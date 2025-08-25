Los bomberos trabajan sobre las viviendas que sufrieron un incendio en Flores

Durante esta madrugada se incendiaron dos casas en el barrio porteño de Flores, pero no hubo víctimas fatales. En el operativo participaron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El foco de incendio se produjo sobre la Avenida San Pedrito al 2900, entre las calles Itaqui y Fructuoso Rivera, en dos propiedades horizontales (PH). Allí se presentaron cuatro dotaciones de bomberos y seis móviles del SAME.

Las llamas del siniestro en Flores

Según informaron fuentes médicas a Infobae, debieron suministrarle oxígeno a una señora de 80 años y asistieron a otra mujer de 70 años, pero rápidamente fue dada de alta.

Luego de controlar las llamas, el cuerpo de bomberos evaluó la propiedad lindera y, tras descartar cualquier peligro, enfriaron las paredes y se retiraron. Por su parte, el SAME tampoco trasladó a ninguna de las personas afectadas.

Se prendió fuego un colectivo en Villa Urquiza

En las primeras horas del lunes, un incendio se desató en un colectivo de la línea 140 que circulaba por Avenida Álvarez Thomas al 1700, entre las calles Plaza y Tronador, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Debido al humo que se originó dentro de la unidad, dos personas debieron ser atendidas por personal médico.

Incendio de una unidad de colectivo de la línea 140 en Villa Urquiza (Video: SAME)

El hecho fue reportado cerca de las 5 y motivó un amplio despliegue de servicios de emergencia en la zona. Según informaron a Infobae desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), tanto personal médico como dotaciones de Bomberos de la Ciudad se dirigieron rápidamente al lugar tras haber sido alertados del incendio.

La parte trasera del colectivo desprendía un humo denso (Foto: SAME)

Al llegar, los equipos debieron asistir a dos personas que se encontraban cerca de la unidad siniestrada, además de trabajar para extinguir el fuego. Las imágenes reportadas dieron cuenta del daño ocasionado en la unidad, que quedó sin ventanillas y totalmente teñido de negro debido a las llamas. La estructura desprendía densas cortinas de humo, principalmente desde la parte trasera, donde se vio afectado el motor.

Las tareas de extinción y enfriamiento fueron llevadas adelante por los bomberos, quienes actuaron para evitar la propagación del fuego a estructuras linderas. Mientras tanto, el SAME supervisó el estado de salud de los afectados, quienes no necesitaron ser trasladados.

Otra imagen de la unidad de la línea 140 que se incendió en Villa Urquiza (Video: SAME)

Las autoridades no reportaron víctimas de gravedad, aunque sí debieron mantener el tránsito interrumpido para poder trabajar en la escena y determinar las causas que originaron el incendio.

Incendio de una escuela en Vélez Sarsfield

El viernes pasado se registró un incendio en el Instituto Espíritu Santo, localizado en el barrio porteño de Vélez Sarsfield, que obligó a evacuar a los alumnos y a trasladar a dos adultos por inhalación de humo.

El episodio ocurrió pasado el mediodía en el establecimiento educativo situado en Avellaneda al 4400. La noticia fue comunicada inicialmente por Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias de la Ciudad.

Incendio en en el Instituto Espíritu Santo

Fuentes policiales comunicaron que el fuego se desarrolló en forma generalizada sobre mobiliario ubicado en una habitación del tercer piso. Minutos después, se presentaron en el lugar efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, quienes apagaron las llamas, además de evacuar a los menores y resguardar a toda la comunidad educativa.

Las dos personas adultas, que se encontraban atacando el foco del incendio, recibieron atención médica por inhalar humo y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) ordenó su traslado preventivo para controles al Hospital Álvarez. Al margen, no se informaron víctimas graves ni daños mayores, solo el susto por la situación.