Un triple choque en pleno centro porteño terminó con un herido y una camioneta incrustada dentro de un bar

Un triple choque en Carlos Pellegrini y Córdoba terminó con una camioneta incrustada dentro de un bar

Al menos dos personas resultaron heridas este lunes por la mañana como consecuencia de dos choques ocurridos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. A estos siniestros viales también se sumó el incendio de dos colectivos y dos casas en el barrio de Flores.

En el centro de la ciudad, específicamente en la intersección de avenida Córdoba y Carlos Pellegrini, se produjo un triple choque entre un auto particular, un taxi y una moto.

Personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar, donde constató que una camioneta Honda CRV chocó con un taxi, que al perder el control embistió a una moto.

Mientras que la camioneta quedó incrustada dentro de un bar por el impacto, la moto terminó colisionado contra un semáforo.

El acompañante del conductor de la moto resultó lesionado y fue trasladado por el SAME al hospital Argerich con politraumatismo.

Otro de los accidentes tuvo lugar sobre la avenida Cabildo casi esquina Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano, donde un colectivo de la Línea 59 embistió a un motociclista.

En el barrio de Belgrano, un colectivo de la Línea 59 estuvo involucrado en el choque

En el lugar trabajó una ambulancia del SAME, como así también efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito, ya que el Metrobús estuvo cortado y la circulación de la avenida se vio limitada.

El conductor de la moto, en tanto, fue trasladado al hospital Pirovano, donde fue atendido por politraumatismos.

A media mañana, un colectivo de la Línea 114 se encendió en Mozart y Saraza, en el barrio de Lugano, por motivos que aún están bajo investigación.

Los pasajeros fueron evacuados y los Bomberos de la Ciudad actuaron rápidamente para sofocar las llamas. El vehículo quedó totalmente destrozado.

Los bomberos, en pleno trabajo por apagar las llamas del colectivo incendiado en Villa Lugano

El fuego también afectó a un auto que estaba estacionado, a una parada de colectivo y a un árbol. No se reportaron heridos.

Cerca de las 5 de la madrugada, otro siniestro similar ocurrió sobre la avenida Álvarez Tomás y la calle Tronador, en el barrio de Villa Urquiza, donde un colectivo de la Línea 140 resultó afectado.

El incendio del otro colectivo se produjo en el barrio de Villa Urquiza

En paralelo a estos incidentes viales, se anunció el cierre temporal de la estación Carlos Gardel de la línea B de subterráneos, que permanecerá fuera de servicio por dos meses debido a obras de renovación integral.

Esta medida afectará la conexión con el Abasto, por lo que los pasajeros deberán utilizar las estaciones Medrano o Pueyrredón como alternativas según el sentido de viaje. La obra forma parte de un plan más amplio de modernización de las estaciones de la línea B.

Incendio de dos casas en Flores

Durante esta madrugada se incendiaron dos casas en el barrio porteño de Flores, pero no hubo víctimas fatales. En el operativo participaron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Los bomberos trabajan sobre las viviendas que sufrieron un incendio en Flores

El foco de incendio se produjo sobre la Avenida San Pedrito al 2900, entre las calles Itaqui y Fructuoso Rivera, en dos propiedades horizontales (PH). Allí se presentaron cuatro dotaciones de bomberos y seis móviles del SAME.

Según informaron fuentes médicas a Infobae, debieron suministrarle oxígeno a una señora de 80 años y asistieron a otra mujer de 70 años, pero rápidamente fue dada de alta.

Luego de controlar las llamas, el cuerpo de bomberos evaluó la propiedad lindera y, tras descartar cualquier peligro, enfriaron las paredes y se retiraron. Por su parte, el SAME tampoco trasladó a ninguna de las personas afectadas.