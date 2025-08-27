Crimen y Justicia

“No tengo nada que ver, soy inocente”: las palabras de Marcelo Corazza antes del inicio del juicio en su contra

El ex productor de GH está acusado por trata y corrupción de menores. Este miércoles arrancó el debate oral donde definirán si es o no culpable

La declaración de Marcelo Corazza antes del inicio del juicio en su contra

Minutos antes de que comience el juicio oral donde está acusado por trata y corrupción de menores, el ex productor de GH, Marcelo Corazza, fue increpado por la prensa adentro de la sala de audiencia e hizo una declaración pública justo antes del ingreso de los jueces.

“Yo me voy a defender, que es el lugar donde me tengo que defender”, le dijo a la periodista Mercedes Ninci el imputado, que está en prisión preventiva desde junio 2024 y deslizó que pedirá declarar en el debate.

En el mismo sentido, subrayó su inocencia y señaló: “La causa es un horror, no tengo nada que ver. Soy inocente. Lo dije desde el primer día y acá estoy para demostrarlo”.

El juicio comenzó a las 11 de la mañana de este miércoles tras los intentos de Corazza por anular la continuidad del proceso. Se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Corazza está en prisión preventiva
Corazza está en prisión preventiva desde junio de 2024

El ex productor de Gran Hermano será juzgado por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores, una acusación encabezada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes presentarán los elementos reunidos en contra del ex ganador del reality show.

La Fiscalía buscará demostrar que Corazza formó parte de una banda que se dedicaba a reclutar a varones, sobre todo, adolescentes menores de edad para “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

El funcionamiento de la supuesta banda que se le enfilga se habría dado entre 1999 hasta marzo de 2023. Asimismo, plantearon que habría actuado en las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones.

Conforme con la investigación liderada por el juez Ariel Lijo, la organización habría sido liderada por Rolando Angelotti y contaba entre sus miembros al, por entonces productor de Gran Hermano, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar.

Así, los cargos que se tratarán a lo largo del proceso incluyen asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La cara de Marcelo Corazza
La cara de Marcelo Corazza cuando se le acercó la periodista Mercedes Ninci para hacerle preguntas

El inicio de la causa

La causa se inició el 24 de octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima que declaró haber sido abusada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) cuando tenía entre 11 y 13 años. A partir de esto, se ordenó la detención de Corazza el 20 de marzo de 2023 por un hecho ocurrido en 2001, en el que habría corrompido sexualmente a un menor de 14 años.

De acuerdo con el relato del denunciante, el hecho habría ocurrido en su vehículo. Luego de haber permanecido detenido por cuatro meses, el acusado recuperó la libertad bajo monitoreo electrónico a través del uso de una tobillera.

No obstante, en junio de 2024, el juez federal Ariel Lijo resolvió llevar la causa a juicio oral y ampliar el procesamiento de Corazza con prisión preventiva. Asimismo, consideró que el imputado habría sido autor de los delitos de corrupción de menores con exhibiciones obscenas.

El juez adelantó que, a lo largo de las audiencias que conformarán el juicio, se presentarán las pruebas y serán puestas a consideración del tribunal. También se espera que los denunciantes puedan ofrecer sus versiones de cómo habrían ocurrido los hechos denunciados.

