juan Carlos González y Juan José Ponce. En la última audiencia del proceso en la Oficina de Gestión del Poder Judicial, Jurado dialogó con el fiscal a pedido propio, aunque esa información tampoco se conoció.

Según las hipótesis de los investigadores, el acusado habría sometido a sus víctimas dentro de la vivienda, donde posteriormente las descuartizaba. Parte de los restos fueron enterrados en diferentes sectores del domicilio, mientras que otros fragmentos fueron incineraron para reducirlos. A su vez, también otros restos eran embolsados en bolsas de consorcio, que luego se llevaban a basurales cercanos. La hipótesis se apoya en los hallazgos de elementos como palas, carretillas, bolsas y ollas, los cuales, desde la perspectiva de los peritos, constituyen pruebas materiales del accionar atribuido.

En la vivienda situada en la calle 8 de Marzo, en el barrio Alto Comedero de la capital de Jujuy, residía el principal acusado junto a su sobrino adolescente, quien ya brindó testimonio ante la Justicia en el marco de la investigación y aportó datos considerados relevantes para clarificar las acciones atribuidas a su pariente. De hecho, contó que su tío le pedía que se fuera por unas horas y no regresara a la casa.

Jurado tenía dos perros, y los recipientes de sus alimentos pasaron a formar parte de la causa como evidencia significativa, ya que también hallaron restos humanos en ellos.

En la cocina, además, se secuestró una pala de tipo excavadora, considerada de especial interés, ya que podría haber sido empleada por el acusado en las acciones criminales que se investigan. El registro del living exhibía un panorama similar, con muebles fuera de lugar y elementos desperdigados. La habitación presenta prendas de ropa acumuladas, además de colchones volteados y con huellas visibles de quemaduras.

