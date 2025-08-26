Crimen y Justicia

Hallaron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Los investigadores sospechan que Matías Jurado podría estar vinculado a siete desapariciones

Guardar
Matías Jurado, el presunto asesino
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

La investigación sobre Matías Jurado, el hombre detenido como presunto asesino serial en la provincia de Jujuy, sumó un nuevo capítulo con el hallazgo de dos perfiles de ADN no identificados entre las 206 muestras recolectadas en la casa del detenido.

A partir de ello, las autoridades ahora trabajan en los cotejos con material genético de los familiares de las personas reportadas como desaparecidas y esperan los resultados en los próximos días. Así lo comunicó el fiscal regional Guillermo Beller, a cargo de la causa.

Los nuevos perfiles genéticos -denominados abiertos, ya que todavía no se sabe a quién corresponden- se suman a los dos reconocidos previamente, que dieron coincidencia con las víctimas Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa.

El expediente también investiga la posible relación de Jurado con los desaparecidos Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25). Además, hay dos otros dos casos que aún no están formalmente ligados a la causa, pero siguen bajo investigación.

Cinco posibles víctimas: de dos
Cinco posibles víctimas: de dos de ellas hallaron sus perfiles genéticos en los restos levantados en la casa de Jurado

Así las cosas, la cantidad total de perfiles hallados asciende a cuatro hasta el momento: dos ya comprobados y dos a la espera de identificación.

Vale aclarar que no hay cuerpos completos; los análisis se hacen sobre rastros de sangre y restos óseos extraídos durante los allanamientos realizados en la llamada casa del horror.

En el caso de estos dos últimos ADN, fueron obtenidos a través de hisopados.

Cómo era el modus operandi del asesino serial

Según la reconstrucción de los investigadores y los testimonios recabados, presentaba una secuencia con patrones reiterados:

  • Elegía los días viernes para dirigirse a puntos donde solían encontrarse personas en situación de calle.
  • En esos encuentros, ofrecía trabajos circunstanciales -como changas en la terminal- o bebidas alcohólicas.
  • Con este método, conseguía persuadir a las personas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
  • Una vez que accedían a entrar en la casa, las víctimas eran recibidas solo por Jurado; el adolescente que vivía con él solía retirarse.

Los investigadores sospechan que, dentro de la vivienda, Jurado sometía a sus víctimas y procedía a descuartizarlas. Algunos restos humanos eran enterrados en el mismo domicilio, otros se quemaban con la finalidad de reducirlos y parte de ellos se colocaban en bolsas de consorcio que luego eran descartadas en basurales de la zona.

En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formarían parte del cuadro que acompañaría este accionar por el que fue detenido.

El patio de la casa
El patio de la casa de Jurado

“Yo sabía que se había ido con un hombre blanco, gringo, de más o menos 30 a 40 años… Esa era la única pista que teníamos: que se fue con este hombre para nunca más volver”, dijo a la prensa local la madre de Sosa, Rosalía Toconás, luego de que se confirmara la muerte de su hijo.

La mujer agregó sobre el día de la desaparición: “Un amigo de mi hijo me contó que llegó un hombre y le ofreció una changa cuando estaban en la plaza de Lavalle. Y mi hijo, cuando le ofrecían una changa, iba. De esta manera me lo pudo haber engañado”.

Toconás aclaró que su hijo no vivía en situación de calle -una característica en común entre la mayoría de los desaparecidos-y que, aunque tenía problemas con el alcohol, contaba con el respaldo de su familia. “La última vez que estuve con él fue un día antes de que se perdiera. Estuvo bien. Estaba en abstinencia, estaba con nosotros. La pasamos bien”.

Una imagen del interior de
Una imagen del interior de la vivienda de Jurado

Actualmente, Jurado permanece bajo prisión preventiva en el penal de Gorriti, alojado en un sector aislado y controlado con cámaras de seguridad. No recibe visitas ni de familiares ni de su abogado.

Las pericias psicológicas concluyeron que comprende la criminalidad de sus actos, aunque todavía intentan establecer el móvil y el perfil del sospechoso, que en la audiencia de imputación se pronunció inocente.

Temas Relacionados

Matías JuradoJujuyHomicidiosAlto Comederoúltimas noticias

Últimas Noticias

Atropelló a un ciclista en Banfield y huyó sin asistirlo: qué versión dio el detenido

De 47 años, fue atrapado en José Mármol y lo indagaron este martes. La víctima está internada en grave estado. El caso está en manos del fiscal Carlos Patricio Pérsico

Atropelló a un ciclista en

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Lo acusan de ser el instigador de la feroz golpiza a Fabio Dante Cattani, quien sigue crítico en terapia intensiva. Ya había cuatro imputados por el intento de homicidio y uno es hermano de una jueza de esa ciudad de Santa Cruz

Detuvieron al secretario general de

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Luego de analizar video por video, pudieron individualizar a los sospechosos de las causas más graves que investiga la Justicia

Incidentes en Independiente: son 8

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

La policía halló marihuana, cocaína, armas de fuego y un auto robado en la casa de este padre de 44 años que filmó a su hijo e hizo circular el video entre sus allegados. Ocurrió en Parque Barón, Lomas de Zamora

Filmó a su hijo fumando

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

Los procedimientos se realizaron en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Allanaron más de 40 domicilios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al secretario general de

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

Tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán recibieron penas de cárcel por corrupción

Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

TELESHOW
Nació Cata, la hija de

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”