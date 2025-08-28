Crimen y Justicia

Horror en Moreno: un pasajero atacó a un chofer de colectivo y le cortó la cara tras una discusión por el boleto

Ocurrió en la localidad de La Reja. El agresor habría abonado un pasaje de menor valor al correspondiente, lo que desató una discusión con la víctima

El agresor habría abonado un
El agresor habría abonado un pasaje de menor valor al correspondiente (Semanario Actualidad)

Un brutal ataque se registró en los últimos días en la localidad de La Reja, partido de Moreno. Tras una discusión entre un chofer de colectivo y un pasajero por el valor del pasaje, este último le provocó un corte en el rostro con un cuchillo.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió este miércoles por la noche en el puente Belisario Roldán, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Alrededor de las 20:30, en una parada de la línea 57, el chofer comenzó a discutir con un pasajero por el precio del boleto. Según trascendió, el agresor habría abonado un pasaje de menor valor al que correspondía por el recorrido que realizó.

El corte habría sido con
El corte habría sido con un arma blanca de hoja corta (Semanario Noticias)

En medio de la discusión, el conductor recibió un corte en la cara, que habría sido con un arma blanca de hoja corta. Mientras que el agresor huyó, la víctima continuó su recorrido hasta el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega.

En este centro de salud recibió atención primaria y luego fue trasladado por un delegado de la empresa hasta el Sanatorio del Oeste de Merlo. Según precisó Semanario Actualidad, el hombre se encuentra fuera de peligró y quedó internado en observación. No se prevé un paro de actividades debido al ataque.

Un antecedente, en La Matanza

En mayo de este año, un chofer de la línea 126 de colectivos fue apuñalado durante un asalto en La Matanza, mientras se encontraba en servicio. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas en la zona de Villegas.

Según pudo saber este medio, tres delincuentes se hicieron pasar como pasajeros y, una vez que el resto de los usuarios bajó, intentaron asaltar al conductor. El chofer -identificado como Matías Vargas- se resistió y, durante el forcejeo, recibió heridas en todo su cuerpo.

Ataque a colectivero en La Tablada

En diálogo con Radio Mitre, la víctima contó que sufrió cortes en la cabeza, en una mano y en la pierna. “Tengo tres puñaladas en la cabeza, tres a la altura de los nudillos y dos en la pierna por otra puñalada”, dijo Matías.

Y agregó: “Tengo mucho dolor por las heridas, por las puntadas. Tengo que hacerme unos estudios por un prequirúrgico”.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas en la zona del Cementerio de Villegas. Según se observa en el video del ataque, el chofer se resistió y, durante el forcejeo, recibió las puñaladas.

En paralelo, había otros dos delincuentes dentro de la unidad que estaban asaltando a otro pasajero. Vargas estaba a escasas cuadras terminar el recorrido cuando fue sorprendido por el ladrón. Fueron minutos de terror, de acuerdo con lo que relató la víctima.

“Ese día, se me acerca el agresor, me pregunta si llegaba al cementerio, le dije que terminaba en dos cuadras y se da media vuelta, amenazándome con el cuchillo y diciéndome que ‘estaba robado’ y que le entregara el celular”, indicó el chofer.

“Le dije que se calmara, que pare. Quería ver qué tenía. Por la oscuridad, no alcancé a ver el cuchillo que tenía. No se veía metálico porque estaba sucio. Me dijo que me iba cortar los dedos, me pegó un machetazo en la mano”, continuó.

“En el medio quiero sacarme el cinturón pero no puedo. Me golpeó la cabeza. Después le abro la puerta porque me pidió que le abriera, de pronto porque vio tanta sangre y sabía que no le iba a dar nada, y antes de bajar me apuñaló en la pierna”, dijo.

A raíz del ataque, personal de la DDI La Matanza, dependiente de laPolicía de la Provincia de Buenos Aires, logró dar con el sospechoso. El operativo se llevó a cabo en Monseñor Bufano 4620, dentro del asentamiento conocido como Villa Puerta de Hierro, donde fue aprehendido C. G. R., de 28 años.

