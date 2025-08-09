Crimen y Justicia

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

Se trata de Matías Jurado, un hombre de 37 años, de quien sospechan que podrían haber asesinado a varias personas en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía planteó que las habría engañado con bebidas alcohólicas y supuestas ofertas laborales

El acusado no recibió visitas
El acusado no recibió visitas y estaría alejado del resto de los reclusos

Luego de haber sido alojado en el Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, Matías Jurado afronta el encierro en tranquilidad y sin tener contacto con terceros. Mientras avanza la investigación, no recibió visitas, pero tampoco entabló conversación con el resto de la población carcelaria.

Desde que fue señalado como el presunto asesino serial que habría estado detrás de múltiples crímenes contra personas en situación de vulnerabilidad, el hombre de 37 años fue enviado al Pabellón Nº 4 del penal ubicado en la capital jujeña.

Se trata de un sector que ya conocía por haber estado preso por causas relacionadas con robos, aunque también sería utilizado por el personal penitenciario como lugar de castigo. Por el sería habitual ver rotar a internos de otros sectores.

Según la información publicada por Jujuy al Momento, Jurado pasaría sus días de encierro en completo estado de calma. Incluso, indicaron que parecería evitar cualquier tipo de interacción con otros reclusos del área. “No habla con nadie, ni tuvo visitas hasta este momento“, apuntaron fuentes del caso.

La cárcel en la que
La cárcel en la que permanece detenido el presunto asesino serial jujeño

Respecto a la rutina del presunto asesino serial, señalaron que “solamente se limita a salir una vez al día para tomar un poco de sol y nada más”. Además, esta actividad sería realizada sin que pueda tener contacto con otros internos. El pabellón donde se encuentra es pequeño y de fácil control y hasta ahora no se registraron incidentes relacionados con su presencia.

De esta manera, Jurado solo abandonaría su celda cuando la Fiscalía lo convoca. No obstante, sus traslados se realizarían bajo estrictas medidas de seguridad, para que pueda presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación y cumplir con los trámites judiciales sin posibilidad de que pudiera darse a la fuga.

En los últimos días, informaron que el detenido asistió a entrevistas con el gabinete psicológico, que está a cargo de elaborar un informe sobre su perfil psicológico para avanzar en la investigación. Los resultados serían claves para determinar cuáles habrían sido las motivaciones que el hombre habría tenido para cometer los crímenes.

Al momento de ser interrogado, Jurado aseguró que era inocente. Sin embargo, el equipo de fiscales resolvió imputarlo por el delito de homicidio en la causa que investiga la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, ocurrida el pasado 25 de julio.

Las presuntas víctimas de Jurado
Las presuntas víctimas de Jurado

Frente a esto, el Ministerio Público de Jujuy fundamentó la acusación contra Jurado en evidencia que lo vincularía con el crimen de Anachuri y con la desaparición de otros cuatro hombres en situación de calle. Por esto, el juez dispuso prisión preventiva por 120 días.

En paralelo, la investigación buscará establecer si el detenido tendría relación con la desaparición de las demás víctimas identificadas como Juan Carlos González, Juan José Ponce, Miguel Ángel Quispe y Sergio Alejandro Sosa.

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que, tras peritajes psicológicos, se descartó la inimputabilidad del acusado, lo que permitió avanzar con la imputación por homicidio agravado por ensañamiento y con el pedido de prisión preventiva.

Entre las pruebas reunidas, se destacaron el hallazgo de restos óseos, piel humana y prendas de vestir en la vivienda de Jurado. Además, la causa cuenta con registros de cámaras de seguridad que mostraron a dos presuntas víctimas subiendo a un taxi junto a él.

De hecho, el posicionamiento de un teléfono móvil reforzó la hipótesis de que varias de las víctimas llegaron al domicilio del acusado, donde presuntamente las invitaba prometiendo empleo como maleteros y el consumo de bebidas alcohólicas.

Asimismo, el testimonio del sobrino del acusado indicó que el acusado se reunía los viernes con distintas personas, que consumían alcohol y luego le pedía que se retirara porque “pasaban cosas malas”. Esta declaración se sumó a la evidencia material y tecnológica recogida.

